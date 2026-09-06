¡Escapadas de temporada! 5 rincones de México con magia otoñal

El otoño es la época perfecta, según la opinión popular. Esto debido a los hermosos paisajes, los atardeceres únicos y el clima ideal, donde no hay calor, pero tampoco hace frío. La temporada trae, además, antojos que dan confort, como un chocolate caliente con bombones o un pumpkin spice latte. Sin embargo, más allá de eso, el otoño se presta para explorar y sumergirte en lugares que parecen mágicos, como sacados de una película y sin salir de México. Si tienes la oportunidad de hacer un breve viaje para recibir con los brazos abiertos la temporada, entonces VMÁS te recomienda recorrer estos bosques, ideales para adoptar otra perspectiva y revitalizarse en medio de tanta rutina y cotidianidad.

Bosque de La Primavera (Jalisco) Este extenso pulmón verde destaca por sus densos bosques de pino y encino que en otoño regalan un clima suave y paisajes dorados. Sus senderos son perfectos para realizar senderismo, ciclismo de montaña y picnics familiares en medio de la naturaleza. Lo que verdaderamente lo distingue es su origen volcánico, el cual ofrece relajantes ríos y manantiales térmicos de aguas sulfurosas. Es un refugio ecológico vital a solo unos minutos de la zona metropolitana de Guadalajara.

Parque Nacional Desierto de los Leones (Ciudad de México) Ubicado en las montañas de la capital, este bosque ofrece una atmósfera mística con sus altos cedros y oyameles envueltos en la brisa otoñal. Es un espacio ideal para recorrer sus caminos a pie o en bicicleta, respirar aire puro y fotografiar la hojarasca. Su gran atractivo histórico es el Exconvento del siglo XVII, un monasterio carmelita que contrasta majestuosamente con la vegetación. Un destino imprescindible para desconectarse del bullicio urbano sin salir del centro del país.

Parque Nacional El Chico (Hidalgo) Este resguardo hidalguense alberga un bosque tupido de pino, encino y oyamel que se tiñe de colores cálidos y un ambiente fresco durante los meses de otoño. Los visitantes pueden practicar campismo, escalada en roca, rappel y senderismo rodeados de formaciones rocosas impresionantes. Su mayor sello distintivo son las colosales peñas volcánicas, como Las Ventanas, que emergen entre las copas de los árboles. Además, su proximidad al Pueblo Mágico de Mineral del Chico complementa una escapada de naturaleza y tradición.

Sótano de las Golondrinas y Bosque de la Huasteca (San Luis Potosí) En las zonas altas de la Huasteca Potosina, la vegetación boscosa convive con cavidades impresionantes bajo el aire fresco de la temporada. Es el escenario perfecto para amantes de la aventura que buscan realizar senderismo de montaña, rappel de alto impacto y observación de fauna. Lo que lo hace único en el mundo es el espectáculo natural del Sótano de las Golondrinas, un abismo vertical de más de 300 metros. La combinación entre selva alta, bosque de montaña y geología extrema crea una experiencia inolvidable.