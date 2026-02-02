Los alimentos cotidianos que dañan tus riñones sin que lo notes
Tres alimentos comunes pueden afectar silenciosamente la salud de tus riñones
La salud renal es una pieza fundamental del rompecabezas que define la calidad de vida. Los riñones no solo eliminan desechos y exceso de líquidos, también regulan minerales esenciales, participan en el control de la presión arterial y ayudan a mantener el equilibrio interno del organismo. Su función es tan eficiente que, cuando algo empieza a fallar, los síntomas suelen aparecer tarde.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, los riñones filtran aproximadamente media taza de sangre por minuto y contienen cerca de un millón de nefronas, las unidades encargadas de limpiar la sangre. Gracias a este sistema, los nutrientes regresan al organismo y los residuos se eliminan a través de la orina.
El problema es que la enfermedad renal crónica puede avanzar sin dar señales claras, especialmente cuando está relacionada con hábitos alimenticios. La licenciada en nutrición María Clara Delucchi, del Hospital de Clínicas de la UBA, advierte que cuando los riñones no funcionan correctamente pueden surgir complicaciones como hipertensión, anemia, alteraciones óseas y mayor riesgo cardiovascular.
Diversos estudios coinciden en que la alimentación es uno de los principales factores de riesgo asociados al desarrollo y progresión del daño renal. Afecciones frecuentes como la diabetes tipo 2, la obesidad y la hipertensión están estrechamente ligadas a lo que comemos a diario. Por eso, identificar ciertos alimentos de consumo habitual puede marcar la diferencia entre prevenir o acelerar el deterioro renal.
1. Alimentos con exceso de sal o sodio
El sodio es un mineral necesario, pero su consumo excesivo representa una carga directa para los riñones. En personas con función renal disminuida, el sodio favorece la retención de líquidos y eleva la presión arterial, lo que acelera el daño renal.
Alimentos ultraprocesados, embutidos, sopas instantáneas, botanas saladas y productos congelados suelen contener más de 1,000 miligramos de sodio por porción. La Fundación Nacional del Riñón recomienda que quienes tienen enfermedad renal o hipertensión no superen los 1,500 mg diarios.
2. Papa y otros alimentos ricos en potasio
La papa es una fuente importante de potasio. En personas con riñones sanos, este mineral se elimina sin dificultad. Sin embargo, en pacientes con enfermedad renal crónica, el potasio puede acumularse en la sangre y provocar hiperpotasemia, una condición que altera el ritmo cardíaco y la función muscular.
Investigaciones recientes muestran que el potasio proveniente de las papas se asocia con niveles séricos más elevados en comparación con otros vegetales, lo que obliga a controlar su consumo en personas con función renal comprometida.
3. Alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar
El consumo frecuente de azúcares añadidos no solo impacta el peso corporal. Estudios publicados en el Journal of Nephrology indican que una alta ingesta de bebidas azucaradas se asocia con mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, especialmente cuando se consumen más de siete por semana.
El exceso de azúcar favorece la obesidad, la resistencia a la insulina y el aumento del ácido úrico, factores que aceleran el daño renal de forma indirecta pero sostenida.
Cuidar los riñones no implica eliminar alimentos de forma radical, sino moderar, elegir mejor y entender cómo la dieta influye en órganos que trabajan en silencio. Adoptar hábitos alimenticios más conscientes puede proteger la función renal a largo plazo y prevenir enfermedades que, cuando se detectan tarde, ya han avanzado demasiado.