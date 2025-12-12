El misterio de la Virgen de Guadalupe... ¿qué esconde su manto y por qué tenía una corona?

/ 12 diciembre 2025
    El misterio de la Virgen de Guadalupe... ¿qué esconde su manto y por qué tenía una corona?
    Investigaciones recientes explican qué simboliza el manto de la Virgen de Guadalupe y por qué su imagen tuvo una corona que posteriormente fue retirada. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Nuevos análisis sobre la Virgen de Guadalupe reavivan el interés por los elementos ocultos en su manto y por la desaparecida corona que alguna vez formó parte de su imagen original

El manto de la Virgen de Guadalupe ha sido objeto de investigaciones durante décadas. Expertos en iconografía, astronomía y restauración han analizado sus colores, proporciones y símbolos en busca de respuestas sobre su origen y significado. Una de las teorías más difundidas sostiene que las estrellas en el manto no son aleatorias, sino una representación del cielo del solsticio de invierno de 1531, lo que ha alimentado discusiones entre científicos y creyentes.

Además, estudios han señalado que la pigmentación del manto no corresponde a técnicas conocidas en la época. La ausencia de imprimación y la resistencia al deterioro han generado hipótesis sobre un proceso pictórico desconocido. Para algunos investigadores, estos detalles son un indicio de que la imagen no puede explicarse únicamente desde la perspectiva artística tradicional.

Finalmente, el manto también se interpreta como un símbolo cultural. Sus tonos verde-azules, asociados con la divinidad para las culturas mesoamericanas, reforzaron su influencia en la evangelización y su rápida aceptación entre los pueblos originarios, convirtiéndose en una figura puente entre dos mundos.

EL SIGNIFICADO DE LA CORONA PERDIDA

Pocas personas saben que la imagen original de la Virgen de Guadalupe tuvo una corona pintada sobre su cabeza. Esta corona fue retirada durante una restauración realizada en 1887, cuando se consideró que añadía elementos no pertenecientes al diseño primigenio. Desde entonces, historiadores y especialistas debaten sobre su función y simbolismo dentro de la obra.

La corona reflejaba la tradición mariana europea, donde muchas advocaciones eran representadas como reinas celestiales. Su presencia en la tilma reforzaba la idea de la Virgen como figura de autoridad espiritual y maternal. La eliminación de la corona buscaba conservar la imagen más fiel a la que, según documentos, se veneraba desde el siglo XVI.

A pesar de su retiro, la corona sigue siendo parte de la identidad guadalupana. Hoy en día, diversas réplicas y representaciones continúan mostrándola coronada, lo que evidencia su impacto en la cultura popular y en la interpretación simbólica desarrollada durante generaciones.

LO QUE PODRÍA ESCONDER SU IMAGEN

El análisis de la tilma ha revelado elementos que han alimentado teorías y estudios. Entre los hallazgos más comentados se encuentran supuestas figuras reflejadas en los ojos de la Virgen de Guadalupe, detectadas mediante aumentos fotográficos. Algunos expertos aseguran que podrían representar a los testigos del momento en que se reveló la imagen.

Otra hipótesis sostiene que la composición del manto y la túnica contiene códigos culturales destinados a ser comprendidos tanto por indígenas como por evangelizadores. Esta interpretación sugiere que la imagen funcionó como un mensaje visual de unión, esperanza y legitimidad religiosa durante un periodo de profunda transformación social.

Asimismo, su preservación casi intacta por casi cinco siglos continúa generando preguntas. La tilma, hecha de fibra de maguey, debería haber mostrado deterioro significativo desde hace siglos, pero permanece estable, lo que alimenta creencias sobre su naturaleza extraordinaria.

DATOS CURIOSOS

· La corona retirada en 1887 fue descubierta gracias a fotografías antiguas.

· Las estrellas del manto coinciden con constelaciones visibles en el hemisferio norte.

· La tilma no presenta pinceladas visibles bajo análisis microscópicos.

true

