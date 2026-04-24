Don Artemio celebró el Día del Cabrito junto al chef Juan Ramón Cárdenas

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Gourmet
/ 24 abril 2026
    Don Artemio celebró el Día del Cabrito junto al chef Juan Ramón Cárdenas
    Juan Ramón Cárdenas y Beatriz Garza. FOTOS: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

SALTILLO, COAH.- En el marco del Día Estatal del Cabrito, Don Artemio rindió homenaje a uno de los pilares de la cocina del noreste de México con dos experiencias que exaltaron su tradición y técnica.

$!Fritada del Chef.
Fritada del Chef.

El viernes 17 de abril se presentó la Fritada del Chef, una interpretación profunda y respetuosa de la cocina de origen. El sábado 18, el restaurante llevó a cabo Cabrito al Pastor en el patio, donde el cabrito se preparó al fuego lento siguiendo la tradición del norte del país.

$!Juan de la Cruz y Juan Becerra.
Juan de la Cruz y Juan Becerra.

Ambas jornadas celebraron el territorio y la identidad gastronómica regional, reafirmando el compromiso de Don Artemio con la preservación y evolución del cabrito como símbolo fundamental del noreste de México.

$!Don Artemio celebró el Día del Cabrito junto al chef Juan Ramón Cárdenas
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