¡Cuídese! Cáncer de mama triple negativo metastásico: la variante más letal; Coahuila es tercero a nivel nacional

El cáncer de mama triple negativo metastásico se ha convertido en la variante más letal de esta enfermedad en México. Tan solo en 2022, este subtipo fue responsable de 4 mil 878 muertes, de acuerdo con cifras citadas por Eliza Puente, directora de Fundación Cima, A.C., quien alertó sobre la rapidez con la que progresa y su creciente impacto en mujeres menores de 40 años.

Se trata de un tipo de cáncer particularmente agresivo, que no responde a terapias hormonales ni a tratamientos dirigidos, ya que las células carecen de receptores hormonales y de HER2. “Esta variante tiene una incidencia preocupante en mujeres jóvenes y aún hay regiones del País donde no existen los medios para detectarla y tratarla oportunamente”, subrayó Puente.

COAHUILA, ENTRE LAS ENTIDADES CON MAYOR MORTALIDAD

La situación es especialmente delicada en Coahuila. Durante 2025, la entidad reportó 157 muertes por tumores malignos de la mama, mientras que en 2024 cerró con 244 fallecimientos, según cifras preliminares de la Secretaría de Salud del Estado en el periodo de enero al 26 de agosto de 2025. Con estos datos, Coahuila se ubica como la tercera entidad con mayor mortalidad por cáncer de mama a nivel nacional, de acuerdo con el registro epidemiológico federal.

A nivel país, en 2022 se registraron 31 mil 43 nuevos casos de cáncer de mama; de ellos, entre 12 y 23 por ciento correspondieron al subtipo triple negativo metastásico. Sin embargo, su impacto es desproporcionado: este tipo de cáncer ocasionó 62 por ciento de las muertes por cáncer de mama en México, tanto en mujeres como en hombres.

FACTORES DE RIESGO, SÍNTOMAS Y DETECCIÓN OPORTUNA

Entre los factores que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de mama se encuentran la edad avanzada, la obesidad, el consumo nocivo de alcohol, antecedentes familiares, exposición a radiación, factores reproductivos, tabaquismo y terapia hormonal posmenopáusica. No obstante, aproximadamente la mitad de los casos se presenta en mujeres sin factores de riesgo identificables, más allá del sexo y la edad.

En etapas avanzadas, la enfermedad puede manifestarse con la presencia de un bulto o engrosamiento en el pecho, cambios en el tamaño o forma de la mama, alteraciones en la piel, modificaciones en el pezón o secreciones anormales. Especialistas insisten en que cualquier bulto debe ser valorado médicamente, incluso si no causa dolor.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la detección y el tratamiento oportunos reducen de manera significativa la mortalidad. El diagnóstico del cáncer de mama triple negativo requiere una biopsia con estudios de inmunohistoquímica, información clave desde el primer contacto con el sistema de salud para definir el tratamiento adecuado.