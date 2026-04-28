Labiales que hacen ver tus dientes más blancos

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 28 abril 2026
    Labiales que hacen ver tus dientes más blancos
    Más allá del acabado o la intensidad, el subtono del labial puede hacer que los dientes se vean más blancos. FREEPIK

¿Sabías que el subtono de tu maquillaje puede cambiar tu sonrisa? Conoce porqué algunos colores son tus mejores aliados

Como bien debes saber, seleccionar un labial no es cuestión solo del color o la tendencia del momento. Se trata de un proceso que va más allá de lo superficial, pero muchas veces esto pasa desapercibido o casi no se habla de ello.

Si no conoces mucho sobre maquillaje, entonces aquí te comentamos que hay labiales que, incluso, interactúan con tu sonrisa y, por ende, con el resto de tu rostro. Más allá del acabado o la intensidad, el subtono del labial puede hacer que los dientes se vean más blancos o... todo lo contrario. Así que presta atención.

https://vanguardia.com.mx/vida/jengibre-el-aliado-para-transformar-tu-digestion-LH20279651

¿QUÉ LABIALES HACEN VER TUS DIENTES AÚN MÁS BLANCOS?

Primero que nada, debes saber que la clave está en entender que los tonos fríos son conocidos por neutralizar los matices amarillos. Por eso, los labiales con bases azules (como los rojos cereza, vinos profundos o algunos rosas intensos) generan un efecto óptico que ilumina la sonrisa de inmediato. Pero mucho cuidado, porque no se trata de cambiar el color natural de los dientes, sino de crear contraste a través del maquillaje.

Dentro de esta enorme gama, los rojos fríos son probablemente los más favorecedores. A diferencia de los rojos anaranjados, que pueden acentuar tonos cálidos en los dientes, los que tienen un fondo azul aportan una sensación visual de limpieza y brillo. Esto mismo ocurre con los tonos berry o ciruela que, además, suman mayor profundidad al look sin perder el efecto iluminador.

Ahora bien, los tonos rosas también juegan un papel importante en este tema; sin embargo, no todos funcionan igual. Mientras que los rosas con subtonos cálidos pueden pasar desapercibidos en este sentido, los que se inclinan hacia el fucsia o el rosa frío logran ese contraste que hace que los dientes resalten emblanquecidos. Así que son una opción ideal para quienes buscan algo menos intenso que un rojo, pero igual de efectivo.

¿QUÉ TONOS DEBES EVITAR SI QUIERES UNA SONRISA MÁS BLANCA?

También es sumamente importante que conozcas cuáles son los tonos que te dejan un efecto contrario. Se trata de esas tonalidades cálidas como naranjas, terracotas e incluso algunos corales. Aunque sí pueden ser favorecedores en la piel, no ayudan a neutralizar los matices amarillos, por lo que la sonrisa puede verse ligeramente más opaca. Pero esto no significa que deban evitarse del todo, sino que conviene usarlos con consciencia y estrategia, sabiendo el efecto que generan.

$!Labiales que hacen ver tus dientes más blancos

A fin de cuentas, elegir un labial también es entender cómo funciona en conjunto con el rostro y qué te hace sentir más cómoda, pues más allá de tonos y subtonos, están los tipos de labiales: líquido, en barra, gloss, tinta, bálsamo, lip oil, y cada uno ofrece cosas distintas. Como ves, no solo son tendencias.

Pequeños ajustes en el tono pueden cambiar por completo la percepción de un look. Y en este caso, lograr una sonrisa más luminosa puede ser tan simple como elegir un buen color.

¿CÓMO BLANQUEAR LOS DIENTES?

Para lograr una sonrisa más brillante, sin necesidad de labiales, es fundamental distinguir entre los tratamientos profesionales y los hábitos de cuidado diario. Así que aquí te contamos de algunos métodos, aunque también recomendamos acudir con expertos en la materia:

1. Blanqueamiento profesional y químico: El método más potente es el blanqueamiento en consultorio dental, donde se utilizan geles de peróxido de hidrógeno en altas concentraciones, a menudo activados por la luz LED o láser, ofreciendo resultados inmediatos y seguros bajo supervisión.

https://vanguardia.com.mx/vida/4-medicamentos-que-pueden-aumentar-el-riesgo-de-demencia-IH20279607

2. Productos de venta libre: Para las manchas superficiales, están las tiras blanqueadoras que son la opción más eficaz fuera del dentista, ya que mantienen el agente blanqueador en contacto directo con el diente por un tiempo prolongado. Asimismo, existen las pastas dentales blanqueadoras que no cambian el color intrínseco del diente, sino que utilizan partículas abrasivas o enzimas para eliminar las manchas externas causadas por el café, el té o el tabaco. Sin embargo, su uso debe ser moderado para no desgastar el esmalte.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Belleza

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crucificada

Crucificada
true

Morena: ¿Cómo resolvería usted este entuerto?
true

POLITICÓN: ¿Reglas a la medida? Morena alista cambios a sus estatutos con dedicatoria de Coahuila

El festival reunirá iniciativas de rescate y espacios para encontrar hogar a perros y gatos, además de recolectar insumos para su cuidado.

Arman en Saltillo ‘Échanos una patita Fest’ en apoyo a perros y gatos rescatados

El hombre fue trasladado en código rojo a un hospital para recibir atención médica especializada tras las severas lesiones sufridas.

Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; sufre amputación de ambas piernas

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo
Ucrania se consolida como una potencia militar independiente y líder estratégico en la defensa de los valores democráticos europeos.

Con ustedes, el nuevo líder del mundo libre
Agentes federales y fuerzas de seguridad acordonan la residencia de Cole Tomas Allen en Torrance, California, tras su detención en Washington D.C

¿Qué llevó al sospechoso del ataque a la cena de corresponsales a viajar de costa a costa?