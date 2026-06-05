El 11 ideal de la cocina mexicana para este Mundial 2026

El 11 ideal de la cocina mexicana para este Mundial 2026

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

México juega su mejor partido fuera de la cancha con una alineación de 11 platillos emblemáticos. Del mole a la carne asada, una selección gastronómica lista para conquistar a los visitantes en estas fechas mundialistas

Gourmet
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México, tan lleno de orgullo y tradición, entre sus principales características destaca la comida que cautiva desde la primera “probadita”. La Copa Mundial de la FIFA traerá a miles de turistas de todo el mundo. Entonces, si nuestra selección lo da todo en la cancha, nosotros lo damos todo para conquistar los corazones de nuestros visitantes, y, de paso, sus estómagos. Para esto, VANGUARDIA considera que no hay nada mejor que presentar nuestros tradicionales platillos en una alineación imposible de vencer.

NUESTRO 11 IDEAL

1. Director Técnico: Antes de iniciar con los titulares en la cancha, primero te presentamos a la cabeza del equipo, y no se trata de Javier Aguirre, sino de algo más que también es voz autorizada: el mole poblano, originario de Puebla, conocido por ser la mente maestra de la cocina. Es complejo, histórico e incluye decenas de ingredientes que deben sincronizarse a la perfección.

$!Mole poblano: La mente maestra de la cocina mexicana: tradición, complejidad y sabor en una sola receta.
Mole poblano: La mente maestra de la cocina mexicana: tradición, complejidad y sabor en una sola receta. FOTO: MAGNIFIC

2. Portero: En la cancha es imposible que falte aquel portero que “cacha” todos los tiros y que siempre está cuando se le necesita. En nuestra gastronomía, lo representamos como el pozole, proveniente de los estados de Jalisco y Guerrero. Como bien se sabe, esta deliciosa comida es la que siempre nos salva, ya sea para las fiestas patrias o para aliviarnos de la peor resaca.

$!Pozole: Un clásico que reúne a familias y amigos alrededor de una de las preparaciones más emblemáticas del país.
Pozole: Un clásico que reúne a familias y amigos alrededor de una de las preparaciones más emblemáticas del país. FOTO: MAGNIFIC

3. Defensa Central: la misión es aportar fuerza, consistencia y carácter a nuestra selección. Por eso, creemos que su equivalente es la inigualable barbacoa de borrego. Desde Hidalgo, este manjar se considera tradicional. Sin duda, se trata de un pilar de la cocina que aguanta cualquier presión.

$!Cocción lenta, sabor profundo y una tradición que ha perdurado por generaciones.
Cocción lenta, sabor profundo y una tradición que ha perdurado por generaciones. FOTO: MAGNIFIC

4. Defensa Lateral: Nuestra propuesta es la tlayuda, directa desde Oaxaca, ya que tiene una base enorme, fuerte por el tasajo y los asientos de manteca, pero que tiene una flexibilidad increíble al doblarse y recorrer toda la banda.

$!Tlayuda: El orgullo de Oaxaca combina textura, intensidad y una mezcla única de ingredientes regionales.
Tlayuda: El orgullo de Oaxaca combina textura, intensidad y una mezcla única de ingredientes regionales. FOTO: MAGNIFIC
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5. Medio de contención: Todo aficionado sabe que esta posición aporta clase, equilibrio y un excelente toque de zurda. Partiendo de esto, consideramos que su equivalente son los chiles en nogada, originarios de Puebla, con su equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado, lo patrio y lo elegante, y que además ponen orden estético y sabor en la mesa.

$!Chiles en nogada: Uno de los platillos más representativos de México, famoso por su equilibrio de sabores y colores patrios.
Chiles en nogada: Uno de los platillos más representativos de México, famoso por su equilibrio de sabores y colores patrios. FOTO: MAGNIFIC

6. Mediocampista Creativo: Claro que en nuestras recomendaciones no podía faltar la deliciosa cochinita pibil que, desde Yucatán, aporta la magia, el color y la acidez perfecta. Es el toque de distinción que enamora al extranjero. Al igual que Orbelín Pineda y Edson Álvarez, con su creatividad y ritmo.

$!Cochinita pibil: Conquista paladares con su característico adobo de achiote y cocción tradicional.
Cochinita pibil: Conquista paladares con su característico adobo de achiote y cocción tradicional. FOTO: MAGNIFIC

7. Medio Extremo Derecho: Para esta posición vamos con lo fuerte, lo norteño, a través del icónico cabrito de Nuevo León, que se caracteriza por su rapidez, carácter e intensidad, que no es para cualquiera.

$!Símbolo gastronómico del norte de México, reconocido por su sabor intenso y preparación artesanal.
Símbolo gastronómico del norte de México, reconocido por su sabor intenso y preparación artesanal. FOTO: VANGUARDIA

8. Medio Extremo Izquierdo: en nuestro Tri son conocidos por su encare, atrevimiento y chispa, tal como el aguachile sinaloense, que es puro vértigo y frescura, con lo cual desborda sabor en cada bocado.

$!Frescura, picor y mariscos se unen en uno de los platillos más representativos de Sinaloa.
Frescura, picor y mariscos se unen en uno de los platillos más representativos de Sinaloa. FOTO: MAGNIFIC

9. Delantero Extremo: Para llegar al gran goleador del momento, proponemos los populares tacos al pastor de la Ciudad de México. Puede ser que en otros países la gente ya los haya probado, pero su sabor no es el mismo que el que se prepara en la sede oficial.

$!Una combinación perfecta de carne, especias y piña que se ha convertido en un ícono de la comida mexicana.
Una combinación perfecta de carne, especias y piña que se ha convertido en un ícono de la comida mexicana. FOTO: MAGNIFIC

10. Centro Delantero: Nuestra propuesta es conocida porque remata con todo. Es contundente, está llena de sabor y texturas, y no perdona en el área: las carnitas michoacanas que aportan fuerza y potencia en el paladar.

$!Crujientes por fuera y suaves por dentro, son una de las especialidades más apreciadas del país.
Crujientes por fuera y suaves por dentro, son una de las especialidades más apreciadas del país. FOTO: MAGNIFIC

11. Segundo Delantero: La carne asada, originaria de estados como Nuevo León, Coahuila y Sonora, entra a la cancha con una intensidad bárbara. Su olor a carbón vuelve loca a la tribuna. Es el socio ideal en el ataque, directo, jugoso, no se anda con rodeos y define el partido de un solo bocado.

$!El aroma del carbón y el sabor de la tradición norteña convierten cada reunión en una celebración.
El aroma del carbón y el sabor de la tradición norteña convierten cada reunión en una celebración. FOTO: MAGNIFIC

Y en la banca, listos para entrar en cualquier momento y conquistar, se encuentran platillos icónicos como las enchiladas potosinas, la birria jalisciense, los volcanes de asada de Sonora, los tacos de canasta de la capital mexicana y las marquesitas de Yucatán.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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