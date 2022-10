Crean un nuevo pan de muerto a base de ceniza de maíz y azúcar de cempasúchil en México

Rodeados de velas, calaveras y flores de cempasúchil para aludir a los altares de muerto , no faltaron los colores en las recetas que dieron como resultado un pan con cobertura negra producto de las cenizas de la hoja de maíz conocida como totomoxtle o una pieza con masa madre de rompope, cobertura con amaranto y una capa dulce roja extraída de la grana cochinilla, un insecto que vive en la planta del nopal .

“ Creo que todo sigue al paso de la globalización y a atender necesidades que el público va buscando, hay veces que no solo buscan el sabor tradicional de naranja, entonces las panaderías y los reposteros tienen que buscar nuevas opciones para seguir vendiendo el producto ”, afirmó.

La chef repostera Alma Paola Landa , dueña de la panadería “ Joaquina ”, explicó a EFE que más allá de los sabores y preparación, el pan de muerto es un producto cultural que los mexicanos buscan en esta temporada y con el que se alistan no solo para recibir a sus muertos sino también para dar la bienvenida al otoño.

Elaborar pan de muerto es no solo voltear a las raíces y la cultura mexicanas, sino también representa una época en la que un producto de la repostería se vuelve fundamental con los beneficios económicos que eso trae para las panaderías.

“No tenía idea de que la gente consumiera tanto pan de muerto, que fuera tan nacional. no hay una sola persona que no lo consuma en esta temporada, es algo motivador y alentador para quienes trabajamos en el rubro de la panadería, es aparte un movimiento económico y para los chefs una inspiración porque es algo que traemos en las raíces y que amamos mucho”, concluyó.

Por Mariana González-Márquez Agencia EFE.