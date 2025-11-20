Nuevo estudio de la OMS prende alertas sobre la píldora anticonceptiva: ¿qué significa realmente para las mujeres?

Aunque el dato es contundente, especialistas internacionales han pedido no caer en alarmas y comprender el contexto del estudio antes de tomar decisiones apresuradas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), publicó un hallazgo que ha generado debate global: el uso prolongado de la píldora anticonceptiva podría aumentar el riesgo de cáncer de cuello uterino .

¿Qué encontró la OMS?

El análisis se basó en ocho estudios realizados en países de Asia, África, Europa y América Latina, lo que permitió reunir evidencia sólida sobre los efectos a largo plazo de los anticonceptivos orales. La investigación reveló que:

Las mujeres que utilizan la píldora entre 5 y 9 años tienen casi tres veces más probabilidades de desarrollar cáncer cervicouterino.

Quienes la consumen por más de 10 años muestran un riesgo cuatro veces mayor frente a quienes nunca la han utilizado.

Este tipo de cáncer sigue siendo uno de los más comunes en países en desarrollo, donde el riesgo de por vida alcanza hasta el 5%, muy por encima del 1% registrado en Europa y Norteamérica.

El papel clave del VPH en el desarrollo del cáncer

Un punto esencial del estudio es que todas las mujeres analizadas eran portadoras del Virus del Papiloma Humano (VPH), ya que este virus está presente en más del 99% de los casos de cáncer de cuello uterino. Esto significa que la píldora no es un factor aislado, sino un elemento que puede potenciar el riesgo en mujeres ya infectadas.

Los datos también mostraron que factores como el número de embarazos a término pueden multiplicar aún más ese riesgo. Las mujeres VPH positivas con siete o más embarazos presentaron hasta 3.8 veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad. Si además habían utilizado la píldora por más de cinco años, el riesgo podía aumentar hasta 12 veces.