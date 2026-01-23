Lo que nadie les dice a los hombres sobre su salud sexual

La salud sexual masculina sigue rodeada de silencios, mitos y vergüenza. Aunque los problemas sexuales son frecuentes entre los hombres, muchos evitan hablar de ellos incluso con profesionales de la salud. TE PUEDE INTERESAR: Intestinos felices, cuerpo sano: claves simples que sí funcionan El resultado es una combinación peligrosa: síntomas ignorados, diagnósticos tardíos y una gran cantidad de información errónea consumida en internet. Para romper ese ciclo, varios urólogos explican cinco cosas fundamentales que todos los hombres deberían saber sobre su salud sexual. 1. La disfunción eréctil no siempre es solo sexual A partir de los 40 años, cerca del 50 por ciento de los hombres experimentará disfunción eréctil en algún momento. Aunque suele asociarse al desempeño sexual, los especialistas advierten que puede ser una señal temprana de enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares. La erección depende de un flujo sanguíneo adecuado, por lo que problemas como colesterol alto, diabetes tipo 2 o hipertensión pueden manifestarse primero en el pene. Ignorar este síntoma implica perder una oportunidad clave de detectar y prevenir infartos o derrames cerebrales.

2. El suelo pélvico también importa en los hombres Los músculos del suelo pélvico sostienen la vejiga, el intestino y los órganos sexuales. Cuando funcionan mal, pueden provocar incontinencia, dolor durante las relaciones sexuales, eyaculación precoz o disfunción eréctil. Aunque muchos asocian estos músculos con ejercicios de fortalecimiento, en los hombres el problema suele ser el contrario: tensión excesiva. Estiramientos suaves, respiración profunda y, en casos persistentes, fisioterapia especializada pueden marcar una diferencia importante en la función sexual y urinaria. 3. La edad sí afecta la calidad del esperma Existe la idea errónea de que mientras un hombre pueda tener erecciones, su fertilidad está garantizada. Los urólogos aclaran que la calidad del esperma disminuye con la edad, afectando la movilidad, el ADN y aumentando el riesgo de complicaciones reproductivas. Estudios han demostrado que el riesgo de aborto espontáneo es significativamente mayor cuando el padre supera los 45 años. La planificación familiar no es solo una conversación femenina: la edad del hombre también influye. 4. El estilo de vida pesa más de lo que parece El tabaquismo, el alcohol, la obesidad y una mala alimentación afectan directamente la función sexual y reproductiva. Dietas ricas en grasas y azúcares generan estrés oxidativo que daña las células testiculares. En contraste, patrones como la dieta mediterránea se asocian con espermatozoides más sanos. Además, el exceso de grasa corporal reduce la testosterona al convertirla en estrógeno, lo que dificulta las erecciones y la producción de esperma. La pérdida de peso y hábitos saludables pueden mejorar notablemente estos parámetros. Los expertos también alertan sobre el uso innecesario de terapia de testosterona. Aunque se promociona como una solución rápida para el rendimiento y la masculinidad, puede suprimir la producción natural de esperma y comprometer la fertilidad si no existe una deficiencia diagnosticada.