Estos son los 6 pilares para un matrimonio duradero, según los expertos

De acuerdo con Christina Eller, LMHC, psicoterapeuta especialista en parejas, afirmó para Fortune Well , que “el matrimonio es una amistad sólida en la que se nutre el uno al otro y donde tienen alta consideración, cariño y admiración el uno por el otro” . De acuerdo con sus investigaciones sobre las parejas felices, existen seis rasgos en aquellas personas que se comprometen a un “para siempre” , estos son:

En el amor no hay fórmulas exactas que nos garanticen el éxito en las relaciones , pero siempre hay maneras y recursos que pueden contribuir a que ese compromiso sea más largo y duradero, por ello expertos en el tema compartieron una lista con los 6 pilares fundamentales que ayudan a que un matrimonio sea duradero , estable y funcional.

5. Autoconocimiento y autocalma: El autoconocimiento también es esencial para el acoplamiento a largo plazo. Después de todo, si no sabes quién eres y qué valoras, ¿cómo comunicarás tus necesidades a tu pareja? Mientras tu pareja puede ayudarte a sentirte mejor, las grandes asociaciones están compuestas por individuos que saben cómo cuidar de sí mismos.

6. Aceptación de lo que el matrimonio promete y lo que no: Por último, pero no menos importante, los buenos cónyuges no esperan que sus matrimonios sean armoniosos 24/7/365. “Las peleas son inevitables. Somos seres humanos”, dice Heller. “No hay forma de que las personas puedan estar juntas durante 20 a 60 años de matrimonio (o más) sin tener un conflicto. Sin embargo, la forma en que nos manejamos en conflicto marca la diferencia”.

Recuerda que tu matrimonio es una colaboración constante. Evolucionará con el tiempo, siempre y cuando sigas “volcándote” hacia el otro (en todos los sentidos de la frase).