Los ‘perrhijos’ se vienen de vacaciones: la revolución del mercado playero para mascotas

El verano de 2026 pasará a la historia por sus temperaturas récord en todo el hemisferio norte. Destinos turísticos tan diversos como las costas españolas, las playas de California, los balnearios de México o los lagos de la Patagonia viven una afluencia de visitantes que buscan aliviar el calor. Sin embargo, el paisaje costero habitual está experimentando un cambio notable. Y es que, bajo el sol, la tradicional estampa de niños jugando en la orilla con flotadores y palas de plástico empieza a compartir protagonismo con otra escena diferente: canes de todos los tamaños que chapotean en el agua equipados con chalecos salvavidas reflectantes, gafas de sol adaptadas y protectores solares aplicados sobre sus hocicos. Detrás de esta tendencia no hay solo una cuestión estética, sino una gran transformación social y demográfica. Los animales de compañía se han consolidado como miembros de pleno derecho en los hogares (bajo el concepto de los llamados “perrhijos”). Y, por tanto, a la hora de cogerse vacaciones, los humanos tienen muy en cuenta a sus peludos.

¿Mascotas o hijos? Cuestión de presupuesto A raíz de esta nueva concienciación sobre los compañeros animales, los recursos económicos que antes se destinaban de forma casi exclusiva a la crianza de los hijos ahora se canalizan en muchos hogares hacia el bienestar y el ocio de los compañeros peludos, incluyendo las vacaciones. Pero, para entender el vacío en las estanterías comerciales en las tiendas de animales este verano, hay que levantar la mirada hacia la economía doméstica. Por ejemplo, en Estados Unidos, los registros oficiales muestran una transformación profunda en las prioridades de gasto. Y es que, según los datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA), el año pasado los ciudadanos de ese país destinaron una suma sin precedentes (186.000 millones de dólares) a los animales domésticos, llegando a superar los costes del cuidado infantil. Este comportamiento no se limita al continente americano. Al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, un estudio de la consultora de mercado Mintel revela que el 51% de los compradores de productos para mascotas prefiere recortar gastos personales antes que reducir el presupuesto de sus animales.

El vínculo afectivo es tan estrecho que el confort del animal se antepone con frecuencia a las necesidades de sus propios cuidadores. De hecho, un sondeo realizado por MetLife Pet Insurance y Talker Research apunta que el 65% de los propietarios en Estados Unidos ajustaría antes su propio estilo de vida que el de sus compañeros peludos. Bajo esta premisa, resulta comprensible que, a la hora de preparar la maleta de vacaciones, el presupuesto asignado a los accesorios de playa para el perro supere con facilidad al de los juguetes infantiles. La ciencia detrás del neceser playero para perros La seguridad dentro del agua se ha posicionado como la principal preocupación para aquellos dueños que comparten con sus perros actividades como el kayak, la navegación de recreo o el “paddle surf”. Y esta inquietud ha dinamizado un nicho de mercado sumamente especializado: el de los sistemas de flotación para canes. Así, según las estimaciones de la consultora Market Intelo, el mercado global de chalecos salvavidas para perros alcanzó una valoración de 300 millones de dólares en 2025, y se prevé que escale hasta los 500 millones para el año 2034, impulsado por una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%. El principal motor de esta demanda se concentra en el continente americano, con Norteamérica a la cabeza tras capturar 115 millones de dólares, equivalentes al 38,2% de los ingresos globales en 2025.