¿Outfit de marinero? No, solo es el regreso de las rayas para la temporada primaveral 2026

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Vida
/ 8 abril 2026
    ¿Outfit de marinero? No, solo es el regreso de las rayas para la temporada primaveral 2026
    Las prendas a rayas continúan siendo un referente de moda y estilo para esta temporada de 2026. ESPECIAL

Las rayas, aunque aparentemente sencillas, poseen una capacidad singular para adaptarse a los cambios de la moda sin perder su esencia

Con el regreso de la primavera, uno pensaría que la moda serían diseños florales y coloridos... pero no. Aparentemente, por lo que se ha observado en redes sociales, las rayas verticales han vuelto a posicionarse como una de las tendencias clave de la temporada.

Esto, tal vez, gracias a su gran capacidad para estilizar la silueta y aportar dinamismo a cualquier prenda. Si lo analizamos bien, el estampado de rayas no solo beneficia a la figura, alargándola, sino que también transforma piezas básicas en propuestas con mayor carácter visual.

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Entre camisas ligeras, vestidos midi, pantalones de sastre y abrigos de entretiempo, este motivo se adapta a la temporada cálida mediante tejidos frescos como el algodón y el lino.

Y así, al final, el diseño logra exitosamente un equilibrio entre comodidad, funcionalidad y estilo.

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Aparecen también en franjas anchas y sobre polos. EFE

DESDE LA MARINA FRANCESA HASTA COCO CHANEL: EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS RAYAS

De acuerdo con la agencia EFE y sus especialistas, el origen contemporáneo de las rayas se remonta al año 1858, cuando la Marina francesa incorporó la icónica camiseta de rayas horizontales como parte de su uniforme oficial.

Con el paso del tiempo, la prenda fue trascendiendo de una función más práctica para convertirse en un referente de la moda... o ¿de los mimos?

“Fue en la década de 1920 cuando Coco Chanel introdujo la estética marinera en el vestuario femenino, marcando el inicio de su popularidad en la moda. Posteriormente, figuras como Audrey Hepburn y Diana de Gales contribuyeron a consolidar este estampado como sinónimo de elegancia relajada”, escribió la periodista experta en moda y estilo, María Muñoz Rivera.

$!Las verticales son la apuesta de firmas e influyentes.
Las verticales son la apuesta de firmas e influyentes. EFE

En la segunda mitad del siglo XX, diseñadores como Jean-Paul Gaultier y Sonia Rykiel reinterpretaron las rayas, demostrando su potencial como recurso creativo dentro del diseño contemporáneo.

MÁS QUE UN ESTAMPADO, EL ESTILO

Como se mencionó anteriormente, las rayas verticales destacan por su efecto visual alargador, que aporta estructura y favorece la silueta. Con esta presencia, las rayas pasaron a ‘inundar’ prendas de líneas rectas y cortes definidos.

Por ello, se les ve frecuentemente en pantalones de sastrería, vestidos y camisas de inspiración masculina, donde contribuyen a crear estilismos equilibrados y con una elegancia natural. De esta forma, las rayas terminan teniendo una gran versatilidad.

Firmas como Loewe y Jacquemus han incorporado este patrón en sus colecciones, apostando por tejidos fluidos y cortes ligeros que evocan la frescura del verano.

$!Modelos clásicos como horizontales en color marino siguen triunfando.
Modelos clásicos como horizontales en color marino siguen triunfando. EFE

Además, este tipo de rayas permite dotar de personalidad a prendas sencillas, elevando su impacto visual sin necesidad de elementos adicionales.

DE COLORES Y MATERIALES: LAS CLAVES DE TEMPORADA

Pese a que la combinación clásica de azul marino y blanco sigue siendo la favorita y la principal referencia para el estampado, hoy en día se realizan propuestas con una amplia gama cromática, con tonos rojizos, verdes, pasteles y hasta combinaciones multicolor.

Esta evolución responde a la necesidad de actualizar un estampado tradicional, adaptándolo a una estética más contemporánea. El color se convierte así en un recurso clave para renovar su apariencia sin alterar su esencia.

En paralelo, el uso de materiales ligeros como el algodón y el lino refuerza su presencia en temporadas cálidas, dando lugar a prendas frescas, cómodas y visualmente atractivas.

$!Las rayas son el estampado de la primavera. Foto cedida por Maravic.
Las rayas son el estampado de la primavera. Foto cedida por Maravic. María Muñoz Rivera / EFE

PRENDAS CON IDENTIDAD Y PERMANENCIA

El estampado de rayas se extiende a diversas piezas del guardarropa cotidiano, incluyendo pantalones de vestir, jeans y faldas midi. Como si las rayas estuvieran hechas para facilitar la creación de atuendos versátiles, donde el diseño actúa como protagonista.

Su permanencia en la moda se explica por su capacidad de reinventarse sin perder identidad. A lo largo del tiempo, las rayas han evolucionado en proporción, color y aplicación, manteniéndose como uno de los motivos gráficos más duraderos.

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Ya sea en vestidos, camisas, abrigos ligeros o trajes relajados, este estampado confirma que la simplicidad puede convertirse en una de las formas más efectivas de expresión estética.

Así que, tal vez, sería conveniente terminar este artículo con un agradecimiento especial al diseñador del uniforme de la marina francesa... o ¿tú qué opinas? ¿Las rayas están sobrevaloradas?

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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