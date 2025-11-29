Lenacapavir, el nuevo medicamento para prevenir el VIH

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) destruye progresivamente el sistema inmune, encargado de defender el organismo frente a virus, bacterias, hongos y otros agentes causantes de enfermedades. El VIH es un retrovirus, un tipo de virus que almacena su información genética como ARN, mientras que la mayoría de los seres vivos utilizan ADN para este fin. Cuando el VIH entra en una célula humana, una enzima llamada transcriptasa inversa hace una copia en ADN del ARN del virus. El ADN obtenido de este modo, se integra en el ADN de la célula infectada. Este proceso es el contrario al que utilizan las células humanas, que crean una copia de ARN a partir del ADN. Los retrovirus reciben este nombre en referencia a este proceso inverso. Los virus no se pueden multiplicar por sí mismos. Necesitan invadir células para poder hacerlo. Cuando el VIH entra en el organismo humano, se dirige a unas células denominadas linfocitos CD4, un tipo de glóbulos blancos que desempeñan una función importante en la protección frente a las infecciones. El virus invade los linfocitos CD4 y los utiliza para reproducirse y propagarse por todo el cuerpo. El daño que el VIH causa en estas células hace que, con el paso del tiempo, el sistema inmune quede debilitado. TE PUEDE INTERESAR: Acumula México alrededor de 370 mil casos de personas con VIH El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es la forma más grave de la infección provocada por el VIH. El sida ocurre “cuando la infección por VIH ha dañado gravemente el sistema inmunitario, un proceso que puede tomar años. La pérdida de células CD4 tiene como resultado un sistema inmunológico debilitado, lo que hace que el cuerpo sea más propicio a contraer infecciones o desarrollar enfermedades como el cáncer que normalmente son mucho menos propensas a ocurrir con un sistema inmunológico sano”, detalla la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés). Esta entidad destaca que, “a medida que la terapia antirretroviral se ha vuelto más accesible, menos personas que viven con VIH desarrollan sida”. La terapia antirretroviral consiste en “el uso de una combinación de por lo menos dos clases diferentes de medicamentos contra el VIH para tratar la infección causada por ese virus. Puesto que cada clase de medicamentos surte efecto en una etapa específica del ciclo de vida del VIH, la terapia antirretroviral es muy eficaz para evita la multiplicación de dicho virus”, manifiestan los especialistas de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Lenacapavir es un medicamento que actúa de una manera distinta al resto de fármacos aprobados. Es un inhibidor de la cápside del virus. La cápside es una estructura que protege el ARN del virus y las enzimas virales necesarias para replicarse, como la transcriptasa inversa.

“Lenacapavir se une a la cápside, provocando su desestabilización e interfiriendo en dos etapas clave del ciclo replicativo del virus: el transporte del material genético viral (ARN) al interior de la célula huésped y el ensamblaje y maduración de nuevos virus antes de que salgan de la célula infectada. Al bloquear el transporte del ARN viral, el fármaco impide que el VIH se replique en las células huésped. Incluso si el virus logra evadir esta acción, lenacapavir sigue actuando de forma que impide la formación de viriones maduros, lo que supone el bloqueo de la propagación viral a otras células”, explica Sonia de Castro de la Osa, investigadora del Instituto de Química Médica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en un artículo publicado en The Conversation. “Debido a que actúa en dos etapas diferentes del ciclo viral, es un fármaco muy eficaz, incluso contra cepas del VIH resistentes a otros tratamientos”, detalla. La científica señala que la forma de administración de este fármaco supone una importante ventaja. “Mientras que la mayor parte de los medicamentos aprobados frente al VIH requieren de una dosis diaria para ser efectivos, lenacapavir tan solo necesita una inyección subcutánea cada 6 meses. Esta propiedad lo convierte en el fármaco antirretroviral de acción prolongada más eficaz que existe”, manifiesta. TE PUEDE INTERESAR: Lenacapavir, el nuevo medicamento que promete poner un freno al VIH, aún no llega a América Latina En un primer momento, lenacapavir se utilizó para tratar a las personas con VIH que habían desarrollado resistencia a otros antirretrovirales. Pero hace sólo unos meses, la Agencia Europea del Medicamento y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso preventivo de este fármaco. Se llama profilaxis preexposición al tratamiento preventivo que toman personas que no están infectadas por el VIH para evitar la infección. Está indicado para quienes corren un mayor riesgo de infectarse como los trabajadores sexuales o quienes tienen una pareja seropositiva. La profilaxis preexposición ya estaba disponible desde 2019 pero requería tomar una pastilla al día.

“Recibir sólo dos inyecciones al año para prevenir el VIH ofrece ventajas claras frente a los métodos actuales. Mejora la adherencia, al evitar la rutina diaria de pastillas o las visitas frecuentes al centro de salud, algo especialmente útil para jóvenes o personas con barreras de acceso. También reduce el estigma: al no tener que llevar medicación visible, muchos valoran esta opción como más privada y discreta. Por otro lado, al liberar el fármaco de forma sostenida, garantiza una protección continua. Esta combinación de comodidad, eficacia y discreción puede aumentar la aceptación de la profilaxis preexposición entre quienes hoy no la utilizan”, expresa Pablo Ryan Murúa especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital Infanta Leonor y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, en un artículo publicado en The Conversation. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus nuevas directrices, recomienda la administración inyectable de lenacapavir dos veces al año como profilaxis previa a la exposición frente la infección por el VIH. “Aunque aún no disponemos de una vacuna contra el VIH, lenacapavir es una muy buena opción. Se trata de un atirretrovírico de acción prolongada que, según los ensayos, previene la infección en casi todas las personas de riesgo. La publicación de las nuevas directrices de la OMS, junto con la reciente aprobación del tratamiento por parte de la FDA, permite dar un gran paso adelante para ampliar el acceso a esta poderosa herramienta”, manifiesta el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. DESTACADOS: - Lenacapavir es un medicamento que actúa de una manera distinta al resto de fármacos aprobados. Es un inhibidor de la cápside del virus. - En un primer momento, se utilizó para tratar a las personas con VIH que habían desarrollado resistencia a otros antirretrovirales. Pero hace sólo unos meses, la Agencia Europea del Medicamento y la FDA aprobaron el uso preventivo de este fármaco. - “Aunque aún no disponemos de una vacuna contra el VIH, lenacapavir es una muy buena opción”, manifiesta el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Por Purificación León EFE-Reportajes.