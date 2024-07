¿Habrá un fuerte sismo que podría provocar un tsunami en México? Esto se sabe al respecto

Tras la falsa difusión de una presunta predicción de un sismo de magnitud 8.4 y un tsunami con olas de hasta 18 metros, Sabás de la Rosa Camacho, especialista de Protección Civil, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y no caer en el alarmismo. Este viernes, un medio de circulación nacional publicó una nota que se basa en un estudio que advierte sobre un posible evento sísmico de gran magnitud. Sin embargo, de acuerdo con Camacho, la información es falsa y no debe tomarse en cuenta ni llegar a la psicosis colectiva.

El ex Secretario de Protección Civil Estatal destacó que hasta la fecha no se cuenta con tecnología para predecir tales fenómenos y enfatizó que la única fuente oficial en estos casos es el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Camacho invitó a la ciudadanía a no difundir esta información, que se atribuye a un estudio de la UNAM que ha estado circulando por más de 30 años, y de esta manera evitar provocar alarma y desinformación entre la población. Enfatizó que la difusión de estos rumores solo contribuye al pánico y la confusión entre la población.