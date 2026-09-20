Refuerzan protocolos de Protección Civil ante posible formación de tormenta tropical en el Pacífico

Las autoridades de Protección Civil activaron protocolos de prevención y respuesta en las costas del Océano Pacífico ante el avance de un sistema meteorológico que podría convertirse en ciclón tropical en las próximas horas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta preventiva para los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. El objetivo es preparar a las comunidades costeras ante el riesgo de emergencias generadas por el mal tiempo.

LLUVIAS INTENSAS Y ALTO OLEAJE EN CUATRO ESTADOS

Lluvias de fuertes a muy intensas afectarán el occidente y sur del país debido al paso de este fenómeno. Se prevé que las precipitaciones generen encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas y rurales.

Oleaje elevado de entre 1.5 y 2.5 metros de altura impactará las playas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por esta razón, las autoridades piden a la población evitar ingresar al mar y mantenerse atentos a las indicaciones de guardavidas y capitanes de puerto.

HAY VIGILANCIA CONSTANTE SOBRE EL FÉNOMENO

El monitoreo de la zona de baja presión se mantiene de forma continua para prever su trayectoria exacta e intensidad. Si el sistema alcanza la fuerza de tormenta tropical, recibirá el nombre oficial de ”Odalys”.

La combinación de esta baja presión con otros sistemas atmosféricos de la temporada incrementará el potencial de lluvias en varias regiones del país. Las autoridades señalan que el riesgo principal radica en la rapidez con la que el fenómeno podría tomar fuerza en aguas calientes del Pacífico.