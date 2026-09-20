Refuerzan protocolos de Protección Civil ante posible formación de tormenta tropical en el Pacífico

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    Refuerzan protocolos de Protección Civil ante posible formación de tormenta tropical en el Pacífico
    Servicio Meteorológico Nacional alerta por posible ciclón tropical en el Pacífico. Servicio Meteorológico Nacional

El sistema traerá lluvias muy fuertes y oleaje elevado de hasta 2.5 metros en las costas del Pacífico mexicano.

Las autoridades de Protección Civil activaron protocolos de prevención y respuesta en las costas del Océano Pacífico ante el avance de un sistema meteorológico que podría convertirse en ciclón tropical en las próximas horas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-solo-tamales-y-tomates-sirve-mexico-la-mesa-de-eu-HG23616067

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta preventiva para los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. El objetivo es preparar a las comunidades costeras ante el riesgo de emergencias generadas por el mal tiempo.

LLUVIAS INTENSAS Y ALTO OLEAJE EN CUATRO ESTADOS

Lluvias de fuertes a muy intensas afectarán el occidente y sur del país debido al paso de este fenómeno. Se prevé que las precipitaciones generen encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas y rurales.

Oleaje elevado de entre 1.5 y 2.5 metros de altura impactará las playas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por esta razón, las autoridades piden a la población evitar ingresar al mar y mantenerse atentos a las indicaciones de guardavidas y capitanes de puerto.

HAY VIGILANCIA CONSTANTE SOBRE EL FÉNOMENO

El monitoreo de la zona de baja presión se mantiene de forma continua para prever su trayectoria exacta e intensidad. Si el sistema alcanza la fuerza de tormenta tropical, recibirá el nombre oficial de ”Odalys”.

La combinación de esta baja presión con otros sistemas atmosféricos de la temporada incrementará el potencial de lluvias en varias regiones del país. Las autoridades señalan que el riesgo principal radica en la rapidez con la que el fenómeno podría tomar fuerza en aguas calientes del Pacífico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marina-y-defensa-suman-operativos-y-bajan-decomisos-DG23616335

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas es la principal recomendación para prevenir accidentes. El incremento en los cauces de agua puede arrastrar vehículos y personas en cuestión de minutos.

Asegurar láminas, techos y objetos que puedan ser volados por el viento ayuda a prevenir daños en las viviendas. Asimismo, se aconseja tener lista una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna, radio de pilas y alimentos no perecederos.

Informarse únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional evitará la difusión de rumores o datos falsos durante el desarrollo de este evento meteorológico.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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