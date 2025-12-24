Las cosas que no deben comer los perros en las fiestas decembrinas

Vida
/ 24 diciembre 2025
    Las cosas que no deben comer los perros en las fiestas decembrinas
    Evitar alimentos peligrosos y mantener una vigilancia adecuada permitirá que los perros disfruten. Foto: Unsplash

Durante las fiestas decembrinas, algunos alimentos comunes pueden ser peligrosos para los perros.

Las fiestas decembrinas son sinónimo de reuniones familiares, mesas abundantes y platillos especiales. Sin embargo, lo que para las personas es un festín puede convertirse en un riesgo serio para la salud de los perros. Muchos de los alimentos típicos de Navidad y Año Nuevo contienen ingredientes tóxicos o difíciles de digerir para ellos, y compartir “un poquito” puede provocar desde malestares leves hasta emergencias veterinarias.

TE PUEDE INTERESAR: Razones por las que NO deberías darle sobras de la cena navideña a tu mascota

Conocer qué no deben comer los perros durante esta temporada es clave para disfrutar las celebraciones sin poner en peligro a los integrantes de cuatro patas de la familia.

$!Lo que para las personas es un festín puede convertirse en un riesgo serio para la salud de los perros.
Lo que para las personas es un festín puede convertirse en un riesgo serio para la salud de los perros. Foto: Unsplash

Chocolate y postres: el peligro más conocido

El chocolate es uno de los alimentos más peligrosos para los perros, ya que contiene teobromina, una sustancia que su organismo no puede metabolizar adecuadamente. Incluso pequeñas cantidades pueden causar vómitos, diarrea, temblores, arritmias e incluso convulsiones. Lo mismo ocurre con postres que contienen cacao, café o edulcorantes artificiales como el xilitol, altamente tóxico y potencialmente mortal.

Carnes sazonadas, grasosas o con huesos

Durante las fiestas abundan platillos como pavo, cerdo o res, pero no todo tipo de carne es segura para los perros. Las carnes muy condimentadas, fritas o con alto contenido de grasa pueden provocar pancreatitis, una inflamación grave del páncreas. Además, los huesos cocidos, especialmente de pollo, pavo o cerdo, pueden astillarse y causar obstrucciones, perforaciones intestinales o asfixia.

Alcohol y bebidas fermentadas

El alcohol es extremadamente peligroso para los perros. Incluso en pequeñas cantidades puede causar desorientación, vómitos, dificultad respiratoria, daño neurológico e incluso coma. Bebidas como vino, cerveza, ponche o rompope deben mantenerse siempre fuera de su alcance, al igual que masas crudas fermentadas, que producen alcohol en el estómago del animal.

Uvas, pasas y frutos secos

Las uvas y pasas, comunes en ensaladas, pan dulce y postres decembrinos, pueden causar fallo renal agudo en los perros, aunque no se conoce con exactitud la dosis tóxica. Asimismo, algunos frutos secos como las nueces de macadamia pueden provocar debilidad, vómitos, temblores y fiebre.

Cebolla, ajo y condimentos

La cebolla, el ajo, el puerro y otros alimentos de la misma familia son ingredientes frecuentes en guisos y rellenos navideños. Estos pueden dañar los glóbulos rojos de los perros y provocar anemia, especialmente si se consumen de forma repetida. Salsas, caldos y sobras suelen contener estos ingredientes aunque no sean visibles.

$!Es importante pedir a invitados y familiares que no les den comida sin autorización.
Es importante pedir a invitados y familiares que no les den comida sin autorización. Foto: Unsplash

Qué hacer para protegerlos

Durante las fiestas, lo mejor es mantener una dieta habitual para el perro y evitar darle sobras de la mesa. Si se desea consentirlo, existen premios especiales para mascotas o preparaciones caseras seguras recomendadas por veterinarios. También es importante pedir a invitados y familiares que no les den comida sin autorización.

Las fiestas decembrinas deben ser momentos de alegría para todos. Evitar alimentos peligrosos y mantener una vigilancia adecuada permitirá que los perros disfruten la temporada de forma segura y saludable.

Temas


Alimentos
Mascotas
Navidad

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, cierra la sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León.

Navidad agridulce: Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, dice adiós en Monterrey
Varias personas acudieron desde temprano para completar compras pendientes, especialmente para la cena.

Saltillo: Hasta 10 mil pesos gastan familias en compras de última hora en el Centro Histórico
Waldo - Árbol intervencionista

Árbol intervencionista
true

La Navidad en tiempos de guerra: Una expresión de resistencia simbólica
Autoridades federales reportaron a mediados de este año dos de los golpes más fuertes en materia de combate al huachicol en Coahuila.

Coahuila: Crecen 16% investigaciones por huachicol, al mes se denuncian 23 casos
Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello ha mantenido una lucha constante durante 17 años para que la muerte de su hija, la chef saltillense Elisa Loyo, sea investigada como homicidio.

El largo camino de una madre: así se estancó el caso de la chef saltillense Elisa Loyo entre gobiernos y tribunales (2/2)
Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
La Navidad es una de las celebraciones más importantes del mundo, pero su origen está lejos de ser exclusivamente cristiano.

El verdadero origen de la Navidad y su significado histórico