Meryl Streep reacciona a fan que usó un suéter azul como Anne Hathaway en El diablo viste a la moda (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 31 marzo 2026
    Meryl Streep reacciona a fan que usó un suéter azul como Anne Hathaway en El diablo viste a la moda (video)
    La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México desató furor, especialmente tras un momento viral con una fan que recreó una escena de “El diablo viste a la moda” VANGUARDIA/ARCHIVO

Meryl Streep sorprende en CDMX al recrear escena de “El diablo viste a la moda” con una fan. Así fue el momento viral durante su visita

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del cine internacional este 30 de marzo con la llegada de Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes visitaron el país como parte de la gira global por el estreno de “El diablo viste a la moda 2”. La expectativa era alta, pero lo que ocurrió durante su paso por la capital superó cualquier pronóstico.

Desde su primera aparición, cientos de fans se congregaron para ver de cerca a las protagonistas de una de las películas más influyentes en la cultura pop. La visita incluyó paradas emblemáticas como el Museo Frida Kahlo, donde convivieron con invitados especiales · celebridades · creadores de contenido.

La emoción creció conforme avanzó la jornada, sobre todo al confirmarse que México sería la primera parada del tour internacional antes de continuar en ciudades como Nueva York , Tokio, Shanghái y Londres, lo que colocó a la capital mexicana en el centro de la conversación global.

https://vanguardia.com.mx/show/el-diablo-a-la-mexicana-meryl-streep-y-anne-hathaway-visitan-la-casa-azul-de-frida-kahlo-para-promocionar-pelicula-GM19735726

EL MOMENTO VIRAL DEL SUETER AZUL

El momento más comentado llegó durante la alfombra roja en el Museo Anahuacalli. Ahí, una fan captó la atención de todos al aparecer con un suéter azul cerúleo, en clara referencia a una de las escenas más recordadas de la primera película.

La joven aprovechó su cercanía con Meryl Streep para pedirle recrear el icónico gesto de Miranda Priestly, personaje que marcó a toda una generación. La escena original, donde la editora de moda lanza una crítica sobre el valor del color azul en la industria, se ha convertido en una referencia obligada del cine contemporáneo.

Lejos de mostrarse distante, la actriz respondió con naturalidad. Entre risas, accedió a la petición y replicó la famosa mirada que años atrás inmortalizó el personaje. El gesto provocó aplausos inmediatos y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

UN GUIÑO A LA CULTURA POP QUE SIGUE VIGENTE

La escena del suéter azul no es cualquier momento dentro de la cinta. Se trata de uno de los diálogos más emblemáticos, donde se refleja el peso de la industria de la moda y su impacto cultural. Dos décadas después, ese fragmento sigue siendo referencia en memes · videos · conversaciones digitales.

La reacción de Meryl Streep reafirma el vínculo que mantiene con el público, incluso años después del estreno original. Su disposición para sumarse al momento no solo generó simpatía, también recordó por qué su interpretación como Miranda Priestly sigue siendo tan influyente.

En paralelo, la presencia de Anne Hathaway, quien da vida a Andy Sachs, completó la escena simbólica que muchos fans no esperaban presenciar en vivo. La química entre ambas actrices continúa siendo uno de los pilares del éxito de la franquicia.

EXPECTATIVA POR EL ESTRENO DE LA SECUELA

“El diablo viste a la moda 2” llegará a los cines en México el próximo 30 de abril, y su promoción ya ha comenzado a generar conversación a nivel internacional. La elección de la Ciudad de México como punto de partida refleja el peso del mercado latino en la industria cinematográfica.

La visita también incluyó una pasarela con diseñadores mexicanos, reforzando el vínculo entre la película y el mundo de la moda. Este detalle no pasó desapercibido, ya que conecta directamente con la esencia de la historia que popularizó el personaje de Miranda Priestly.

El momento protagonizado por la fan del suéter azul terminó por encapsular el espíritu de la jornada: nostalgia, cercanía y cultura pop viva. Un recordatorio de que, incluso 20 años después, ciertas escenas siguen teniendo la capacidad de conectar generaciones enteras.

https://vanguardia.com.mx/show/el-elenco-de-el-diablo-viste-a-la-moda-2-visitara-mexico-lo-que-se-sabe-de-su-esperada-gira-JO19715936

DATOS CURIOSOS DEL EVENTO

• México fue la primera parada oficial de la gira mundial de la película

• La escena del suéter azul es una de las más citadas en la historia reciente del cine

• El Museo Anahuacalli fue sede de una pasarela con talento mexicano

• El video del momento se viralizó en cuestión de horas en redes sociales

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Moda

Personajes


Anne Hathaway
Meryl Streep

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Malas noticias

Malas noticias
NosotrAs: El costo de banalizar la violencia política de género

NosotrAs: El costo de banalizar la violencia política de género
La polémica por la mujer captada tomando el sol en Palacio Nacional suma un nuevo capítulo tras la difusión en redes de su presunta identidad y salario, sin confirmación oficial.

Revelan en redes identidad y sueldo de la mujer que tomó el sol en la ventana de Palacio Nacional
La cantante fue baleada apenas dos semanas antes de cumplir 24 años, en un hecho que conmocionó a Estados Unidos y a la comunidad latina.

¿Dónde está Yolanda Saldívar, la asesina de Selena?... a 31 años del asesinato de la cantante
La declaración anual 2026 ya está en marcha y miles de contribuyentes esperan la devolución del SAT. Aquí te explicamos tiempos, requisitos y el monto máximo que podrías recibir.

¿Cuándo depositan el saldo a favor SAT 2026?... conoce el monto máximo de devolución
Se trata de un periodo clave en la religión católica al recordar la vida, crucifixión y muerte de Jesucristo.

Semana Santa 2026: ¿Qué significado tiene el Lunes, Martes y Miércoles Santo?
El Allegiant Stadium volverá a recibir el Super Bowl en 2029.

¡Oficial! NFL elige al Allegiant Stadium de Las Vegas para el Super Bowl LXIII
Buscan acelerar obras en Coahuila con nuevo esquema de financiamiento público

Buscan acelerar obras en Coahuila con nuevo esquema de financiamiento público