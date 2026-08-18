Los ‘perrhijos’ se vienen de vacaciones: la revolución del mercado playero para mascotas
El sector turístico y minorista se enfrenta a una curiosa realidad este verano: el cliente más dispuesto a gastar ya no busca flotadores infantiles, sino accesorios vacacionales para sus animales de compañía
El verano de 2026 pasará a la historia por sus temperaturas récord en todo el hemisferio norte. Destinos turísticos tan diversos como las costas españolas, las playas de California, los balnearios de México o los lagos de la Patagonia viven una afluencia de visitantes que buscan aliviar el calor. Sin embargo, el paisaje costero habitual está experimentando un cambio notable.
Y es que, bajo el sol, la tradicional estampa de niños jugando en la orilla con flotadores y palas de plástico empieza a compartir protagonismo con otra escena diferente: canes de todos los tamaños que chapotean en el agua equipados con chalecos salvavidas reflectantes, gafas de sol adaptadas y protectores solares aplicados sobre sus hocicos.
Detrás de esta tendencia no hay solo una cuestión estética, sino una gran transformación social y demográfica. Los animales de compañía se han consolidado como miembros de pleno derecho en los hogares (bajo el concepto de los llamados “perrhijos”). Y, por tanto, a la hora de cogerse vacaciones, los humanos tienen muy en cuenta a sus peludos.
¿Mascotas o hijos? Cuestión de presupuesto
A raíz de esta nueva concienciación sobre los compañeros animales, los recursos económicos que antes se destinaban de forma casi exclusiva a la crianza de los hijos ahora se canalizan en muchos hogares hacia el bienestar y el ocio de los compañeros peludos, incluyendo las vacaciones.
Pero, para entender el vacío en las estanterías comerciales en las tiendas de animales este verano, hay que levantar la mirada hacia la economía doméstica. Por ejemplo, en Estados Unidos, los registros oficiales muestran una transformación profunda en las prioridades de gasto.
Y es que, según los datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA), el año pasado los ciudadanos de ese país destinaron una suma sin precedentes (186.000 millones de dólares) a los animales domésticos, llegando a superar los costes del cuidado infantil.
Este comportamiento no se limita al continente americano. Al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, un estudio de la consultora de mercado Mintel revela que el 51% de los compradores de productos para mascotas prefiere recortar gastos personales antes que reducir el presupuesto de sus animales.
El vínculo afectivo es tan estrecho que el confort del animal se antepone con frecuencia a las necesidades de sus propios cuidadores. De hecho, un sondeo realizado por MetLife Pet Insurance y Talker Research apunta que el 65% de los propietarios en Estados Unidos ajustaría antes su propio estilo de vida que el de sus compañeros peludos.
Bajo esta premisa, resulta comprensible que, a la hora de preparar la maleta de vacaciones, el presupuesto asignado a los accesorios de playa para el perro supere con facilidad al de los juguetes infantiles.
La ciencia detrás del neceser playero para perros
La seguridad dentro del agua se ha posicionado como la principal preocupación para aquellos dueños que comparten con sus perros actividades como el kayak, la navegación de recreo o el “paddle surf”. Y esta inquietud ha dinamizado un nicho de mercado sumamente especializado: el de los sistemas de flotación para canes.
Así, según las estimaciones de la consultora Market Intelo, el mercado global de chalecos salvavidas para perros alcanzó una valoración de 300 millones de dólares en 2025, y se prevé que escale hasta los 500 millones para el año 2034, impulsado por una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%.
El principal motor de esta demanda se concentra en el continente americano, con Norteamérica a la cabeza tras capturar 115 millones de dólares, equivalentes al 38,2% de los ingresos globales en 2025.
Pero el equipamiento de verano va mucho más allá de los chalecos de natación. Hay otros dos artículos que están registrando grandes ventas esta temporada: las gafas de sol para perros (popularmente conocidas como “doggles”) y el protector solar animal.
Y es que los especialistas recuerdan que estas gafas no son un simple capricho visual: resguardan los ojos del animal de la radiación ultravioleta y de elementos irritantes presentes en los entornos costeros como la arena, las ráfagas de viento y el salitre, resultando de gran ayuda para perros de edad avanzada o razas propensas a afecciones oculares.
Al mismo tiempo, en junio de 2026, una investigación científica publicada en la revista Veterinary Sciences de MDPI, bajo el título ‘Cáncer de piel inducido por luz ultravioleta y la seguridad del uso de protector solar en mascotas. Un aspecto importante pero poco investigado de la salud de los animales de compañía’, remarcó que las áreas con menor densidad de pelo en perros y gatos (como la trufa, las orejas y el abdomen) son altamente vulnerables frente a la radiación solar extrema.
Al ser complicado proteger estas zonas con medidas físicas, la crema solar se convierte en un recurso preventivo indispensable. No obstante, los profesionales de la salud animal insisten en una advertencia crucial: nunca se debe aplicar protector solar de uso humano en las mascotas.
Esto se debe a que compuestos habituales en nuestras cremas, como el óxido de zinc o el salicilato, resultan altamente tóxicos para ellos si se lamen la piel. Esta alerta médica ha provocado una fuerte demanda de protectores solares de base orgánica y no tóxica, formulados específicamente para respetar el pH de la piel canina.
Un mercado globalizado
Este cambio en las pautas de consumo no se limita a los países anglosajones. El sur de Europa y el continente latinoamericano están experimentando una profunda reconversión en sus respectivas industrias de cuidado animal.
En el viejo continente, el mercado de accesorios para mascotas se tasó en 6.030 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 11.170 millones de dólares para 2034, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,08%.
Este impulso responde, en gran medida, al peso de países con una arraigada cultura de viajar junto a sus animales, como ocurre en España, Francia y Alemania. Por su parte, América Latina exhibe un dinamismo muy particular en la adquisición de estos complementos, según una encuesta global elaborada por Yummypets y Loop.
En México, por ejemplo, el 45% de los participantes situó a los accesorios funcionales (como correas, collares y arneses avanzados para el paseo o la playa) como su segunda categoría de compra más habitual. Mientras tanto, en Brasil, los artículos destinados a la higiene y la protección de la piel (como cepillos y bálsamos protectores) lideraron las preferencias con un 40%.
Y de este modo, el verano de 2026 se consolida como un punto de inflexión: lo que hace unas décadas representaba un gasto mínimo reducido a la alimentación básica y a una correa sencilla, se ha transformado hoy en parte fundamental de la industria de salud y prevención, con un tique medio que llega a superar al de los productos de playa para niños.
En las costas y lagos de todo el mundo, la prioridad ya no pasa únicamente por asegurar que los más pequeños lleven sus manguitos protectores: ahora también consiste en verificar que el perro de la familia tenga su chaleco salvavidas técnico bien ceñido, sus gafas protectoras libres de vaho y su hocico resguardado del sol.
Y así, para el sector comercial y turístico, la lectura de este escenario es clara: ignorar las necesidades vacacionales de las mascotas significa dar la espalda al perfil de consumidor más dispuesto a gastar de toda la temporada.