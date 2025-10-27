¿Listo para descansar? Este es el próximo feriado oficial en México y así podrás aprovecharlo

Si ya sientes que el año está llegando a su recta final y necesitas un respiro, ¡buenas noticias! El próximo feriado oficial en México está más cerca de lo que crees, y será la oportunidad perfecta para disfrutar de un merecido descanso, salir de la rutina o planear una pequeña escapada en familia.

¿Cuándo es el próximo día feriado oficial en México?

El lunes 17 de noviembre de 2025 será el siguiente feriado oficial, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, que establece los días de descanso obligatorio en el país. Este día se conmemora el Aniversario de la Revolución Mexicana, uno de los eventos históricos más importantes para México.

Gracias a que se recorre al lunes, los trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo del 15 al 17 de noviembre, ideal para relajarse o aprovechar promociones de viajes, hoteles o tiendas.