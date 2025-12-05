Considerado como una las grandes invenciones de Suiza, el chocolate con leche cumple 150 años

Gourmet
/ 5 diciembre 2025
    Considerado como una las grandes invenciones de Suiza, el chocolate con leche cumple 150 años
    Envases de los primeros chocolates con leche que en 2025 cumple siglo y medio de historia. Foto: EFE/Antonio Broto
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Chocolate
Aniversarios

Localizaciones


Suiza

Organizaciones


Nestlé

Fue creado por el industrial suizo Daniel Peter, quien inició sus experimentos en octubre de 1875 en su fábrica de Vevey y tardó más de una década en refinarlo

SUIZA- El chocolate con leche, uno de los grandes inventos de Suiza junto al reloj de pulsera o la navaja multiusos, cumple en 2025 siglo y medio de historia, un tiempo en el que el producto se ha universalizado pero a la vez se mantiene como una de las principales señas de identidad del país alpino.

Creado por el industrial suizo Daniel Peter, quien empezó sus experimentos en octubre de 1875 en su fábrica de Vevey y tardó más de una década en refinarlo, el chocolate con leche pronto se convirtió en la segunda mayor exportación alimentaria del país alpino, sólo por detrás del queso.

TE PUEDE INTERESAR: Gastronomía mexicana en la cima: Ocho restaurantes entre los mejores de Latinoamérica en 2025

Comercializado primero como “Gala Peter” (“gala” es “leche” en griego), no tardó en asombrar y ganar premios en las exposiciones universales que aumentaron su prestigio y popularidad a finales del siglo XIX y principios del XX, una época en la que la alimentación también vivió su particular revolución industrial.

$!El chocolate con leche fue creado por el industrial suizo Daniel Peter, quien empezó sus experimentos en octubre de 1875 en su fábrica de Vevey.
El chocolate con leche fue creado por el industrial suizo Daniel Peter, quien empezó sus experimentos en octubre de 1875 en su fábrica de Vevey. Foto: EFE/Nestlé

UNA HISTORIA GUARDADA POR EL GIGANTE NESTLÉ

Con motivo del aniversario, el gigante alimentario Nestlé, que acabó adquiriendo los negocios de Peter y otros chocolateros del país en las primeras décadas del siglo XX, ha abierto sus archivos históricos a EFE para mostrar cómo se creó uno de los dulces más populares del mundo.

El cacao, su principal materia prima, llegó a Occidente desde América cuando los conquistadores advirtieron su uso entre aztecas, mayas y otros pueblos mesoamericanos, y fue en la corte española donde comenzó a mezclarse con azúcar, un producto venido de Asia que los pueblos precolombinos no conocían.

$!Fotografía de Daniel peter, Fanny Peter-Callier y niños.
Fotografía de Daniel peter, Fanny Peter-Callier y niños. Foto: EFE/Nestlé

Antes de Peter, el chocolate era sobre todo una bebida, en la que el cacao era a menudo mezclado con agua y especias, pero el industrial comenzó a experimentar su mezcla con leche para intentar innovaciones que le dieran ventaja en una Suiza donde existían ya varias marcas de la competencia.

El archivo de Nestlé, situado en el centro de investigación donde la firma sigue buscando nuevas innovaciones alimentarias, guarda la libreta en la que el inventor apuntaba desde 1875 los resultados de sus primeras mezclas.

$!En la imagen, Casa Cailler en Broc.
En la imagen, Casa Cailler en Broc. Foto: EFE/Antonio Broto

Al principio utilizó leche condensada, otro gran invento del sector de la alimentación en aquella época, pero en este caso estadounidense.

Al lado de su fábrica estaba la de Henry Nestlé, fundador de la que hoy es la mayor firma de alimentación del mundo y cuyo primer producto estrella fue la harina lacteada (mezcla de leche y cereales), lo que según la historiadora y archivista de la multinacional, Lisane Lavanchy, pudo servirle de inspiración a Peter para probar nuevas combinaciones lácteas.

La primera dificultad que se encontró en sus experimentos fue el reto de mezclar el cacao, una sustancia grasa, con un líquido como la leche, explica la experta.

$!En la imagen, la historiadora de Nestlé Lisane Lavanchy muestra documentos sobre los primeros chocolates con leche.
En la imagen, la historiadora de Nestlé Lisane Lavanchy muestra documentos sobre los primeros chocolates con leche. Foto: EFE/Antonio Broto

“Desde 1830 se sabía desgrasar el cacao, lo que permitió su producción en tabletas, pero añadir líquido planteaba el problema de mantener su consistencia, así que buena parte de las investigaciones de Peter consistieron en eliminar la mayor cantidad posible de agua de la leche, para que la mezcla se estabilizara”, relata.

UN INVENTO QUE AYUDÓ A DEMOCRATIZAR EL CACAO

La invención del chocolate con leche, comenta Lavanchy, ayudó a democratizar los productos a base de cacao, ya que no sólo aportó un sabor pronto muy aceptado entre los consumidores, sino que abarató costes, dado que las tabletas contenían menos cacao, un ingrediente más caro que la leche o el azúcar.

TE PUEDE INTERESAR: Te damos a conocer la dulce historia poco conocida del chocolate

“El consumo de chocolate aumentó rápidamente, y la competencia vio enseguida el potencial de esta industria”, explica la historiadora, señalando que en una época donde los derechos de patente aún no eran tan protegidos Peter fue rápidamente copiado por célebres fabricantes suizos como los Cailler, con quienes se aliaría en lo económico y en lo personal (se casó con la hija del fundador).

Cailler, fundada en 1819, es la marca de chocolate más antigua del mundo aún en el mercado, y su popular fábrica-museo en los Alpes suizos, visitada cada año por 1.2 millones de turistas en el bucólico pueblo de Broc, rinde homenaje en 2025 al inventor del chocolate con leche con una pequeña exposición en la entrada.

“Este aniversario para nosotros es un hito muy importante y queríamos realmente rendir homenaje a Peter”, contó a EFE la directora de la institución, Fleur Helmig.

También destacó la importancia del producto para la identidad helvética: “Casi toda la imagen de Suiza está ligada al chocolate: su asociación con las montañas, los Alpes, las vacas, todo ello queda en el imaginario de la gente”.

Por Antonio Broto, Agencia EFE.

Temas


Chocolate
Aniversarios

Localizaciones


Suiza

Organizaciones


Nestlé

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En este segundo... va

En este segundo... va
true

Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz
true

POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre.

¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
Los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

Los secretos de un ‘snack’ saludable