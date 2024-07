Este libro revela los trucos de los supermercados para “picarnos los ojos”

En la actualidad, la industria alimentaria ha perfeccionado el arte de la ilusión en sus productos. Sopas de pollo con apenas un rastro de pollo, galletas digestivas que no son más que galletas comunes, y croquetas “caseras” que provienen de una fábrica: estos son solo algunos ejemplos de lo que Laura Caorsi denomina “Comida Fantástica” . En su libro homónimo, Caorsi se propone desenmascarar estos engaños y educar a los consumidores para que no sean víctimas de las trampas del marketing alimentario.

El problema radica en que los consumidores, a menudo, no tienen el tiempo ni los conocimientos necesarios para descifrar las complejas etiquetas de los productos. La información en los envases está diseñada para destacar los aspectos positivos y ocultar los negativos , haciendo que el comprador no siempre sea consciente de lo que realmente está adquiriendo.

“Estos productos no suelen presumir de cualidades nutricionales, pero perpetúan la idea falsa de que tenemos muchas opciones”, explica Caorsi. Aunque estos ultraprocesados honestos no fingen ser saludables, no dejan de ser perjudiciales para la salud.

La “Comida Fantástica” de Laura Caorsi es una llamada de atención sobre los engaños de la industria alimentaria y la importancia de una mayor transparencia y educación. Los consumidores deben aprender a leer entre líneas y a desconfiar de las promesas alimentarias, mientras que las autoridades deben trabajar para crear una legislación que proteja mejor a los compradores. Solo así podremos tomar decisiones informadas y saludables a la hora de hacer la compra.