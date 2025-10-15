Festival Rodeo Saltillo 2025: dónde comprar boletos, cómo llegar y qué artistas se presentarán

El Festival Rodeo Saltillo 2025 llega con fuerza del 17 al 19 de octubre, consolidándose como uno de los eventos más esperados del norte del país. Este encuentro, que combina tradición vaquera, música en vivo y competencias de rodeo, promete una experiencia única para toda la familia. TE PUEDE INTERESAR: Promueven en Nuevo León la sexta edición del Rodeo Saltillo Durante tres días, Saltillo se convertirá en el punto de reunión de los amantes del rodeo y la música regional. El cartel musical incluye a La Arrolladora Banda El Limón, Duelo, El Poder del Norte, La Leyenda, Caballo Dorado y el debut en México de William Beckmann, ofreciendo una programación que mezcla el talento consagrado con nuevas propuestas.

En cuanto a los boletos, se pueden adquirir en línea a través de JRTicket o directamente en taquillas del recinto. Los precios varían según la zona y el tipo de experiencia: desde $150 pesos en entrada general, hasta $1,500 pesos en acceso VIP, que incluye beneficios exclusivos como zona preferente y acceso rápido. También existen mesas premium frente al escenario, ideales para grupos, con precios que oscilan entre $11,000 y $20,000 pesos. Además de los conciertos, el público podrá disfrutar de competencias ecuestres, el Rodeo Nacional de Barriles, el Super Bull, la Exposición Nacional ANGUS, concursos gastronómicos y actividades para niños en la zona “Pequeño Oeste”. Cada detalle está pensado para que los asistentes vivan el espíritu del campo con un ambiente moderno, seguro y familiar.