Balón, sazón y fuego: Las joyas gastronómicas que se disputan el trono en el Mundial 2026

Millones de personas son testigos de una de las mayores competencias a nivel global. Se trata de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que, por primera vez, tiene como sede tres países: México, Estados Unidos y Canadá, los cuales se encuentran ya de frente a los Cuartos de Final, una fase donde cada tiro, cada pase y cada estrategia son decisivos. Sin embargo, VANGUARDIA reitera que hay torneos que no se juegan en las canchas, pero que sí conquistan los corazones de la gente. Uno de ellos se sirve en la mesa, entre olores y degustaciones, entre condimentos y fuego: la gastronomía.

Como una forma de homenaje y de reconocer la incansable trayectoria de las selecciones que están a un paso de la gran final, esta casa editorial enumera las preparaciones típicas que están hechas para proyectar la personalidad propia de cada país. Al final, nuestros lectores podrán realizar sus apuestas... ¡Que gane el mejor! FRANCIA VS. MARRUECOS Este 9 de julio se enfrentan las selecciones de Francia y Marruecos en un combate para avanzar a la siguiente fase del torneo. En este encuentro, la afición global espera que Kylian Mbappé llegue con su determinación frente al talento creativo de Brahim Díaz. Mientras, en las cocinas de casa, el delicioso Boeuf Bourguignon o estofado de carne al vino tinto lucha por representar la tradición francesa contra el tajín de pollo con limones encurtidos y olivas, propio de Marruecos.

Es de conocimiento general que ambas comidas son obras maestras del confort culinario en sus respectivas culturas, aunque comparten la técnica del estofado a fuego lento. No obstante, entre sus diferencias clave están el sazón e ingredientes, que son completamente opuestos. El Boeuf Bourguignon es originario de Borgoña. Nació como un plato campesino para ablandar cortes de carne duros. Hoy en día, se le considera un pilar de la alta cocina francesa. Su perfil sápido se puede catalogar como profundo; en él predominan las notas del vino tinto, el dulzor de las zanahorias y el ahumado del tocino. Por su parte, el tajín de pollo es uno de los manjares más emblemáticos del norte de África. Su nombre proviene del característico recipiente de barro con tapa cónica en el que se cocina tradicionalmente. Su gusto es cítrico, salado y aromático. Destaca por su equilibrio entre la acidez profunda del limón encurtido, el amargor de las olivas y la calidez de las especias. ESPAÑA VS. BÉLGICA Este ‘cara a cara’ está programado para el 10 de julio, día en que el mundo verá un duelo de estrellas con la magia juvenil de Lamine Yamal frente a la última gran batalla del maestro Kevin De Bruyne. En la cocina española destaca una espectacular paella valenciana tradicional contra el fuego belga: Moules-frites, que son mejillones con papas fritas acompañados de mayonesa. Las características de cada receta inician un viaje que arranca en la técnica del arroz seco en el Mediterráneo para culminar con la sencillez marina del norte de Europa.

La paella valenciana tradicional es el manjar más internacional de la gastronomía española, aunque existen muchas variantes que involucran mariscos. Originalmente la paella es de campo y huerta, no del mar. Su sazón es equilibrado, terroso y ahumado, pues se cocina a la leña. Entre todos sus componentes destaca el azafrán, la carne sofrita y el romero. Mientras que los Moules-frites son el plato nacional indiscutible de Bélgica. Esta receta combina la frescura de los mejillones del Mar del Norte con las deliciosas y típicas papas fritas, creando un perfil marino, fresco y hasta reconfortante. Los moluscos aportan un toque yodado y dulce, potenciado por la salsa de vino o cerveza que contrasta con lo crujiente, graso y salado de las papas, uniéndose todo con la cremosidad de la mayonesa. NORUEGA VS. INGLATERRA El día 11 de julio se enfrentarán en la cancha los vikingos, específicamente Erling Haaland y Martin Ødegaard, contra los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham. En la cocina, el Fårikål (estofado nórdico de cordero y col) desafiará al clásico e infaltable Fish and Chips (pescado frito con papas). El platillo nacional oficial de Noruega es el Fårikål, celebrado incluso con su propio día nacional. Se considera que es la definición de la cocina rústica nórdica: pocos ingredientes, preparación minimalista y mucho tiempo de cocción. Su esencia es suave y casera con lo dulce de la col, fusionándose con la grasa del cordero, mientras los granos de pimienta entera aportan esos destellos picantes.

Por otra parte, el fish and chips es, sin duda, el epítome de la comida callejera y de confort británica, llegando a ser un símbolo cultural. Se trata de un contraste perfecto entre lo salado, crujiente y tierno. En esta comida, el pescado se mantiene húmedo y sutilmente dulce, envuelto en una capa crujiente que se equilibra con el vinagre y el tono terroso de los guisantes. ARGENTINA VS. SUIZA El juego se llevará a cabo el sábado 11 de julio. Será entonces cuando la afición verá el desempeño de Lionel Messi en una defensiva contra Manuel Akanji. Mientras las estrellas del encuentro disputan su lugar en el torneo mundialista, en casa las cosas son diferentes. Para este combate se alista un buen asado argentino acompañado de empanadas mendocinas de carne para unirse a un clásico suizo: la fondue de queso.