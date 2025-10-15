Festival Rodeo Saltillo 2025: dónde comprar boletos, cómo llegar y qué artistas se presentarán

15 octubre 2025
    Festival Rodeo Saltillo 2025: dónde comprar boletos, cómo llegar y qué artistas se presentarán
    El Festival Rodeo Saltillo 2025 llega con fuerza del 17 al 19 de octubre. Foto: Rebeca Gallardo

Este encuentro, que combina tradición vaquera, música en vivo y competencias de rodeo, promete una experiencia única para toda la familia.

El Festival Rodeo Saltillo 2025 llega con fuerza del 17 al 19 de octubre, consolidándose como uno de los eventos más esperados del norte del país. Este encuentro, que combina tradición vaquera, música en vivo y competencias de rodeo, promete una experiencia única para toda la familia.

Durante tres días, Saltillo se convertirá en el punto de reunión de los amantes del rodeo y la música regional. El cartel musical incluye a La Arrolladora Banda El Limón, Duelo, El Poder del Norte, La Leyenda, Caballo Dorado y el debut en México de William Beckmann, ofreciendo una programación que mezcla el talento consagrado con nuevas propuestas.

$!Además de los conciertos, el público podrá disfrutar de competencias ecuestres.
Además de los conciertos, el público podrá disfrutar de competencias ecuestres. Foto: Especial

En cuanto a los boletos, se pueden adquirir en línea a través de JRTicket o directamente en taquillas del recinto. Los precios varían según la zona y el tipo de experiencia: desde $150 pesos en entrada general, hasta $1,500 pesos en acceso VIP, que incluye beneficios exclusivos como zona preferente y acceso rápido. También existen mesas premium frente al escenario, ideales para grupos, con precios que oscilan entre $11,000 y $20,000 pesos.

Además de los conciertos, el público podrá disfrutar de competencias ecuestres, el Rodeo Nacional de Barriles, el Super Bull, la Exposición Nacional ANGUS, concursos gastronómicos y actividades para niños en la zona “Pequeño Oeste”. Cada detalle está pensado para que los asistentes vivan el espíritu del campo con un ambiente moderno, seguro y familiar.

$!Durante tres días, Saltillo se convertirá en el punto de reunión de los amantes del rodeo y la música regional.
Durante tres días, Saltillo se convertirá en el punto de reunión de los amantes del rodeo y la música regional. Foto: Omar Saucedo

El evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Expo Feria Saltillo, ubicadas sobre el Bulevar Centenario de Torreón, en la zona conocida como El Toreo. Si vienes del centro de la ciudad, el trayecto en coche tarda cerca de 15 minutos, aunque también hay rutas troncales gratuitas que facilitan el acceso. Para quienes lleguen desde otros estados, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe y la cercanía con Monterrey, a solo dos horas por carretera, hacen que el festival sea fácilmente accesible.

El Festival Rodeo Saltillo 2025 no solo es un espectáculo de entretenimiento, sino una celebración de la identidad norteña. Entre música, comida, exhibiciones y tradiciones, se ha convertido en una cita imperdible para quienes disfrutan del ambiente vaquero y la cultura mexicana contemporánea.

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

