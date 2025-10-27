¿Listo para descansar? Este es el próximo feriado oficial en México y así podrás aprovecharlo

Vida
/ 27 octubre 2025
    ¿Listo para descansar? Este es el próximo feriado oficial en México y así podrás aprovecharlo
    El lunes 17 de noviembre de 2025 será el siguiente feriado oficial, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Foto: Cuartoscuro-Graciela López Herrera

¡El próximo feriado está a la vuelta de la esquina!

Si ya sientes que el año está llegando a su recta final y necesitas un respiro, ¡buenas noticias! El próximo feriado oficial en México está más cerca de lo que crees, y será la oportunidad perfecta para disfrutar de un merecido descanso, salir de la rutina o planear una pequeña escapada en familia.

¿Cuándo es el próximo día feriado oficial en México?

El lunes 17 de noviembre de 2025 será el siguiente feriado oficial, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, que establece los días de descanso obligatorio en el país. Este día se conmemora el Aniversario de la Revolución Mexicana, uno de los eventos históricos más importantes para México.

Gracias a que se recorre al lunes, los trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo del 15 al 17 de noviembre, ideal para relajarse o aprovechar promociones de viajes, hoteles o tiendas.

$!El próximo feriado oficial en México está más cerca de lo que crees.
El próximo feriado oficial en México está más cerca de lo que crees. Foto: Cuartoscuro-Martín Zetina

¿Quiénes descansan el 17 de noviembre?

Este descanso aplica para empleados del sector público y privado, incluyendo escuelas, oficinas gubernamentales y bancos. En el caso de los estudiantes, la SEP también contempla este día como inhábil en el calendario escolar 2025-2026, por lo que las clases se reanudarán hasta el martes 18.

Sin embargo, si por necesidades del servicio algunos trabajadores deben laborar, la ley establece que deberán recibir triple pago por jornada trabajada, lo que lo convierte también en una fecha atractiva para quienes buscan aumentar sus ingresos.

Cómo aprovechar el puente de noviembre

El puente de la Revolución Mexicana llega en un momento perfecto para quienes buscan cerrar el año con energía renovada. Puedes aprovecharlo para:

1. Escaparte a un destino cercano, como un pueblo mágico o una playa mexicana.

2. Descansar en casa y dedicar tiempo a tus hobbies o a la familia.

3. Aprovechar las ofertas del Buen Fin 2025, que se realizará durante ese mismo fin de semana, del 14 al 17 de noviembre.

Próximos descansos oficiales del año

Después de este puente, el último feriado oficial del 2025 será el miércoles 25 de diciembre, por Navidad. Posteriormente, el miércoles 1 de enero de 2026 marcará el primer descanso del nuevo año.

Así que si ya cuentas los días para tu próximo respiro, marca el 17 de noviembre en tu calendario y prepárate para disfrutar de un merecido descanso.

