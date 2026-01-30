$!Pedro Torres Castilla: una vida dedicada a mirar y crear

La vida de Pedro Torres Castilla estuvo marcada por la curiosidad, la creación y una mirada atenta a lo esencial. Este día, su familia confirmó su fallecimiento a los 72 años de edad a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que compartieron que partió en paz, tranquilo y lleno de fe, acompañado por el amor de quienes más quiso.

Pedro Torres se despidió rodeado de sus hijos, su madre, sus nietos, hermanos, hermanas, sobrinos y familia extendida, en un entorno cercano que reflejó la forma en la que eligió vivir: con profundidad, afecto y presencia. Su partida ha despertado múltiples voces que hoy lo recuerdan no solo como un referente de la producción audiovisual en México, sino como un hombre apasionado por su oficio, generoso con su conocimiento y profundamente ligado a su ciudad natal, Saltillo.

Más allá de los logros profesionales, quienes lo conocieron coinciden en algo esencial: Pedro Torres entendía la vida como una sucesión de instantes irrepetibles. Y en cada uno de ellos supo estar, mirar y crear.

“(...) Hoy celebro su vida, una vida entera dedicada a la creación, con cámara en mano desde que tengo memoria. (...) Su energía iluminaba el set, tenía una dedicación plena por su oficio”. - Apolonia Torres

“Pedro Torres fue un gran saltillense que puso muy en alto el nombre de nuestra ciudad a nivel internacional. Su trayectoria y legado representan el espíritu de superación que distingue a las y los saltillenses”. - Javier Díaz