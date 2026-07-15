¡Asombroso!, órganos en miniatura que imitan el sistema nervioso

Dos nuevas investigaciones desarrolladas por la Universidad Northwestern (UN) en Evaston (Illinois, Estados Unidos), utilizando versiones en miniatura y simplificadas de los órganos humanos cultivadas en laboratorio y denominadas ‘organoides’ prometen avances significativos en el campo médico, según esta alta casa de estudios. En un estudio, se utilizaron organoides de médula espinal humana cultivados en laboratorio para probar una nueva y prometedora terapia regenerativa para lesiones medulares. En otro trabajo, los científicos han creado un nuevo dispositivo para efectuar mapas más completos de la actividad en organoides neuronales humanos (“minicerebros”) y también manipularla, para evaluar la eficacia de los posibles tratamientos capaces de reconstruir los circuitos funcionales del cerebro.

NUEVO TRATAMIENTO PARA LA PARÁLISIS Aunque solo representan una parte de los órganos, los organoides imitan la estructura de los tejidos, la complejidad de las células y la función de los órganos reales, siendo una herramienta ideal para simular enfermedades humanas, probar terapias y comprender el desarrollo de los órganos, de manera más rápida y menos costosa que las pruebas en animales y humanos. Con un diámetro de varios milímetros, los organoides son lo suficientemente grandes y maduros como para imitar en ellos una lesión medular. “Uno de los aspectos más interesantes de los organoides es que podemos utilizarlos para probar nuevas terapias en tejido humano. A falta de un ensayo clínico, es la única manera de lograr este objetivo”, afirma el investigador Samuel I. Stupp, autor principal del estudio enfocado en la médula espinal.

En la investigación de Stupp se utilizaron organoides de médula espinal humana cultivados en laboratorio y derivados de células madre, en los que se simularon diferentes lesiones medulares y se probó una nueva y prometedora terapia regenerativa, llamada “moléculas danzantes”, que aprovecha el movimiento molecular para revertir la parálisis y reparar los tejidos tras lesiones traumáticas de la médula espinal. Los investigadores demostraron que los organoides de la médula espinal humana pueden imitar con precisión los efectos clave de una lesión medular, incluyendo la muerte celular, la inflamación y la cicatrización glial (masa densa de tejido cicatricial que crea una barrera física y química para la regeneración nerviosa).

Al ser tratados con “moléculas danzantes”, terapia que revirtió la parálisis y reparó tejidos en un estudio previo con animales, los organoides lesionados mostraron un crecimiento significativo de neuritas, las largas prolongaciones de las neuronas que conectan las células entre sí, según Stupp, profesor de Ciencia e Ingeniería de Materiales, Química, Medicina e Ingeniería Biomédica, en Northwestern. Asimismo, el tejido cicatricial glial de los organoides lesionados ratados disminuyó significativamente, hasta volverse prácticamente imperceptible. Estos resultados brindan a los investigadores mayores esperanzas de que el tratamiento de “moléculas danzantes”, funcione en seres humanos, mejorando los resultados para los pacientes con lesiones de la médula espinal, de acuerdo con Stupp. INVESTIGACIONES CON”MICROCEREBROS” VIVIENTES Otro equipo de Northwestern, dirigido por John A. Rogers, pionero de la bioelectrónica en esta universidad, junto con investigadores del hospital Shirley Ryan AbilityLab, ha desarrollado un dispositivo que permite a los científicos mapear y manipular la actividad eléctrica que se desarrolla dentro de organoides hechos con tejidos similares al cerebro humano. Este tipo de organoides humanos son tejidos vivos tridimensionales (3D) que contienen circuitos neuronales activos que se comunican mediante señales eléctricas.

La estructura electrónica flexible desarrollada por Rogers y su equipo, envuelve suavemente al organoide como una malla de alta tecnología, adaptándose a su curvatura y cubriendo el ‘minicerebro’ casi por completo por medio de 240 electrodos miniaturizados y direccionable. “Las perforaciones en forma de malla permiten que el oxígeno y los nutrientes fluyan hacia el organoide y que salgan el dióxido de carbono y los productos de desecho”, explica la UN. “Un organoide necesita respirar, y este dispositivo no los restringe ni lo asfixia”, explica Rogers.