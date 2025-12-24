Las cosas que no deben comer los perros en las fiestas decembrinas

Las fiestas decembrinas son sinónimo de reuniones familiares, mesas abundantes y platillos especiales. Sin embargo, lo que para las personas es un festín puede convertirse en un riesgo serio para la salud de los perros. Muchos de los alimentos típicos de Navidad y Año Nuevo contienen ingredientes tóxicos o difíciles de digerir para ellos, y compartir “un poquito” puede provocar desde malestares leves hasta emergencias veterinarias. TE PUEDE INTERESAR: Razones por las que NO deberías darle sobras de la cena navideña a tu mascota Conocer qué no deben comer los perros durante esta temporada es clave para disfrutar las celebraciones sin poner en peligro a los integrantes de cuatro patas de la familia.

Chocolate y postres: el peligro más conocido El chocolate es uno de los alimentos más peligrosos para los perros, ya que contiene teobromina, una sustancia que su organismo no puede metabolizar adecuadamente. Incluso pequeñas cantidades pueden causar vómitos, diarrea, temblores, arritmias e incluso convulsiones. Lo mismo ocurre con postres que contienen cacao, café o edulcorantes artificiales como el xilitol, altamente tóxico y potencialmente mortal. Carnes sazonadas, grasosas o con huesos Durante las fiestas abundan platillos como pavo, cerdo o res, pero no todo tipo de carne es segura para los perros. Las carnes muy condimentadas, fritas o con alto contenido de grasa pueden provocar pancreatitis, una inflamación grave del páncreas. Además, los huesos cocidos, especialmente de pollo, pavo o cerdo, pueden astillarse y causar obstrucciones, perforaciones intestinales o asfixia. Alcohol y bebidas fermentadas El alcohol es extremadamente peligroso para los perros. Incluso en pequeñas cantidades puede causar desorientación, vómitos, dificultad respiratoria, daño neurológico e incluso coma. Bebidas como vino, cerveza, ponche o rompope deben mantenerse siempre fuera de su alcance, al igual que masas crudas fermentadas, que producen alcohol en el estómago del animal. Uvas, pasas y frutos secos Las uvas y pasas, comunes en ensaladas, pan dulce y postres decembrinos, pueden causar fallo renal agudo en los perros, aunque no se conoce con exactitud la dosis tóxica. Asimismo, algunos frutos secos como las nueces de macadamia pueden provocar debilidad, vómitos, temblores y fiebre. Cebolla, ajo y condimentos La cebolla, el ajo, el puerro y otros alimentos de la misma familia son ingredientes frecuentes en guisos y rellenos navideños. Estos pueden dañar los glóbulos rojos de los perros y provocar anemia, especialmente si se consumen de forma repetida. Salsas, caldos y sobras suelen contener estos ingredientes aunque no sean visibles.