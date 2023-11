No reprimas tu enojo, canalízalo

Por: Christina Caron

Según una investigación publicada en la revista The Journal of Personality and Social Psychology, el enojo es más útil para motivar a las personas a superar obstáculos y alcanzar objetivos que un estado emocional neutro.

En una serie de siete experimentos, los investigadores incluyeron a estudiantes de la Universidad de Texas A&M y, en algunos casos, provocaron su enojo al mostrarles imágenes que insultaban a su escuela, como fotografías de personas con camisetas del equipo de futbol americano de esa universidad que llevaban pañales y biberones.

“Funcionó bien”, afirmó Heather C. Lench, autora principal del estudio y profesora del Departamento de Ciencias Psicológicas y Cerebrales de la Universidad de Texas A&M.