Montadeudas: los cinco filtros que separan una app de préstamo legítima de un fraude

Por Gabriela Ruiz | Analista de productos financieros digitales La secuencia es casi siempre la misma. Un anuncio en redes sociales promete dinero inmediato, sin buró de crédito y sin comprobante de ingresos. La descarga toma segundos, el formulario pide unos cuantos datos y, minutos después, llega un depósito de mil o dos mil pesos. El problema aparece días más tarde: el saldo creció, aparecieron comisiones que nadie explicó y los cobradores empiezan a escribirle a los contactos del teléfono. Ese esquema tiene nombre —montadeudas— y en Coahuila no es un fenómeno nuevo ni marginal. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha identificado decenas de aplicaciones de este tipo operando en la entidad en los últimos años, y organizaciones civiles ubican a Coahuila de manera recurrente entre los estados con mayor número de reportes. A escala nacional, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha documentado un crecimiento acelerado de los fraudes vinculados a préstamos digitales, mientras que las policías cibernéticas del país reciben miles de denuncias cada bimestre por el mismo motivo. EL CRÉDITO DIGITAL NO ES EL PROBLEMA; LA FALTA DE VERIFICACIÓN SÍ Conviene hacer una distinción que suele perderse en la conversación pública: no todas las aplicaciones de préstamo son un fraude. En México operan financieras digitales, sociedades financieras de objeto múltiple y empresas comerciales que otorgan crédito de forma legal, con contratos, costos publicados y una autoridad a la cual acudir en caso de inconformidad. El canal no es el riesgo; el riesgo es aceptar dinero de una empresa cuya identidad nadie verificó. Ese es precisamente el vacío que aprovechan las montadeudas: apuestan a que el usuario, presionado por una urgencia, no dedicará cinco minutos a comprobar quién está del otro lado. Comparadores especializados como Préstamo Ya documentan la razón social, el registro y el costo real de cada prestamista antes de recomendarlo, justamente porque esa revisión previa es la que separa un crédito caro pero legal de una extorsión disfrazada de préstamo.

1. Empieza por el registro, no por la tasa Toda empresa que ofrece crédito en México tiene una razón social y un domicilio fiscal. Si la aplicación no los muestra, la revisión termina ahí. Cuando sí aparecen, hay tres consultas gratuitas y públicas: el SIPRES de la Condusef, que concentra a los prestadores de servicios financieros; el Buró de Entidades Financieras, que además muestra el historial de reclamaciones; y el Buró Comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), porque algunas empresas de crédito operan como sociedades mercantiles y su vía de queja es Profeco, no Condusef. Un detalle que suele confundir: que una empresa no aparezca en el SIPRES no la convierte automáticamente en fraude, pero sí cambia la autoridad ante la cual se puede reclamar. Lo que no admite matices es lo contrario: si no aparece en ningún registro, en ningún buró y no publica razón social, no hay ninguna instancia a la que acudir cuando el cobro se salga de control. 2. El CAT es el número que ordena la comparación El Costo Anual Total (CAT) traduce a un solo porcentaje los intereses, las comisiones y los cargos de un crédito, y por eso es la única cifra que permite comparar dos ofertas distintas de manera honesta. En el crédito de corto plazo los CAT mexicanos suelen ser altos —cientos por ciento no es inusual—, y eso por sí solo no implica ilegalidad: implica un producto caro que conviene usar solo cuando el monto y el plazo están perfectamente claros.

Lo revelador es la ausencia del dato. Una plataforma legítima publica su CAT, el monto exacto a devolver y la fecha de pago antes de que el usuario acepte nada. Una montadeudas comunica el costo después del depósito, cuando ya tiene el dinero y los contactos del teléfono. Si quieres una guía práctica sobre cómo comparar apps de préstamo en México , el ejercicio útil es simple: pon lado a lado el CAT, el plazo, la comisión por apertura y el costo de la prórroga. Casi siempre, la oferta más agresiva en publicidad es la más opaca en esas cuatro columnas. 3. Los permisos del teléfono delatan la intención Ninguna evaluación de riesgo crediticio necesita acceder a la galería de fotos ni a la agenda de contactos. Cuando una aplicación exige esos permisos como condición para liberar el préstamo, no está midiendo capacidad de pago: está construyendo la lista de personas a las que llamará y escribirá si el usuario se retrasa. Esa es la mecánica documentada una y otra vez en los testimonios recogidos en Saltillo y en el resto del estado: mensajes a familiares y compañeros de trabajo, imágenes alteradas y comunicados falsos con logotipos oficiales. La recomendación de las autoridades es revisar los permisos en la configuración del teléfono antes de instalar y, si ya se instaló, revocarlos y desinstalar la aplicación. Eliminar la app no borra la deuda contraída, pero corta el acceso a información nueva. 4. Contrato, plazos y prórrogas Una empresa formal entrega un contrato descargable, con el desglose del adeudo y los datos de contacto de un área de atención. Los plazos ultracortos —cinco o siete días— combinados con renovaciones automáticas son la estructura que hace crecer el saldo de forma exponencial: cada prórroga suma una comisión, y en pocas semanas el monto exigido puede multiplicar por diez el dinero recibido. Antes de aceptar, conviene preguntar por escrito cuánto cuesta una prórroga y qué pasa si el pago se retrasa un día. ¿QUÉ HACER SI EL COBRO YA SE SALIÓ DE CONTROL? Las recomendaciones de la Policía Cibernética y del Consejo Ciudadano coinciden en cuatro puntos. Primero, no realizar pagos adicionales bajo presión ni aceptar depósitos que no se solicitaron. Segundo, guardar evidencia: capturas de pantalla de los mensajes, los números telefónicos y los comprobantes del depósito original. Tercero, avisar a los contactos que podrían recibir mensajes, porque el hostigamiento pierde eficacia cuando deja de ser una sorpresa. Y cuarto, denunciar ante la policía cibernética estatal y ante la Condusef o Profeco, según corresponda; cada reporte alimenta las bases de datos que permiten rastrear a los operadores.

La urgencia económica es real y no desaparecerá con una lista de recomendaciones. Pero la diferencia entre un crédito caro y una extorsión no está en la velocidad del depósito: está en si es posible saber, antes de aceptar, quién presta el dinero, cuánto cobra y ante quién se reclama. Cinco minutos de verificación siguen siendo la protección más barata disponible. Gabriela Ruiz es analista de productos financieros digitales y responsable de contenido editorial en Préstamo Ya, comparador independiente de créditos en línea en México.

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