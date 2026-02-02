¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 2 febrero 2026
    ¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México
    Los días festivos en México son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas. Foto: Pexels.

Conoce los feriados oficiales de 2026 y planea viajes y descansos

Los días festivos en México no solo sirven para conmemorar fechas históricas o tradiciones religiosas: también son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas cortas o vacaciones más largas. Por eso, saber cuándo es el siguiente feriado y cuántos descansos habrá a lo largo del año se vuelve clave para planear mejor el tiempo libre.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Habrá puentes en febrero 2026?... Fechas de descanso y días feriados en México

Durante 2026, el calendario ofrece varias fechas estratégicas que pueden convertirse en fines de semana largos o “puentes”, ideales para salir de la rutina sin necesidad de pedir muchos días libres.

¿Cuántos días feriados hay en México en 2026?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el año 2026 contará con siete días de descanso obligatorio a nivel nacional. A estos se suman otras fechas que, aunque no son feriados oficiales, tienen un peso cultural, escolar o turístico importante, como Semana Santa o el Día de Muertos.

$!El calendario ofrece varias fechas estratégicas que pueden convertirse en fines de semana largos o “puentes”.
El calendario ofrece varias fechas estratégicas que pueden convertirse en fines de semana largos o “puentes”. Foto: Pexels.

En conjunto, el calendario de 2026 incluye:

- 7 feriados oficiales establecidos por ley

- Al menos 3 festivos populares no obligatorios

Varios puentes gracias a feriados que caen en lunes o viernes

Esto abre múltiples posibilidades para organizar viajes cortos, visitas familiares o simplemente pausas bien merecidas.

Calendario de feriados oficiales en México 2026

Estos son los días de descanso obligatorio para todo el país en 2026:

- 1 de enero (jueves): Año Nuevo

- 2 de febrero (lunes): Día de la Constitución, se recorre del 5 de febrero y genera puente

- 16 de marzo (lunes): Natalicio de Benito Juárez, se recorre del 21 de marzo y genera puente

- 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo, fin de semana largo

- 16 de septiembre (miércoles): Día de la Independencia

- 16 de noviembre (lunes): Día de la Revolución Mexicana, se recorre del 20 de noviembre y genera puente

- 25 de diciembre (viernes): Navidad, fin de semana largo

Si se trabaja en estas fechas, la ley establece pagos especiales, lo que también las vuelve relevantes para la planeación laboral.

Festivos no oficiales que vale la pena considerar

Existen otras fechas que, aunque no están marcadas como obligatorias, suelen respetarse en muchas empresas, escuelas o instituciones:

- Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril)

- Día de Muertos (lunes 2 de noviembre)

- Día de la Virgen de Guadalupe (sábado 12 de diciembre)

- 11 de junio, feriado local en la Ciudad de México por la inauguración del Mundial 2026

Estas fechas suelen influir en el tráfico, la ocupación hotelera y la operación de servicios.

Vacaciones escolares y descansos SEP en 2026

Si hay estudiantes en casa, el calendario escolar también importa. En 2026 destacan:

- Vacaciones de invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

- Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 13 de abril

- Día del Maestro: viernes 15 de mayo

- Consejos Técnicos Escolares: último viernes de varios meses

- Vacaciones de verano: a partir del 15 de julio

Con tantos descansos distribuidos a lo largo del año, planear con anticipación permite aprovechar mejor cada feriado, evitar gastos de último momento y convertir cualquier puente en una experiencia memorable.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Trabajo
Vacaciones

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros
Plantean que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.

‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder
Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero

Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero
El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...

El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...
Taylor Rehmet venció en esta elección en Texas, rompiendo una racha de derrotas de más de tres décadas en esta zona de Estados Unidos.

Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
true

Más allá del sueño americano
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores