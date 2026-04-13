Trasplante de células madre logra remisión del VIH: avance histórico abre nuevas rutas hacia la cura

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/ 13 abril 2026
    Trasplante de células madre logra remisión del VIH: avance histórico abre nuevas rutas hacia la cura
    Un hombre de 63 años logró la remisión del VIH tras recibir un trasplante de células madre con una mutación genética protectora. Foto: Freepik

El caso, conocido como el “paciente de Oslo”, representa un nuevo avance científico en la búsqueda de una cura definitiva.

La investigación internacional sobre el VIH ha dado un paso trascendental: un trasplante de células madre logró la curación funcional del VIH en un hombre de 63 años, elevando a diez el número de pacientes en remisión desde el histórico caso del “paciente de Berlín” en 2009.

El nuevo caso, denominado “paciente de Oslo”, fue publicado en la revista Nature Microbiology y liderado por el Hospital Universitario de Oslo, con participación del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona.

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¿Quién es el paciente de Oslo?

El paciente fue diagnosticado con VIH a los 44 años. En 2020, recibió un trasplante de células madre como tratamiento para un síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer hematológico.

La clave del éxito estuvo en el donante: su hermano, quien portaba de forma inesperada la mutación genética CCR5-delta32, una alteración natural que bloquea la entrada del VIH a las células inmunológicas.

Dos años después del trasplante, y bajo estricta supervisión médica, el paciente suspendió el tratamiento antirretroviral. Cuatro años después, no presenta rastro detectable del virus.

La mutación CCR5-delta32: pieza clave en la remisión

La mutación CCR5-delta32 impide que el VIH infecte los linfocitos T CD4, que son sus principales células objetivo.

¿Por qué es tan importante esta mutación?

- Bloquea la entrada del virus a las células

- Reduce la capacidad de replicación del VIH

- Ha estado presente en la mayoría de pacientes curados

Los investigadores han confirmado que los casos más exitosos ocurren cuando el donante posee dos copias mutadas del gen CCR5.

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La investigación internacional sobre el VIH ha dado un paso trascendental. Foto: Freepik

Un tratamiento no aplicable a todos los pacientes

Aunque este hallazgo representa esperanza, los expertos advierten que el trasplante de células madre no es una solución general para todas las personas con VIH.

- Limitaciones del procedimiento

- Es altamente agresivo

- Solo se indica en pacientes con cánceres hematológicos

- Requiere compatibilidad genética compleja

La investigadora María Salgado, de IrsiCaixa, subraya que las personas con VIH que reciben tratamiento actual pueden tener una expectativa de vida cercana a la población general.

Más de una década de investigación internacional

Según Javier Martínez-Picado, coordinador del consorcio IciStem 2.0, estos diez casos no son coincidencia, sino resultado de más de diez años de trabajo científico coordinado.

El análisis acumulado permite identificar patrones comunes y desarrollar terapias más accesibles, entre ellas:

- Terapias celulares CAR-T adaptadas al VIH

- Edición genética del gen CCR5

- Nuevas estrategias inmunológicas personalizadas

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El futuro: terapias que imiten esta cura

El verdadero objetivo ahora no es replicar trasplantes complejos, sino diseñar tratamientos que reproduzcan sus beneficios sin riesgos extremos.

Este caso refuerza la posibilidad real de erradicar el VIH mediante terapias avanzadas. Aunque aún no existe una cura universal, el “paciente de Oslo” confirma que la ciencia está cada vez más cerca de lograrla.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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