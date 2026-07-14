FC 26 reunió a decenas de jugadores en Cimaco Saltillo y confirmó el crecimiento del futbol virtual en la ciudad

La pasión por el futbol encontró un nuevo escenario este fin de semana en Cimaco Saltillo, donde decenas de jugadores participaron en el Torneo FC 26, una competencia que reunió a aficionados de distintas edades alrededor del futbol virtual.

La sede se transformó en un punto de encuentro para gamers, familias y seguidores de EA SPORTS FC, quienes siguieron cada partido con la misma intensidad que un encuentro profesional.

El ambiente combinó emoción, estrategia y convivencia. Mientras algunos participantes buscaban avanzar ronda tras ronda, otros aprovecharon el evento para compartir la experiencia con amigos y familiares, confirmando el creciente interés que existe en Saltillo por los eSports y las competencias presenciales de videojuegos deportivos.

La actividad formó parte de una dinámica organizada por Cimaco, que permitió a los asistentes obtener su inscripción mediante compras en los departamentos de Videojuegos, Cómputo, Telefonía y Ropa Deportiva, fortaleciendo así la conexión entre entretenimiento, tecnología y experiencia de compra.

Al finalizar la jornada, los tres mejores jugadores recibieron la premiación correspondiente en la categoría libre, luego de una serie de encuentros que mantuvieron la atención del público durante varias horas.

Más allá del resultado deportivo, el torneo dejó claro que el futbol virtual continúa ganando terreno como una forma de convivencia para nuevas generaciones de aficionados. La respuesta del público y la participación registrada durante el evento reflejan una tendencia creciente en la ciudad: las experiencias presenciales relacionadas con videojuegos y deporte se han convertido en un nuevo punto de reunión para familias y jóvenes saltillenses.

Con actividades como el Torneo FC 26, Cimaco apuesta por transformar sus espacios comerciales en escenarios donde la comunidad no solo realiza compras, sino también comparte momentos de entretenimiento y competencia.