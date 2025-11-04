Google celebra la llegada de la mariposa monarca a México con un Doodle lleno de color y conciencia ambiental

Vida
/ 4 noviembre 2025
    Google celebra la llegada de la mariposa monarca a México con un Doodle lleno de color y conciencia ambiental
    Google celebra a la mariposa monarca, ese símbolo de resistencia, transformación y belleza natural.

Google conecta la tecnología con la naturaleza, recordándonos que la migración de la mariposa monarca es uno de los fenómenos más sorprendentes y frágiles del planeta.

Google celebra a la mariposa monarca, ese símbolo de resistencia, transformación y belleza natural, con un Doodle especial que conmemora su llegada a México tras una impresionante migración de más de 7,700 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos. Este homenaje, visible hoy en la página principal del buscador, destaca el asombroso viaje que realizan millones de ejemplares cada otoño para cumplir su ciclo de vida.

Cada año, la mariposa monarca emprende una de las migraciones más largas y fascinantes del reino animal. Desde los fríos bosques del norte de América, estas pequeñas viajeras recorren miles de kilómetros hasta llegar a los santuarios de oyamel ubicados en Michoacán y el Estado de México, donde hibernan durante el invierno.

Cada año, la mariposa monarca emprende una de las migraciones más largas y fascinantes del reino animal.
Cada año, la mariposa monarca emprende una de las migraciones más largas y fascinantes del reino animal. ALMA REBECA GALLARDO TORAL

Durante su travesía, enfrentan vientos, lluvias y temperaturas extremas, dependiendo de plantas como el algodoncillo para alimentarse. Este esfuerzo titánico es una muestra de resiliencia natural, motivo por el que Google ha querido rendirles homenaje con un diseño que retrata su llegada a los bosques mexicanos, envueltos en neblina y color naranja.

El Doodle de Google 2025 captura la belleza del momento en que las mariposas reposan sobre las ramas de los árboles. En estos bosques templados, las condiciones de altitud, temperatura y humedad les permiten conservar energía y sobrevivir hasta marzo, cuando emprenden el camino de regreso al norte.

Estos santuarios, declarados Reserva de la Biósfera por la UNESCO, son un tesoro ecológico que México comparte con el mundo, y su protección es clave para la continuidad del fenómeno migratorio.

La mariposa monarca está en peligro, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La pérdida de hábitat, el uso de pesticidas y el cambio climático amenazan su supervivencia. Por eso, el gesto de Google no solo embellece su página principal, sino que también invita a la reflexión sobre la importancia de cuidar los ecosistemas.

Google ha querido rendirles homenaje con un diseño que retrata su llegada a los bosques mexicanos.
Google ha querido rendirles homenaje con un diseño que retrata su llegada a los bosques mexicanos. Foto: Especial

Con este tributo, Google conecta la tecnología con la naturaleza, recordándonos que la migración de la mariposa monarca es uno de los fenómenos más sorprendentes y frágiles del planeta. Admirarlas es un privilegio; protegerlas, una responsabilidad compartida.

La lección del Doodle es clara: cada pequeño esfuerzo, desde plantar flores nativas hasta evitar pesticidas, contribuye a mantener vivo este milagro alado que cada otoño llena de color los cielos de México.

