¿Sabes tú cuándo son necesarios consumir los suplementos dietéticos?

DuBow señala que está creciendo sobre todo la demanda de suplementos para combatir el estrés, y mejorar el estado de ánimo y el sueño, factores claves para el bienestar emocional y la salud en general y explica que la mayoría de los usuarios prefieren los productos que ofrecen múltiples beneficios.

A los consumidores también les preocupa el medio ambiente, según el informe de ADM ‘’The Dietary Supplement Consumer of Tomorrow’, que calcula que tres de cada cuatro personas de todo el mundo que consumen suplementos nutricionales prioriza los productos que no contienen ingredientes artificiales, lo cual es otra expectativa de cara al futuro.

A nivel mundial, los consumidores esperan que los suplementos sean seguros y eficaces, así como poder disfrutarlos de igual manera que la comida y la bebida, según el informe de ADM.

En ese sentido, los usuarios esperan que la eficacia de los suplementos esté respaldada por evidencia científica documentada, y buscan productos que además de ofrecer beneficios funcionales, sean sencillos de consumir, tengan buen sabor y empleen colores y sabores naturales, según este informe.

LA UTILIIDAD NUTRICIONAL

Los estudios de las tendencias de consumo demuestran “la buena salud” del mercado de los suplementos alimenticios, pero ¿cuándo son necesarios este tipo de productos para mantener una buena salud, desde el punto de vista nutricional?

“Si se sospecha de un posible déficit nutricional, antes de recurrir a este tipo de suplementos, es aconsejable realizarse un chequeo médico, con pruebas analíticas de sangre o para detectar posibles intolerancias que pueda provocar malas absorciones de nutrientes”, señala Verónica Velasco González, nutricionista del servicio de medicina digital BluaU, de Sanitas.