Verano 2026: ¿Cuáles son los verdaderos beneficios detrás de viajar a la playa en México?

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    Verano 2026: ¿Cuáles son los verdaderos beneficios detrás de viajar a la playa en México?
    El sonido de las olas y la amplitud del horizonte ayudan a reducir el estrés y favorecen la relajación mental. MAGNIFIC

Diversas terapias y teorías han revelado que un paisaje infinito, entre olas y arena, es clave para aliviar la carga cerebral, mental y emocional de una estresante rutina de trabajo

El verano llegó para instalarse en México durante varios meses. Esto significa que se viene un tiempo de relajación y viajes, en un intento por recuperar el aliento tras las rutinas, el trabajo, el cansancio y el estrés.

Para ello, no hay nada mejor que una visita a la playa. Más allá de buscar una excusa para salir de tu ciudad, y contrario a lo que se puede llegar a pensar, este tipo de áreas turísticas tienen un beneficio real para quien las visita.

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En este sentido, conviene informar que National Geographic reveló que “en la Europa del siglo XVIII, los médicos recetaban pasar tiempo en la playa para dolencias que iban desde la tuberculosis hasta la lepra”. Así que si continúas buscando una justificación para disfrutar de la playa, aquí la tienes.

EL VERDADERO BENEFICIO DE IR A LA PLAYA

Sí. Hoy en día existen miles de agencias turísticas en todo el país que te ayudan a organizar un buen viaje a la playa, lo que implica un gasto monumental (si es en familia). Entonces, debes saber que cada centavo vale la pena.

$!A veces, la mejor terapia no está en un consultorio, sino frente al mar.
A veces, la mejor terapia no está en un consultorio, sino frente al mar. MAGNIFIC

La evidencia científica actual ha respaldado varios elementos que proporciona la terapia marina. Y es que el hecho de que la naturaleza es buena para nuestro organismo sigue siendo irrefutable. En el artículo de la escritora Emma Loewe, publicado en la referida revista, se indica que, desde 1984, los médicos observaron que la recuperación postoperatoria de los pacientes era más eficiente cuando se encontraban en habitaciones de hospital con vistas a espacios naturales.

Si navegamos más a fondo en los beneficios de pisar la playa, entonces hay que empezar por la arena: “restauración de la atención”. En cada paso que das sobre este espacio, tu mente comienza automáticamente un proceso de relajación. Es entonces cuando te das cuenta de tu entorno a detalle, de una forma suave y menos exigente.

Catherine Kelly, autora de ‘Blue Spaces: How and why water can make you feel better’, indicó que esta correlación puede ser por la escala de la playa: los sonidos de fondo y su amplia e infinita vista.

“Se nos invita de una manera natural a dirigir nuestra atención hacia el horizonte. Hay una sensación de asombro, en la que obtenemos perspectiva sobre nuestros problemas y nos sentimos parte de algo más grande que nosotros mismos”, citó National Geographic.

$!Más allá del turismo, pasar tiempo en la playa puede aportar beneficios psicológicos y emocionales.
Más allá del turismo, pasar tiempo en la playa puede aportar beneficios psicológicos y emocionales. MAGNIFIC

Si pasamos a lo emocional, es inevitable sentir el asombro de ver la magnitud del océano. Esta sensación invita a recordar nuestro lugar en la Tierra, relativamente pequeño, lo que ayuda a que el estrés se reduzca considerablemente.

“Según la teoría de la restauración de la atención, propuesta por primera vez en 1989 y aún ampliamente aceptada en la actualidad, los paisajes más restauradores para la mente suelen ser ‘suavemente fascinantes’. Su escenario es lo suficientemente dinámico como para mantener nuestra atención, pero no lo suficientemente predecible como para permitir que nuestra mente se relaje. Las olas del mar encajan perfectamente con esta descripción”, comentó a la revista la ecóloga social marina Easkey Britton.

OLAS DEL MAR Y ONDAS CEREBRALES

Los fractales se definen como un patrón sin fin. Son complejos y representan autosimilitud en diferentes escalas. Se crean repitiendo un proceso simple en un bucle de retroalimentación, como las olas.

Observar este fenómeno está asociado con cambios en nuestras propias ondas cerebrales, lo que favorece las frecuencias alfa que indican relajación. Sin embargo, el efecto carece de estudios rigurosos para confirmarlo.

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Bajo esta perspectiva, el referido medio de comunicación destacó que las olas exigen presencia y concentración, liberando a las personas de las preocupaciones y cavilaciones.

(Con información de National Geographic)

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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