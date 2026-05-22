El doctor Steven Deeks, de la Universidad de California en San Francisco presentó lo aún son datos preliminares de una nueva investigación que demuestran que con “una sola dosis de terapia celular anti-VIH duoCAR-T es segura y podría conducir a un control sostenido del VIH en ausencia de cualquier terapia antirretroviral (TAR) en algunas personas”, detalla la revista científica The Bodypro, que prosigue explicando que se podría inferir que esta técnica se podría convertir en “una vía diferente hacia la cura del VIH que podría ser escalable, afirma Deeks”. La inmunoterapia CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell o receptor de antígeno quimérico de células T) es un tratamiento que funciona a partir de las propias células del paciente, mismas que son extraídas para después modificarse con el propósito que pueden tener la capacidad de poder combatir las células infectadas o tumorales y se vuelven a introducir en el cuerpo.

La Agencia de Noticias EFE precisa que la terapia propuesta hace uso de los linfocitos T del la persona mismos que son modificados genéticamente con la tecnología conocida cono duoCAR, y que esta patentada por la organización Caring Cross, que colabora en esta investigación, y que, después son son reintroducidos en el cuerpo del paciente. “Deeks es profesor de medicina en la Universidad de California en San Francisco (UCSF) e investigador principal de la Delaney AIDS Research Enterprise (DARE), una colaboración internacional financiada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) enfocada en desarrollar una cura para el VIH. También mantiene una clínica de atención primaria para personas que viven con VIH. Esta transcripción fue editada por razones de extensión y claridad”, explica el artículo titutalado “Can Gene Therapy Control HIV? Steven Deeks, M.D., Explains the Science—and the Caveats· publicado en la revista The Bodypro. Actualmente, prosigue la revista The Bodypro, este nuevo estudio “sigue siendo pequeño y se encuentra en una etapa temprana”.

De acuerdo con EFE, para este estudio que se contó con nueve voluntarios y se encontraron resultados “alentadores”, no obstante a varios pacientes no consiguieron lograr “un control viral sostenido”. EFE describe que dos de los seis participantes “han mantenido cargas virales indetectables o muy bajas tras suspender la TAR (terapia antirretroviral), uno durante casi un año y el otro durante casi dos años”, mientras que un tercero “tuvo un control transitorio durante casi tres meses”. Por su parte, Caring Cross, que es unaes una organización sin fines de lucro, en un comunicada que los descubrimientos, presentados por el investigador principal, el Dr. Deeks, “proporcionan datos preliminares que sugieren que la terapia con células CAR-T anti-VIH podría conducir a un control viral duradero, particularmente en quienes comenzaron el tratamiento contra el VIH en etapas tempranas de la infección”. Deeks precisa que “aunque el objetivo principal del estudio era evaluar la seguridad, algunos participantes experimentaron resultados mejores de lo esperado tras la interrupción de la terapia antirretroviral. Nos interesan especialmente dos personas que han mantenido el control del VIH con cargas virales indetectables durante períodos prolongados”. Mientras que, el Dr. Mehrdad Abedi, quien es profesor de Medicina y director de la Clínica Alpha Stem Cell, UC Davis; además de coinvestigador clínico expresó que “si bien este nivel de control viral puede ocurrir rara vez en ausencia de intervención, la profundidad de la supresión viral observada después de nuestro ensayo clínico en dos pacientes consecutivos del grupo con acondicionamiento es especialmente convincente”.

En opinión del Dr. Boro Dropulić, quien es fundador y director ejecutivo de Caring Cross “este trabajo representa la culminación de años de esfuerzo científico y clínico para desarrollar una terapia que aproveche las propias células inmunitarias del cuerpo para combatir el VIH”; Dropulić resalta que “aunque los datos clínicos son alentadores, el vector utilizado para generar las células duoCAR-T anti-VIH refleja un diseño de primera generación, un paso importante hacia una solución terapéutica definitiva”, el fundador y director ejecutivo de Caring Cross concluye diciendo que “ya hemos avanzado hacia versiones de próxima generación que esperamos mejoren aún más la potencia y la duración de la respuesta anti-VIH, acercándonos a un tratamiento duradero y potencialmente de una sola aplicación”. VIH, UN DESAFÍO PARA SALUD PÚBLICA EN EL MUNDO De a cuerdo con cifras de Caring Cross, actualmente hay cerca de 37 millones de personas VIH en el mundo; si bien la terapia antirretroviral (TAR) ha conseguido que los paciente con VIH puean tener “una condición crónica manejable para muchas personas, no es curativa; se requiere tratamiento de por vida para mantener la supresión viral y prevenir la progresión de la enfermedad”. Caring Cross considera que aún hay desafíos importantes en cuanto a esta enfermedad, entre ellos; se calcula que anualmente hay “1.3 millones de nuevas infecciones por VIH”, “más de 700,000 personas mueren anualmente” por vinculadas con el VIH, en algunas países, “la reducción del financiamiento para los programas de VIH ha contribuido a un resurgimiento de nuevas infecciones”; por lo que lograr “mantener la adherencia sostenida al tratamiento sigue siendo difícil en muchas regiones debido al costo, el acceso limitado, los efectos secundarios y el estigma”. Teniendo en cuenta los hallazgos en esta nueva investigación Caring Cross resalta que “estos resultados preliminares proporcionan evidencia alentadora de que una terapia CAR-T de una sola aplicación podría permitir un control duradero del VIH mediado por el sistema inmunitario sin necesidad de tratamiento continuo en algunas personas. El ensayo clínico continúa en marcha”, por lo que concluye diciendo que “los estudios futuros explorarán si modificaciones, como ajustar el momento de la interrupción de la terapia antirretroviral (TAR) o administrar múltiples infusiones, podrían mejorar aún más los resultados. Será necesario contar con datos de fase II a mayor escala para confirmar y ampliar estos hallazgos”. Con información de la Agencia de Noticias EFE, The Bodypro Magazine, caringcross

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