Mundial 2026: Los datos más curiosos de los países que pasaron a la semifinal

El torneo Mundial de la FIFA 2026 ha dado un paso más hacia la gran final: Francia, España, Inglaterra y Argentina siguen de pie en la cancha. Sin embargo, esta casa editorial considera pertinente que la afición conozca en verdad quiénes son los países que se enfrentarán en los próximos días, más allá de lo que se puede observar en el entretenimiento, el deporte, la literatura e incluso las redes sociales.

1. FRANCIA: DECRETOS PANADEROS, UN QUESO DIARIO Y ROTONDAS

Como bien se sabe, su capital —y hasta su principal atractivo— es París, se habla francés y su moneda nacional es el euro. Detrás de estos superficiales datos, podemos encontrar que existe la Ley de la Baguette. En esta nación, la baguette es un asunto de Estado. Existe un decreto oficial (1993) que estipula que la baguette tradicional solo puede llevar cuatro ingredientes: harina de trigo, agua, levadura y sal. Si se le agrega algo más, ya no se le puede llamar legalmente “tradicional”.

Además, este territorio europeo también es conocido por su queso. Se dice popularmente que Francia produce más de 365 variedades de queso diferentes; en este sentido, se podría decir que tienen un producto distinto para cada día del año. La realidad es que producen más de mil variantes distintas.

Finalmente, es de destacar que Francia es el país con más glorietas o rotondas del mundo, superando las 30 mil, lo que termina representando más de la mitad de todas las estructuras viales de este tipo que existen en todo el continente.

2. ESPAÑA: ENTRE BARES, HIMNOS Y RATONCILLOS

El idioma oficial es el español, aunque en algunos rincones de España existen variantes como el catalán, gallego y valenciano. Aquí también se maneja el euro y su capital es Madrid.

En series y películas se observa que en España predominan los bares. El primer dato curioso de este país es que es el que cuenta con más establecimientos de este giro por habitante. En estadísticas, se estima que hay un local por cada 175 personas.

Asimismo, se debe revelar que, así como en gran parte de Latinoamérica, las y los niños esperan al icónico Ratoncito de los dientes. Este personaje nació en Madrid en el siglo XIX, originalmente llamado Ratoncito Pérez, creado por el escritor Luis Coloma.

Para concluir, el himno nacional de España (la Marcha Real) es uno de los pocos en el mundo que no tiene una letra oficial. Si prestas la atención suficiente, en la ceremonia previa a los partidos de fútbol notarás que solo lo tararean.

3. INGLATERRA: EBRIOS DE TÉ, SUPERSTICIONES Y EL PAÍS DE LAS DISCULPAS ETERNAS

Continúa el recorrido con un país más de Europa, cuya capital es Londres, se habla el inglés y se maneja la libra esterlina. Debajo de esto y como primer dato curioso, debes saber que existe una obsesión por el té. Este acto es tan masivo que incluso existe un fenómeno llamado TV Pickup, que es cuando las empresas de energía eléctrica tienen que monitorear los descansos de los grandes eventos televisivos, debido a que las personas encienden la tetera eléctrica al mismo tiempo, derivando en picos brutales de demanda de luz.

Existe también la profecía de los cuervos. Tradicionalmente se dice que en la Torre de Londres viven seis cuervos protegidos por la ley. Con base en esto, se creó la superstición de que si los cuervos abandonan ese lugar, el reino y la monarquía británica caerán.

Inglaterra es también el país de las disculpas. Los ingleses usan tanto la palabra “sorry” (en español, “lo siento”) que ya es como un reflejo automático. Según un estudio, un británico promedio se disculpa unas ocho veces al día, incluso cuando una situación no le afecta directamente... ¿Y las disculpas por eliminar a la Selección Mexicana del torneo mundialista?

4. ARGENTINA: RITUALES CELESTES, COLECTIVOS Y TERAPIA

Para concluir, pasamos a analizar a Argentina, el único país latinoamericano en la semifinal. Su capital es Buenos Aires, se maneja el peso argentino y su idioma oficial es el español con su característico voseo.

Siguiendo con el curso de los datos curiosos, hay que destacar que para los argentinos el mate no es solo una bebida, sino un lenguaje social. Tiene reglas implícitas muy estrictas: el que sirve es el único que puede mover la bombilla; si uno la mueve, se considera una falta de respeto. De la misma forma, si dices “gracias” al devolver el mate, significa que ya no quieres más.

En Argentina, el transporte público en autobús urbano nació en la capital a finales de la década de los 20. Los llamaban “colectivos” o “bondis”. Originalmente eran autos grandes modificados para llevar a varios pasajeros a la vez por una tarifa fija.

En Buenos Aires también destaca la gran cantidad de psicólogos que hay, por lo que ir a terapia es algo normalizado, cotidiano e, incluso, un tema habitual en reuniones.

Como podrás observar, en todos los rincones hay riqueza cultural, costumbres y supersticiones. Nada diferente al querido México... pero en tema mundialista, cuéntanos: ¿quién es tu favorito?