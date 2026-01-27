¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer

No acudir a recoger la Tarjeta Bienestar en la fecha indicada es una situación más común de lo que parece. Cambios de horario, problemas de movilidad o simples confusiones pueden impedir que una persona llegue el día asignado. La buena noticia es que no pierdes el apoyo económico, pero sí es fundamental actuar con rapidez para evitar retrasos en tus depósitos. TE PUEDE INTERESAR: ¿Dejar de pagar el predial? Consecuencias que pueden costarte tu propiedad La Tarjeta Bienestar es el medio oficial para recibir los pagos de pensiones, becas y programas sociales del Gobierno de México. Sin ella, el dinero no puede ser retirado, aunque ya haya sido depositado. Por eso, entender qué hacer si no acudiste a tiempo puede ahorrarte semanas de espera y complicaciones innecesarias. ¿Se pierde el apoyo si no recojo la tarjeta? No. Si no recoges tu tarjeta en la fecha indicada, el apoyo no se cancela ni se pierde. Los recursos permanecen resguardados hasta que completes la entrega del plástico. Sin embargo, mientras no tengas la tarjeta en tus manos, no podrás acceder al dinero, lo que puede afectar gastos básicos si dependes de ese ingreso. El problema no es la pérdida del beneficio, sino el retraso en el cobro, que puede acumularse si no se atiende oportunamente.

Qué hacer si no recogiste tu Tarjeta Bienestar Si perdiste tu cita, existen varias alternativas para regularizar tu situación. La Secretaría del Bienestar contempla mecanismos para atender a personas rezagadas. 1. Acude a los Módulos de Rezagados De forma periódica se habilitan módulos especiales para rezagados, destinados a quienes no pudieron acudir en la fecha original. Estos módulos se anuncian a nivel local, por lo que conviene preguntar en el módulo más cercano o estar atento a los avisos oficiales. 2. Regresa al módulo donde te citaron Si no hay un módulo de rezagados activo o no puedes asistir, puedes volver al módulo original donde te asignaron la cita. Ahí deberás explicar tu situación y solicitar la reprogramación de la entrega. En muchos casos, el personal puede orientarte sobre fechas próximas o alternativas disponibles. 3. Solicita visita domiciliaria, si aplica Para adultos mayores o personas con discapacidad que no pueden trasladarse, existe la opción de solicitar una visita domiciliaria. Generalmente, un auxiliar o familiar puede iniciar el trámite presentando la documentación correspondiente y justificando la imposibilidad de acudir al módulo. Documentos que debes llevar Para evitar más contratiempos, es importante presentarte con la documentación completa. Normalmente se solicita: - Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte. - Comprobante de registro al programa, es decir, la hoja o folio que te entregaron al inscribirte. - Llevar estos documentos facilita que el trámite se resuelva en una sola visita y reduce el riesgo de que te pidan regresar otro día.

Por qué es importante recoger la tarjeta cuanto antes