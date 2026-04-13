Trasplante de células madre logra remisión del VIH: avance histórico abre nuevas rutas hacia la cura

El nuevo caso, denominado “paciente de Oslo”, fue publicado en la revista Nature Microbiology y liderado por el Hospital Universitario de Oslo, con participación del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona.

La investigación internacional sobre el VIH ha dado un paso trascendental: un trasplante de células madre logró la curación funcional del VIH en un hombre de 63 años, elevando a diez el número de pacientes en remisión desde el histórico caso del “paciente de Berlín” en 2009.

¿Quién es el paciente de Oslo?

El paciente fue diagnosticado con VIH a los 44 años. En 2020, recibió un trasplante de células madre como tratamiento para un síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer hematológico.

La clave del éxito estuvo en el donante: su hermano, quien portaba de forma inesperada la mutación genética CCR5-delta32, una alteración natural que bloquea la entrada del VIH a las células inmunológicas.

Dos años después del trasplante, y bajo estricta supervisión médica, el paciente suspendió el tratamiento antirretroviral. Cuatro años después, no presenta rastro detectable del virus.

La mutación CCR5-delta32: pieza clave en la remisión

La mutación CCR5-delta32 impide que el VIH infecte los linfocitos T CD4, que son sus principales células objetivo.

¿Por qué es tan importante esta mutación?

- Bloquea la entrada del virus a las células

- Reduce la capacidad de replicación del VIH

- Ha estado presente en la mayoría de pacientes curados

Los investigadores han confirmado que los casos más exitosos ocurren cuando el donante posee dos copias mutadas del gen CCR5.