Meryl Streep reacciona a fan que usó un suéter azul como Anne Hathaway en El diablo viste a la moda (video)

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del cine internacional este 30 de marzo con la llegada de Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes visitaron el país como parte de la gira global por el estreno de “El diablo viste a la moda 2”. La expectativa era alta, pero lo que ocurrió durante su paso por la capital superó cualquier pronóstico. Desde su primera aparición, cientos de fans se congregaron para ver de cerca a las protagonistas de una de las películas más influyentes en la cultura pop. La visita incluyó paradas emblemáticas como el Museo Frida Kahlo, donde convivieron con invitados especiales · celebridades · creadores de contenido.

La emoción creció conforme avanzó la jornada, sobre todo al confirmarse que México sería la primera parada del tour internacional antes de continuar en ciudades como Nueva York , Tokio, Shanghái y Londres, lo que colocó a la capital mexicana en el centro de la conversación global.

EL MOMENTO VIRAL DEL SUETER AZUL El momento más comentado llegó durante la alfombra roja en el Museo Anahuacalli. Ahí, una fan captó la atención de todos al aparecer con un suéter azul cerúleo, en clara referencia a una de las escenas más recordadas de la primera película. La joven aprovechó su cercanía con Meryl Streep para pedirle recrear el icónico gesto de Miranda Priestly, personaje que marcó a toda una generación. La escena original, donde la editora de moda lanza una crítica sobre el valor del color azul en la industria, se ha convertido en una referencia obligada del cine contemporáneo.

Lejos de mostrarse distante, la actriz respondió con naturalidad. Entre risas, accedió a la petición y replicó la famosa mirada que años atrás inmortalizó el personaje. El gesto provocó aplausos inmediatos y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. UN GUIÑO A LA CULTURA POP QUE SIGUE VIGENTE La escena del suéter azul no es cualquier momento dentro de la cinta. Se trata de uno de los diálogos más emblemáticos, donde se refleja el peso de la industria de la moda y su impacto cultural. Dos décadas después, ese fragmento sigue siendo referencia en memes · videos · conversaciones digitales. La reacción de Meryl Streep reafirma el vínculo que mantiene con el público, incluso años después del estreno original. Su disposición para sumarse al momento no solo generó simpatía, también recordó por qué su interpretación como Miranda Priestly sigue siendo tan influyente. En paralelo, la presencia de Anne Hathaway, quien da vida a Andy Sachs, completó la escena simbólica que muchos fans no esperaban presenciar en vivo. La química entre ambas actrices continúa siendo uno de los pilares del éxito de la franquicia. EXPECTATIVA POR EL ESTRENO DE LA SECUELA “El diablo viste a la moda 2” llegará a los cines en México el próximo 30 de abril, y su promoción ya ha comenzado a generar conversación a nivel internacional. La elección de la Ciudad de México como punto de partida refleja el peso del mercado latino en la industria cinematográfica. La visita también incluyó una pasarela con diseñadores mexicanos, reforzando el vínculo entre la película y el mundo de la moda. Este detalle no pasó desapercibido, ya que conecta directamente con la esencia de la historia que popularizó el personaje de Miranda Priestly. El momento protagonizado por la fan del suéter azul terminó por encapsular el espíritu de la jornada: nostalgia, cercanía y cultura pop viva. Un recordatorio de que, incluso 20 años después, ciertas escenas siguen teniendo la capacidad de conectar generaciones enteras.

DATOS CURIOSOS DEL EVENTO • México fue la primera parada oficial de la gira mundial de la película • La escena del suéter azul es una de las más citadas en la historia reciente del cine • El Museo Anahuacalli fue sede de una pasarela con talento mexicano • El video del momento se viralizó en cuestión de horas en redes sociales

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