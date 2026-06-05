El 11 ideal de la cocina mexicana para este Mundial 2026

México, tan lleno de orgullo y tradición, entre sus principales características destaca la comida que cautiva desde la primera “probadita”. La Copa Mundial de la FIFA traerá a miles de turistas de todo el mundo. Entonces, si nuestra selección lo da todo en la cancha, nosotros lo damos todo para conquistar los corazones de nuestros visitantes, y, de paso, sus estómagos. Para esto, VANGUARDIA considera que no hay nada mejor que presentar nuestros tradicionales platillos en una alineación imposible de vencer. NUESTRO 11 IDEAL 1. Director Técnico: Antes de iniciar con los titulares en la cancha, primero te presentamos a la cabeza del equipo, y no se trata de Javier Aguirre, sino de algo más que también es voz autorizada: el mole poblano, originario de Puebla, conocido por ser la mente maestra de la cocina. Es complejo, histórico e incluye decenas de ingredientes que deben sincronizarse a la perfección.

2. Portero: En la cancha es imposible que falte aquel portero que “cacha” todos los tiros y que siempre está cuando se le necesita. En nuestra gastronomía, lo representamos como el pozole, proveniente de los estados de Jalisco y Guerrero. Como bien se sabe, esta deliciosa comida es la que siempre nos salva, ya sea para las fiestas patrias o para aliviarnos de la peor resaca.

3. Defensa Central: la misión es aportar fuerza, consistencia y carácter a nuestra selección. Por eso, creemos que su equivalente es la inigualable barbacoa de borrego. Desde Hidalgo, este manjar se considera tradicional. Sin duda, se trata de un pilar de la cocina que aguanta cualquier presión.

4. Defensa Lateral: Nuestra propuesta es la tlayuda, directa desde Oaxaca, ya que tiene una base enorme, fuerte por el tasajo y los asientos de manteca, pero que tiene una flexibilidad increíble al doblarse y recorrer toda la banda.

5. Medio de contención: Todo aficionado sabe que esta posición aporta clase, equilibrio y un excelente toque de zurda. Partiendo de esto, consideramos que su equivalente son los chiles en nogada, originarios de Puebla, con su equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado, lo patrio y lo elegante, y que además ponen orden estético y sabor en la mesa.

6. Mediocampista Creativo: Claro que en nuestras recomendaciones no podía faltar la deliciosa cochinita pibil que, desde Yucatán, aporta la magia, el color y la acidez perfecta. Es el toque de distinción que enamora al extranjero. Al igual que Orbelín Pineda y Edson Álvarez, con su creatividad y ritmo.

7. Medio Extremo Derecho: Para esta posición vamos con lo fuerte, lo norteño, a través del icónico cabrito de Nuevo León, que se caracteriza por su rapidez, carácter e intensidad, que no es para cualquiera.

8. Medio Extremo Izquierdo: en nuestro Tri son conocidos por su encare, atrevimiento y chispa, tal como el aguachile sinaloense, que es puro vértigo y frescura, con lo cual desborda sabor en cada bocado.

9. Delantero Extremo: Para llegar al gran goleador del momento, proponemos los populares tacos al pastor de la Ciudad de México. Puede ser que en otros países la gente ya los haya probado, pero su sabor no es el mismo que el que se prepara en la sede oficial.

10. Centro Delantero: Nuestra propuesta es conocida porque remata con todo. Es contundente, está llena de sabor y texturas, y no perdona en el área: las carnitas michoacanas que aportan fuerza y potencia en el paladar.

11. Segundo Delantero: La carne asada, originaria de estados como Nuevo León, Coahuila y Sonora, entra a la cancha con una intensidad bárbara. Su olor a carbón vuelve loca a la tribuna. Es el socio ideal en el ataque, directo, jugoso, no se anda con rodeos y define el partido de un solo bocado.