Lo que comes importa: cómo tu dieta puede aumentar el riesgo de cáncer

Vida
/ 31 enero 2026
    Lo que comes importa: cómo tu dieta puede aumentar el riesgo de cáncer
    La dieta no garantiza ni evita el cáncer por sí sola, pero puede inclinar la balanza. FOTO: BOBBI LIN / NYT

La alimentación diaria influye silenciosamente en procesos ligados al cáncer.

Durante décadas, la ciencia ha acumulado evidencia que confirma una relación clara entre la dieta y el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer. Hoy, la investigación ya no se centra en alimentos aislados o en la promesa de los “superalimentos”, sino en algo más determinante: los patrones alimentarios sostenidos a lo largo del tiempo. Lo que comemos de forma habitual puede favorecer la inflamación, alterar hormonas clave y crear un entorno biológico más propenso al cáncer.

Esto no significa que una dieta específica sea la causa directa de un diagnóstico individual. El cáncer surge por una combinación compleja de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Sin embargo, cuando se analizan grandes poblaciones, las tendencias son claras.

Comer mejor hoy es una inversión silenciosa en la salud del futuro.
Comer mejor hoy es una inversión silenciosa en la salud del futuro. FOTO: BOBBI LIN / NYT

Priorizar alimentos de origen vegetal

Las dietas que dan prioridad a frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y proteínas vegetales se asocian de manera consistente con un menor riesgo de cáncer, así como de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Una de las razones es que estos patrones alimentarios suelen mantener niveles más bajos de insulina e inflamación, dos procesos estrechamente vinculados con el desarrollo tumoral.

La inflamación crónica y la insulina elevada favorecen la división celular innecesaria, el daño del ADN y la inhibición de la muerte celular programada, todos ellos mecanismos centrales en la formación del cáncer. Además, estos alimentos son ricos en fibra dietética, que acelera el tránsito intestinal y reduce la exposición del organismo a sustancias potencialmente carcinógenas, al mismo tiempo que nutre a los microbios intestinales beneficiosos.

Elegir la carne con criterio

No todas las proteínas tienen el mismo impacto. La carne procesada (como tocino, salchichas o embutidos) ha sido clasificada como cancerígena, mientras que la carne roja se considera probablemente cancerígena cuando se consume en exceso. El hierro presente en estas carnes y los compuestos que se generan al cocinarlas a altas temperaturas pueden dañar el ADN.

Los especialistas recomiendan evitar las carnes procesadas y limitar la carne roja a dos o tres porciones por semana. Métodos de cocción más suaves, el uso de adobos ácidos o sustituir parte del consumo por pescado pueden ayudar a reducir riesgos.

Reducir ultraprocesados y conservadores

Cada vez más estudios vinculan los alimentos ultraprocesados, como bebidas azucaradas y productos industrializados, con un mayor riesgo de cáncer. Además de su alto contenido calórico, estos productos pueden alterar el equilibrio de la microbiota intestinal y favorecer la inflamación. Conservadores comunes, presentes no solo en ultraprocesados sino también en productos enlatados o alcohol, han sido asociados con cáncer de mama y próstata.

Optar por alimentos frescos, congelados o mínimamente procesados, con ingredientes reconocibles, es una estrategia clave para disminuir la exposición a estos compuestos.

Alcohol, café y otros hábitos clave

No existe un nivel completamente seguro de consumo de alcohol en relación con el cáncer. Incluso cantidades moderadas aumentan el riesgo de varios tipos, incluidos el colorrectal y el de mama. Reducir o evitar el alcohol es una de las decisiones más efectivas para disminuir el riesgo.

En contraste, el café y el té, sin azúcar añadida, se han asociado con menores niveles de inflamación y resistencia a la insulina. Los lácteos, especialmente los fermentados como el yogur natural o el kéfir, parecen reducir el riesgo de cáncer colorrectal y favorecer la salud intestinal.

El papel central de la obesidad

El vínculo más sólido entre dieta y cáncer es la obesidad, asociada a más de una decena de tipos de cáncer. El exceso de grasa corporal altera hormonas, incrementa la inflamación y favorece un entorno metabólico peligroso. Mantener un peso saludable, junto con actividad física regular, es una de las herramientas más poderosas para reducir riesgos a largo plazo.

En conjunto, la evidencia apunta a una conclusión clara: la dieta no garantiza ni evita el cáncer por sí sola, pero puede inclinar la balanza. Comer mejor hoy es una inversión silenciosa en la salud del futuro.

