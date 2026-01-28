¿Habrá puentes en febrero 2026?... Fechas de descanso y días feriados en México

El calendario laboral de 2026 contempla el primer puente oficial del año durante el mes de febrero, una fecha clave para quienes buscan organizar viajes, visitas familiares o simplemente un descanso extendido.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el descanso obligatorio se traslada al primer lunes de febrero, con el objetivo de formar un fin de semana largo.

En 2026, ese día será el lunes 2 de febrero, por lo que el puente se conforma por sábado 31 de enero, domingo 1 y lunes 2 de febrero, beneficiando principalmente a quienes trabajan de lunes a viernes.

QUIÉNES TIENEN DESCANSO OBLIGATORIO

De acuerdo con la LFT y los calendarios oficiales, el descanso del 2 de febrero de 2026 aplica para distintos sectores de la población.

Entre quienes sí descansan se encuentran:· Trabajadores formales· Estudiantes de educación básica· Escuelas públicas y privadas

En el caso del sector educativo, la SEP contempla un descanso aún más amplio, ya que el viernes 30 de enero se suspenderán clases por Consejo Técnico Escolar, extendiendo el receso hasta el lunes.

Esto permite a madres, padres y tutores planificar con mayor anticipación actividades familiares o traslados.

QUÉ PASA SI TRABAJAS EL 2 DE FEBRERO

El lunes 2 de febrero de 2026 es considerado descanso obligatorio conforme al artículo 74 de la LFT, por lo que laborar ese día implica un beneficio económico adicional.

La ley establece que quien trabaje deberá recibir:· Salario ordinario del día· Dos salarios adicionales, conocidos como pago triple

Este derecho aplica exclusivamente a trabajadores formales, por lo que es recomendable revisar contratos y condiciones laborales para evitar irregularidades.

OTROS DÍAS FERIADOS Y PUENTES EN 2026

Además del puente de febrero, el calendario oficial contempla otros días de descanso obligatorio que pueden convertirse en fines de semana largos.

Fechas clave en 2026:· 16 de marzo (lunes): Natalicio de Benito Juárez· 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo· 16 de septiembre (miércoles): Independencia de México· 16 de noviembre (lunes): Revolución Mexicana· 25 de diciembre (viernes): Navidad

Conocer estas fechas permite una mejor planeación financiera, laboral y familiar a lo largo del año.

DATOS CURIOSOS

· El puente de febrero es el primero del año

· El descanso se mueve para crear fines de semana largos

· El pago triple es un derecho constitucional

· El calendario SEP amplía descansos en educación básica