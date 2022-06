Azafrán, es considerado el “oro rojo” en la gastronomía

LA ARDUA LABOR DE SU COSECHA Y SU ELEVADO PRECIO

Para obtener un peso de 30 gramos de azafrán en polvo se necesitan alrededor de cuatro mil flores, de las que se extraen los estigma o hebras que se han de separar cuidadosamente de la flor para cosecharlos uno a uno y, finalmente, por cada kilo de estos finos estigmas se obtienen 250 gramos de azafrán puro.

En la actualidad, un kilo de azafrán se cotiza en el campo alrededor de los tres mil euros (3,140 dólares aproximadamente) y, aunque su precio varía muchísimo en cada país, para tener una referencia promedio, se puede constatar que en el mercado americano un gramo se vende a 18 dólares.

El tiempo de floración comienza a mediados de octubre y tiene una duración de entre 25 a 30 días. De cada bulbo nacen entre 5 y 15 flores y se recolectan cuando las flores no se han abierto completamente. Todos estos pasos y posterior proceso del azafrán se realizan de forma totalmente manual.

Además del lento y minucioso trabajo en la recolección de las flores y sus estigmas, se encuentran otros inconvenientes que encarecen su precio, como es el de la amplia superficie de tierra que necesitan sus plantaciones para lograr una pequeña producción, y el obligado descanso de la tierra que debe seguir a la temporada de cosecha.

El cultivo del azafrán necesita temperaturas que no superen los 35º C. en verano y -5º C. en invierno, y su crecimiento no es apto en climas tropicales o polares, pues es importante que crezcan a pleno sol, por lo que una de las zonas más privilegiadas para su cultivo es la región de Castilla-La Mancha, (centro de España).

Existe una controversia sobre la calidad del azafrán, puesto que tradicionalmente ha sido Irán el país mayor productor y exportador de esta especia, siempre seguido por España. Sin embargo, es este último país el que está considerado como el productor de azafrán de mayor calidad del mundo por el tamaño de las hebras y el aroma floral que adquiere en el tueste. Su precio, en 2021, alcanzaba entre los 8 y 10 euros el gramo (entre 8.39 y 10.49 dólares), es decir, entre 8,000 y 10,000 euros el kilo (entre 8,400 y 10,500 dólares).

En la clasificación de producción y exportación de azafrán, en primer lugar, se encuentra Irán, seguido por España, Marruecos, India y Grecia.