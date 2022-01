¿Por cuales causas podría tener un cuadro grave por Ómicron?

Con la llegada de la pandemia por COVID-19, el riesgo de contraer un cuadro grave de la enfermedad por nuevas cepas como ómicron aumenta en las personas con el sistema inmunitario comprometido, pero, ¿sabes quiénes pueden tenerlo?.

Mucho se ha dicho sobre la nueva variante del coronavirus que, a pesar de ser altamente contagiosa, tiene síntomas y afecciones menos graves que delta y otras cepas, no obstante las personas inmunocomprometidas corren el riesgo de una hospitalización tras contagiarse.

Estar inmunocomprometido quiere decir que las defensas inmunitarias naturales del cuerpo de una persona contra las infecciones están debilitadas. Esta situación puede incluir personas con enfermedad pulmonar, diabetes, afecciones cardíacas, cáncer y virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Te podría interesar: Vacunas como la Moderna, Pfizer y AstraZeneca no detienen a ómicron, señala estudio

De acuerdo con los Centros de Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, puedes tener un sistema inmunológico comprometido moderada o gravemente si presentas alguna de las siguientes condiciones:

- Has estado recibiendo algún tratamiento oncológico para tumores o cáncer en la sangre

- Has recibido un trasplante de órgano y están tomando medicamentos inmunosupresores

- Se te ha realizado un trasplante de células madre en los últimos 2 años o te encuentras tomando medicamentos inmunosupresores

- Tienes inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge, el síndrome de Wiskott-Aldrich)

- Tienes una infección avanzada o no tratada por el VIH

- Te encuentras bajo un tratamiento activo con altas dosis de corticosteroides u otros medicamentos que pueden suprimir su respuesta inmunitaria

Más para leer: ¿Qué es el ómicron de ‘larga duración’?... aquí sus síntomas

Los CDC recomiendan a las personas inmunocomprometidas recibir el esquema completo de vacunación a partir de los 5 años para evitar afecciones graves si llegan a contraer COVID-19.

Tratamiento para tratar a las personas inmunocomprometidas

De acuerdo con los CDC existen diversos antibióticos para prevenir algunas infecciones o también hay diversos tratamientos que ayudan a que tu sistema inmunitario funcione mejor, pero no debes automedicarte, es preferible buscar a un médico o alergólogo que pueda detectar si hay algún problema con tus defensas.

Cabe destacar que algunos tipos de inmunodeficiencia pueden presentarse por herencia genética, por lo que deberás contemplar e informar a tus familiares para que les realicen pruebas medicas y generen un diagnóstico.

Con información de El Financiero