México vs. Inglaterra: Más allá de la cancha en el Mundial 2026, estas son otras rivalidades

La Selección Mexicana ha sorprendido a todo el país al llegar a octavos de final, tras una increíble lucha. Ahora, el equipo se enfrentará en la cancha contra Inglaterra en un intento por avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , el próximo 5 de julio. Sin embargo, más allá de los tiros a gol y posibles faltas, hay una rivalidad que pocas personas han percibido.

MÉXICO VS. INGLATERRA: LA RIVALIDAD FUERA DE CANCHA

Algunas de las diferencias radican en la gastronomía y cultura, mientras que otras se basan en el tipo de actividades que realizan las personas. ¿Será que al final somos muy distintos? Estos son algunos de los puntos que VANGUARDIA encontró:

1. La hora feliz: el tequila y mezcal vs. el té y la cerveza tibia

No es secreto que ambos países “calientan motores” en la forma en que las personas socializan, incluso en el tipo de lugares. En México, tradicionalmente son las cantinas, donde hay botana, algarabía, mariachi y, sin duda, mucho ambiente; mientras que en Inglaterra, es el pub, donde se toman pintas de cerveza generalmente tibia Asimismo, hay una enorme diferencia entre las bebidas más populares. Por ejemplo, un británico se va por el té que es sinónimo de calma y paz. Las y los mexicanos podrán constatar que la bebida nacional, además de la cerveza, es el tequila o el mezcal, fieles representantes de la intensidad y el fuego.

2. El relajo: del chascarrillo a la ironía

La comedia propia de una nación es un gran punto de comparación. Aquí es donde se define la personalidad de la ciudadanía. En México, el ingenio y la picardía lo son todo. El humor se basa en lo ruidoso, los albures, el choteo y, por supuesto, la exageración. Además, hay un hábito de mofarse de las situaciones complicadas para hacerlas más llevaderas. Por otro lado, en el territorio europeo, el humor se caracteriza por ser muy seco, sarcástico y sutil, usando el famoso ‘deadpan’, que es cuando se dice algo increíblemente gracioso con la cara cien por ciento seria. Esto, para un mexicano, puede ser frío o hasta insultante. Y si volteamos la perspectiva, el británico podría opinar que la comedia de México es invasiva y escandalosa.

3. Paisaje: colores vivos a... ¿ladrillos?

El paisaje y la arquitectura urbana es clave en las comparaciones. México es conocido por su maximalismo, caos y una típica explosión de color, desde las fachadas coloniales hasta el muralismo. Así, el urbanismo se torna vibrante. Por el contrario, las casas en el territorio británico son simétricas y un tanto sobrias. En la construcción, destaca el uso del ladrillo, la piedra y estructuras compactas, que suelen evocar orden.

4. Distancia o calidez: así es la cortesía

La etiqueta británica se basa en la distancia y respeto en los espacios personales, el exceso de disculpas y evitar el conflicto directo. También, las muestras exageradas de afecto en público no son la norma. En México, predomina el lenguaje corporal, la hospitalidad con el famoso “mi casa es tu casa”. La cercanía y el afecto son característicos de las personas.

5. Filosofías culinarias: entre tamales y pasteles de carne

Resulta ser que la gastronomía es una de las rivalidades más marcadas, no solo entre las naciones en cuestión, sino a nivel global. Para México, la gastronomía se basa en procesos complejos de transformación de ingredientes para platillos como el mole, la barbacoa o los tamales. Y sobra decir que el paladar mexicano está hecho para el picante, la acidez y el contraste entre texturas. Para Inglaterra, la tradición gastronómica es el respeto al sabor original de la proteína y los carbohidratos, a través de métodos de cocción lentos como el horneado como pies o pasteles de carne, y el estofado.

6. Drama y sátira: rivalidad en la pantalla grande

El cine mexicano contemporáneo brilla por su crudeza, la exploración social, la violencia, la pasión y una fuerte carga visual. Esto se respalda con el trabajo de Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu o Guillermo del Toro. En la televisión, gobiernan el melodrama y la emoción extrema, especialmente en las novelas clásicas. Mientras que los británicos son los reyes indiscutibles de las producciones históricas impecables. Y en televisión, prefieren las series cortas de humor incómodo o sátira política, como The Office o Black Mirror.

Al final, el choque entre México e Inglaterra trasciende los noventa minutos reglamentarios del próximo 5 de julio. Mientras en la cancha se jugará el pase a la siguiente ronda mundialista, fuera de ella se confrontarán dos visiones del mundo radicalmente opuestas.