Las claves para establecer metas en un nuevo ciclo escolar

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    Las claves para establecer metas en un nuevo ciclo escolar
    Establecer objetivos SMART es clave para cumplir tus metas académicas y escolares. FOTO: MAGNIFIC

Los grandes logros comienzan con decisiones bien definidas. Aprende a diseñar un plan realista, medir avances y mantener la motivación hasta cumplir tus propósitos

Iniciar un nuevo ciclo escolar es la oportunidad perfecta para establecer metas académicas o personales; no obstante, sin un plan de acción concreto, con pasos claros y alcanzables, la motivación suele disminuir conforme pasan los meses y los propósitos terminan olvidados. Para que este año sea diferente, creamos una guía paso a paso para definir tus objetivos, prepararte para las eventualidades y lograr lo que te propongas.

DE LO GENERAL A LO ESPECÍFICO

Primero, debemos diferenciar entre una meta y un objetivo. La primera es amplia y aspiracional, un fin que buscamos cumplir a largo plazo. Por ejemplo, entrar a la carrera de medicina o mejorar el nivel de inglés. Mientras que el segundo se refiere a acciones concretas y específicas, con un período de tiempo a corto y mediano plazo, y que en conjunto te ayudan a cumplir la meta. Un ejemplo sería: subir mi calificación de inglés de 8 a 9, o estudiar al menos una hora cada día.

ENCONTRAR TU PROPÓSITO

Definir tu meta es el primer paso del camino; sin embargo, puede ser complicado expresar con claridad qué deseamos lograr, o quizá intentamos alcanzar un propósito irreal para el tiempo o las herramientas que tenemos. Zig Ziglar, escritor, vendedor y orador motivacional, propone siete pasos para detallar tus metas:

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Identifica qué deseas alcanzar de manera concisa y clara, todavía no pienses en más aspectos. Una vez lo tengas, enumera los beneficios de alcanzar ese propósito, eso te ayudará a aumentar tu motivación. Detecta los obstáculos que deberás superar, así podrás planear cómo enfrentarlos. Enlista las habilidades y conocimientos que necesitarás. ¿Cuáles de ellos ya posees?, ¿serás capaz de adquirir los que faltan a tiempo?Anota las personas o grupos con quienes trabajarás y que pueden ayudarte. Crea un plan de acción con toda la información que reuniste: ¿cómo vas a superar los obstáculos que encontraste?, ¿qué acciones específicas debes cumplir para ello?, ¿cómo adquirirás las habilidades y conocimientos que necesitas?, ¿quién podrá ayudarte en el camino? Establece una fecha límite, de lo contrario es más probable que pierdas control de tu plan y te desmotives.

TRAZA UN MAPA

Tras definir tu meta, es momento de pensar en los objetivos que te llevarán a ella. Te recomendamos aplicar la metodología SMART, publicada en el libro “A theory of goal setting and task performance” de George T. Doran y Gary P. Latham.

El acrónimo SMART (“inteligente” en inglés) significa: específico (specific), medible (measurable), alcanzable (achievable), realista (realistic) y con límite de tiempo (time-bound). Un objetivo apegado a todos los criterios no solo te ayudará a cumplir tu meta, sino que te permitirá seguir tu progreso de manera objetiva y hacer cambios de ser necesario.

$!Una correcta planeación te ayudará a superar los obstáculos que surjan.
Una correcta planeación te ayudará a superar los obstáculos que surjan. FOTO: MAGNIFIC

Te explicamos cada criterio:

Específico: olvídate de las generalidades o las formulaciones vagas, deben ser concisos y concretos. Opta por: “Voy a aumentar mi tiempo de estudio” en lugar de “Pasar el examen de matemáticas”. Medibles: deben ser capaces de medirse, ya sea con una fecha límite, un número, un cambio porcentual o algún otro aspecto cuantificable. No caigas en apreciaciones subjetivas. Por ejemplo: “Trabajaré una hora al día en el proyecto de ciencias” y “El viernes voy a planear mi trabajo de la próxima semana”.Alcanzable: si bien supone un reto, debe ser alcanzable con las habilidades, tiempo o conocimientos que posees. Realista: está relacionada con el punto anterior. Quizá tu objetivo pueda alcanzarse, pero no en el plazo que definiste, pues existen otros límites. Por ejemplo, no podrías pasar el examen si no estudiaste todo el mes y solo lo hiciste la noche anterior. Tiempo límite: no hay plazo que no llegue, y así como se programan tus entregas y tus exámenes, es necesario definir cuándo deberás cumplir con el objetivo. De lo contrario, es más probable que lo olvides.

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Carolina García

Carolina García

Editora en jefa de la revista social Saltillo360 y del suplemento infantil Big Vang, ambos de VANGUARDIA MX. Tiene amplia experiencia en generación de contenidos Soft News. Participó en cuatro antologías de cuento entre 2015 y 2022. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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