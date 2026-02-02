¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el año 2026 contará con siete días de descanso obligatorio a nivel nacional. A estos se suman otras fechas que, aunque no son feriados oficiales, tienen un peso cultural, escolar o turístico importante, como Semana Santa o el Día de Muertos.

¿Cuántos días feriados hay en México en 2026?

Durante 2026, el calendario ofrece varias fechas estratégicas que pueden convertirse en fines de semana largos o “puentes”, ideales para salir de la rutina sin necesidad de pedir muchos días libres.

Los días festivos en México no solo sirven para conmemorar fechas históricas o tradiciones religiosas: también son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas cortas o vacaciones más largas. Por eso, saber cuándo es el siguiente feriado y cuántos descansos habrá a lo largo del año se vuelve clave para planear mejor el tiempo libre.

En conjunto, el calendario de 2026 incluye:

- 7 feriados oficiales establecidos por ley

- Al menos 3 festivos populares no obligatorios

Varios puentes gracias a feriados que caen en lunes o viernes

Esto abre múltiples posibilidades para organizar viajes cortos, visitas familiares o simplemente pausas bien merecidas.

Calendario de feriados oficiales en México 2026

Estos son los días de descanso obligatorio para todo el país en 2026:

- 1 de enero (jueves): Año Nuevo

- 2 de febrero (lunes): Día de la Constitución, se recorre del 5 de febrero y genera puente

- 16 de marzo (lunes): Natalicio de Benito Juárez, se recorre del 21 de marzo y genera puente

- 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo, fin de semana largo

- 16 de septiembre (miércoles): Día de la Independencia

- 16 de noviembre (lunes): Día de la Revolución Mexicana, se recorre del 20 de noviembre y genera puente

- 25 de diciembre (viernes): Navidad, fin de semana largo

Si se trabaja en estas fechas, la ley establece pagos especiales, lo que también las vuelve relevantes para la planeación laboral.

Festivos no oficiales que vale la pena considerar

Existen otras fechas que, aunque no están marcadas como obligatorias, suelen respetarse en muchas empresas, escuelas o instituciones:

- Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril)

- Día de Muertos (lunes 2 de noviembre)

- Día de la Virgen de Guadalupe (sábado 12 de diciembre)

- 11 de junio, feriado local en la Ciudad de México por la inauguración del Mundial 2026

Estas fechas suelen influir en el tráfico, la ocupación hotelera y la operación de servicios.

Vacaciones escolares y descansos SEP en 2026

Si hay estudiantes en casa, el calendario escolar también importa. En 2026 destacan:

- Vacaciones de invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

- Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 13 de abril

- Día del Maestro: viernes 15 de mayo

- Consejos Técnicos Escolares: último viernes de varios meses

- Vacaciones de verano: a partir del 15 de julio

Con tantos descansos distribuidos a lo largo del año, planear con anticipación permite aprovechar mejor cada feriado, evitar gastos de último momento y convertir cualquier puente en una experiencia memorable.