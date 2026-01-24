¿Estás envejeciendo bien? Pruebas simples que revelan cómo llegará tu cuerpo al futuro

Pensar en el envejecimiento no suele ser cómodo, pero sí necesario. Más allá de cuántos años vivas, la pregunta clave es cómo los vivirás: con independencia, movilidad y energía, o con limitaciones que dificulten lo cotidiano. Aunque no existe una prueba que prediga con certeza tu salud futura, sí hay indicadores físicos confiables que muestran la trayectoria en la que se encuentra tu cuerpo. TE PUEDE INTERESAR: Intestinos felices, cuerpo sano: claves simples que sí funcionan Diversos estudios han demostrado que medidas simples de fuerza, equilibrio y capacidad funcional están estrechamente relacionadas con la longevidad y la posibilidad de mantener una vida independiente. La buena noticia es que estas capacidades pueden entrenarse a cualquier edad. Nunca es demasiado pronto (ni demasiado tarde) para empezar. A continuación, cuatro pruebas sencillas que puedes usar como referencia para saber si estás envejeciendo bien.

1. Sentarte y levantarte del suelo Esta prueba evalúa fuerza muscular, equilibrio, flexibilidad y coordinación. Consiste en sentarte en el suelo y volver a levantarte utilizando el menor apoyo posible. Se califica sobre 10 puntos: cinco por sentarte y cinco por levantarte. Cada mano, rodilla o apoyo adicional resta un punto. Personas entre 30 y 40 años deberían aspirar a una puntuación perfecta. A partir de los 60, un ocho se considera muy buen resultado. Estudios de seguimiento han encontrado que quienes obtienen cuatro puntos o menos presentan un riesgo de mortalidad significativamente mayor, en gran parte por el aumento del riesgo de caídas. Más allá del número, esta prueba refleja algo fundamental: la capacidad de controlar el propio cuerpo en el espacio, una habilidad clave para la autonomía en la vejez. 2. La velocidad al caminar Caminar parece una acción simple, pero en realidad involucra múltiples sistemas: cardiovascular, muscular, neurológico y de equilibrio. Por eso, la velocidad de la marcha es uno de los mejores indicadores de salud funcional. Para evaluarla, mide cuatro metros en una superficie plana y cronometra el tiempo que tardas en recorrerlos a tu paso habitual. El objetivo general es mantener una velocidad mínima de 1.2 metros por segundo, es decir, completar el trayecto en poco más de tres segundos. Una disminución progresiva en esta velocidad puede ser una señal temprana de deterioro físico o neurológico, incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes.