Este es el lugar exacto donde se resguarda el lienzo original de la Virgen de Guadalupe

El lienzo original de la Virgen de Guadalupe se encuentra resguardado en la Basílica de Guadalupe, uno de los recintos religiosos más importantes del mundo, ubicado al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Este santuario recibe cada año a millones de peregrinos provenientes de México, América Latina y otras regiones, atraídos por la imagen que, según la tradición católica, apareció de forma milagrosa en 1531. TE PUEDE INTERESAR: El misterio de la Virgen de Guadalupe... ¿qué esconde su manto y por qué tenía una corona? La obra se conserva en el interior de la Basílica de Santa María de Guadalupe, inaugurada en 1976 para sustituir al antiguo templo, el cual presentaba daños estructurales. El nuevo recinto fue diseñado específicamente para proteger el lienzo original y permitir la visita de grandes multitudes sin comprometer su conservación.

¿Qué es exactamente el lienzo guadalupano? La imagen de la Virgen de Guadalupe está impresa en una tilma elaborada con fibra de ayate, un material rústico de origen vegetal utilizado por los pueblos indígenas del siglo XVI. De acuerdo con registros históricos, el lienzo mide aproximadamente 1.70 metros de alto por 1.05 metros de ancho y habría pertenecido a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el indígena a quien se atribuyen las apariciones en el cerro del Tepeyac. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de investigadores y creyentes es la extraordinaria conservación del lienzo, pese a su antigüedad y a que el ayate suele deteriorarse en pocas décadas. Estudios científicos han documentado la ausencia de bocetos previos, así como la estabilidad de los colores tras casi cinco siglos. ¿Cómo se exhibe actualmente la tilma? Hoy en día, el lienzo original se muestra en un altar elevado, protegido por un cristal blindado que lo aísla de factores ambientales. Para facilitar el flujo constante de visitantes, la Basílica cuenta con una banda transportadora que permite observar la imagen durante algunos segundos, sin detener la circulación de los fieles. Este sistema busca un equilibrio entre la devoción religiosa, la seguridad del objeto histórico y la experiencia de los peregrinos, especialmente durante fechas clave como el 12 de diciembre, día de la festividad guadalupana.