Saltillo: 8 de cada 10 niños que acuden al dentista tienen higiene bucal deficiente
En los últimos cinco años se ha observado un aumento en consultas a niños por dolor dental, inflamación de encías y caries, afirma odontopediatra
En Saltillo, al menos en los últimos cinco años ha aumentado el desarrollo de caries en niñas y niños, con mayor énfasis desde 2022, según la odontopediatra Patricia Torres, quien explicó que esto se ha visto reflejado en más consultas por dolor dental, inflamación de encías y lesiones avanzadas.
De acuerdo con su experiencia, entre seis y ocho de cada diez menores que acuden a consulta presentan alto riesgo de caries u otras complicaciones asociadas a una higiene deficiente, especialmente cuando no existe el hábito diario de cepillado y hay un consumo frecuente de alimentos con carbohidratos.
La Doctora Torres señaló que la situación se agrava por la ingesta elevada de azúcares, la falta de supervisión en el cepillado y la creencia de que no es necesario llevar a los niños al dentista cuando las lesiones aparecen en dientes de leche, además de un desconocimiento general sobre el cuidado dental infantil por parte de los padres.
Por su parte, el Doctor Marco Alvarado, estomatólogo pediatra del Instituto de Innovación Profesional (INPRO), señaló que en 2022 cada niño atendido en los centros de salud presentaba, en promedio, al menos cinco dientes con caries, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Bucales.
Asimismo, indicó que se registró un aumento en el número de pacientes en Ramos Arizpe, con incrementos de hasta 90% entre 2022 y 2024 en los centros de salud locales. En el INPRO también se observó un crecimiento de más del 88% de niños de entre 4 y 16 años con este problema.
En ese sentido, señaló que en la atención que brindan, nueve de cada diez pacientes presentan caries, y actualmente la preocupación es que los casos son más severos.
El Doctor Alvarado explicó que los factores socioculturales y económicos influyen de manera importante, así como la alimentación, pues una dieta, rica en dulces, bebidas carbonatadas y carbohidratos, combinada con técnicas inadecuadas o ausencia de cepillado, contribuye al desarrollo de caries.
Agregó que en cinco de cada diez pacientes con caries, los padres presentan problemas dentales similares o incluso más graves, lo que evidencia la falta de hábitos de higiene dental en la familia, como el cepillado tres veces al día o el uso de hilo dental.
UN PROBLEMA SILENCIOSO EN LA NIÑEZ
La Academia Americana de Odontopediatría define la negligencia odontológica como la falta de búsqueda de tratamiento necesario para asegurar un nivel básico de salud y garantizar que el niño esté libre de dolor e infección.
La tesina ‘Descuido en la salud bucal: un tipo de maltrato infantil’, de la cirujana dentista Alejandra Balderas de la UNAM, indica que cuando un menor presenta caries e infecciones sin atender, así como dolor persistente, se considera víctima de maltrato por negligencia, pues sus tutores no están cubriendo necesidades médicas y odontológicas esenciales.
El documento plantea que la prevención depende de concientizar a madres, padres y tutores sobre este tipo de maltrato y difundir prácticas de higiene antes y después de la erupción dental, además de impulsar campañas informativas en escuelas y centros de salud.
El Doctor Marco Alvarado explicó que la educación en higiene dental debe adaptarse a la edad de los niños pues se aplican técnicas distintas de cepillado, por lo que es fundamental enseñar a los padres cómo realizarlas correctamente.
Además, recomendó reducir el consumo de bebidas carbonatadas, dulces y alimentos con alto contenido de carbohidratos, así como el uso de hilo dental de acuerdo a la edad del menor. Para los niños menores de seis años, indicó que no se puede usar hilo dental convencional por riesgos de seguridad, pero sí existen materiales especiales y enjuagues con alto contenido de flúor que ayudan a prevenir la aparición de caries.
En tanto, la doctora Torres señaló que, aunque el panorama es preocupante, la prevención puede realizarse desde casa manteniendo un cepillado dos veces al día con pasta con flúor, supervisando a los niños menores de ocho años para asegurar una técnica adecuada, reduciendo el consumo de bebidas azucaradas y golosinas.
Además usar hilo dental desde edades tempranas y acudir al dentista cada seis meses, incluso sin molestias.
“Reforzar la educación sobre salud bucal en casa y en las escuelas puede disminuir significativamente la incidencia de caries en la región, evitando que los problemas dentales afecten el bienestar y desarrollo de los niños”, concluyó.