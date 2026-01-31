Lo que comes importa: cómo tu dieta puede aumentar el riesgo de cáncer

Durante décadas, la ciencia ha acumulado evidencia que confirma una relación clara entre la dieta y el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer. Hoy, la investigación ya no se centra en alimentos aislados o en la promesa de los “superalimentos”, sino en algo más determinante: los patrones alimentarios sostenidos a lo largo del tiempo. Lo que comemos de forma habitual puede favorecer la inflamación, alterar hormonas clave y crear un entorno biológico más propenso al cáncer. TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuídese! Cáncer de mama triple negativo metastásico: la variante más letal; Coahuila es tercero a nivel nacional Esto no significa que una dieta específica sea la causa directa de un diagnóstico individual. El cáncer surge por una combinación compleja de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Sin embargo, cuando se analizan grandes poblaciones, las tendencias son claras.

Priorizar alimentos de origen vegetal Las dietas que dan prioridad a frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y proteínas vegetales se asocian de manera consistente con un menor riesgo de cáncer, así como de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Una de las razones es que estos patrones alimentarios suelen mantener niveles más bajos de insulina e inflamación, dos procesos estrechamente vinculados con el desarrollo tumoral. La inflamación crónica y la insulina elevada favorecen la división celular innecesaria, el daño del ADN y la inhibición de la muerte celular programada, todos ellos mecanismos centrales en la formación del cáncer. Además, estos alimentos son ricos en fibra dietética, que acelera el tránsito intestinal y reduce la exposición del organismo a sustancias potencialmente carcinógenas, al mismo tiempo que nutre a los microbios intestinales beneficiosos. Elegir la carne con criterio No todas las proteínas tienen el mismo impacto. La carne procesada (como tocino, salchichas o embutidos) ha sido clasificada como cancerígena, mientras que la carne roja se considera probablemente cancerígena cuando se consume en exceso. El hierro presente en estas carnes y los compuestos que se generan al cocinarlas a altas temperaturas pueden dañar el ADN. Los especialistas recomiendan evitar las carnes procesadas y limitar la carne roja a dos o tres porciones por semana. Métodos de cocción más suaves, el uso de adobos ácidos o sustituir parte del consumo por pescado pueden ayudar a reducir riesgos. Reducir ultraprocesados y conservadores Cada vez más estudios vinculan los alimentos ultraprocesados, como bebidas azucaradas y productos industrializados, con un mayor riesgo de cáncer. Además de su alto contenido calórico, estos productos pueden alterar el equilibrio de la microbiota intestinal y favorecer la inflamación. Conservadores comunes, presentes no solo en ultraprocesados sino también en productos enlatados o alcohol, han sido asociados con cáncer de mama y próstata. Optar por alimentos frescos, congelados o mínimamente procesados, con ingredientes reconocibles, es una estrategia clave para disminuir la exposición a estos compuestos.