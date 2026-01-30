Pedro Torres Castilla: una vida dedicada a mirar y crear

Pedro Torres Castilla: una vida dedicada a mirar y crear

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla falleció a los 72 años, dejando un legado profundo en la industria audiovisual y en la vida cultural de México.

/ 30 enero 2026
La vida de Pedro Torres Castilla estuvo marcada por la curiosidad, la creación y una mirada atenta a lo esencial. Este día, su familia confirmó su fallecimiento a los 72 años de edad a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que compartieron que partió en paz, tranquilo y lleno de fe, acompañado por el amor de quienes más quiso.

Pedro Torres se despidió rodeado de sus hijos, su madre, sus nietos, hermanos, hermanas, sobrinos y familia extendida, en un entorno cercano que reflejó la forma en la que eligió vivir: con profundidad, afecto y presencia. Su partida ha despertado múltiples voces que hoy lo recuerdan no solo como un referente de la producción audiovisual en México, sino como un hombre apasionado por su oficio, generoso con su conocimiento y profundamente ligado a su ciudad natal, Saltillo.

Más allá de los logros profesionales, quienes lo conocieron coinciden en algo esencial: Pedro Torres entendía la vida como una sucesión de instantes irrepetibles. Y en cada uno de ellos supo estar, mirar y crear.

“(...) Hoy celebro su vida, una vida entera dedicada a la creación, con cámara en mano desde que tengo memoria. (...) Su energía iluminaba el set, tenía una dedicación plena por su oficio”. - Apolonia Torres

“Pedro Torres fue un gran saltillense que puso muy en alto el nombre de nuestra ciudad a nivel internacional. Su trayectoria y legado representan el espíritu de superación que distingue a las y los saltillenses”. - Javier Díaz

$!Pedro Torres Castilla: una vida dedicada a mirar y crear

“Pedro Torres caminó la vida con curiosidad, reinventándose ante cada cambio. Su talento elevó los estándares de la producción audiovisual y marcó a las industrias creativas de México. Amó profundamente a su familia y a su ciudad, Saltillo. Quienes tuvimos la dicha de transitar con él guardamos su ejemplo, su luz y su legado en el corazón”. - Juan Carlos Torres D.

“Pedro Torres entendió algo esencial: que la vida, como el cine, está hecha de instantes irrepetibles. Y los suyos fueron intensos, bellos, profundamente compartidos”. - Húmberto Vázquez

“Pedro Torres Castilla habitaba la imagen desde la intuición. No ejerció la fotografía como oficio, pero la amó como se aman las cosas esenciales: con atención, con respeto, con una cámara siempre dispuesta a no dejar pasar lo irrepetible. Mirar, para él, era una forma de presencia. En esta fotografía, junto a Mary Ellen Mark, queda suspendido ese gesto suyo tan propio: el asombro silencioso ante lo que merece ser visto. Pedro se va, pero su manera de mirar —atenta, apasionada, profundamente humana— permanece”. - Alfredo De Stéfano

$!Pedro Torres Castilla: una vida dedicada a mirar y crear

“Su enorme creatividad y entendimiento de los tiempos entretuvo a millones de mexicanos por décadas, y esto sin duda tuvo un enorme impacto en la cultura de nuestro México.”

Armando Castilla Galindo

$!Pedro Torres Castilla: una vida dedicada a mirar y crear
