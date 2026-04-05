Plátano: sabor que manda
El plátano, de origen milenario, es base esencial de la cocina mexicana, protagonista de sabores dulces y salados
Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas, ligadas a nuestra tradición de parrilla.
EL PLÁTANO: DESDE SU ORIGEN HASTA AMÉRICA
El plátano es originario del sudeste asiático (región indomalaya), donde comenzó a domesticarse hace más de 7,000 u 8,000 años, siendo una de las primeras plantas cultivadas. Deriva principalmente de las especies silvestres Musa acuminata y Musa balbisiana.
Los ancestros silvestres tenían grandes semillas duras y poca pulpa, por lo que la domesticación de esta fruta permitió obtener frutos sin semillas (partenocarpia). Desde Asia, su cultivo se extendió a África, llegando a las Islas Canarias en el siglo XV.
Durante la conquista de América, los españoles y portugueses llevaron el plátano al continente en el siglo XVI, específicamente a zonas del Caribe y México. Desde entonces, las variedades comerciales actuales son mayoritariamente clones (partenocárpicos) que se reproducen por retoños, no por semillas.
EL PLÁTANO EN MÉXICO
El plátano es la fruta tropical más cultivada en México, con una producción anual superior a las 2 millones de toneladas. Es un pilar económico que genera miles de empleos y se consume ampliamente, con un promedio de 15 kg per cápita al año.
De acuerdo con las estadísticas consultadas por esta chef, la producción a nivel nacional de dicha fruta, en más de 60 por ciento, se da en tres estados de la República Mexicana: Chiapas, Tabasco y Veracruz.
En todo el país se cultivan variedades como el Tabasco (común), macho (para cocinar), dominico y Valery, que son exportados a 43 destinos, siendo Estados Unidos y Japón los principales compradores. Esta movilidad gastronómica genera más de 120,000 empleos directos y 180,000 indirectos.
Como dato extra, es importante reconocer que el plátano es la fruta tropical de mayor cultivo, representando el 1.2% del valor agrícola nacional.
¿CON QUÉ SE COME?
El plátano macho es un pilar en la cocina mexicana, versátil tanto en platillos dulces como salados. Destacan los plátanos fritos, tortitas rellenas de queso, molotes, empanadas, enmoladas y su uso en caldos como el manchamanteles, ofreciendo una combinación única de texturas y sabores tradicionales.
1. Plátanos fritos: el clásico acompañamiento con queso.
2. Tortitas de plátano macho: rellenas de queso Oaxaca o frijol.
3. Molotes de plátano: masa de plátano frita rellena.
4. Empanadas de plátano macho: rellenas de queso o frijol.
5. Manchamanteles: mole frutal tradicional.
6. Enmoladas de plátano macho: tortillas rellenas bañadas en mole.
7. Lentejas con plátano macho: caldo clásico con plátano maduro.
8. Arroz con plátanos fritos: acompañamiento básico.
9. Bisteces de res con plátano macho: salteados.
10. Patacones/tostones: plátano verde frito y aplastado.
11. Cestitas de plátano verde: rellenas de carne.
12. Chiles en nogada (relleno): incluye plátano en el picadillo.
13. Arepas de plátano verde: variante frita.
14. Tostadas de plátano verde: finas y crocantes.
El plátano macho es el que más utilizamos en la cocina salada y como guarnición. Las otras variedades de plátano se utilizan más hacia lo dulce, como en agua fresca, nieves, licuados, malteadas, pudines, panqué, tartas, etc.
RECETA DE HOY: CREMA DE PLÁTANO MACHO
Ingredientes (4 porciones)
∙ 2 piezas de plátano macho verde, cortados en trozos pequeños
∙ 1/2 pieza de plátano macho maduro, en trozos pequeños
∙ 1/4 de cucharadita de jengibre fresco
∙ 6 a 8 tazas de caldo de pollo
∙ 3 dientes de ajo
∙ 1 pieza de cebolla pequeña
∙ 1/2 cucharadita de pasta de achiote
∙ 1 cucharada de aceite de oliva
∙ 1 taza de leche evaporada∙ Sal y pimienta al gusto
Procedimiento:
Coloca todos los ingredientes en una cacerola mediana.
Cocina a fuego medio-bajo hasta que el plátano se cocine bien, moviendo ocasionalmente para evitar que se pegue al fondo. Retira del fuego y transfiere a una licuadora de inmersión o a un procesador de alimentos, y licúa la mezcla. Si eliges usar licuadora, hazlo en dos partes.
Sirve de inmediato.
Es un proceso muy fácil y rápido, y tendrás una crema diferente y con mucho sabor.
Acompaña con unas rebanadas de plátano frito y cilantro o perejil.
Disfruten este sabor único como postre en su siguiente reunión. Gracias por leer El Sabor. Y tú... ¿Con todo, Güerito?