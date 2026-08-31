¿Por qué mi perro muerde todo? Es más normal de lo que piensas, según Purina

Los perros pueden morder por diferentes motivos. Entre ellos se encuentran la necesidad de liberar energía acumulada, el estrés y el proceso de dentición, que generalmente ocurre entre los tres y seis meses de edad. También pueden hacerlo simplemente porque disfrutan la sensación de masticar o debido a su propia naturaleza e intuición.

Si tu perro tiene la costumbre de morder prácticamente todo lo que encuentra, no es necesario que debas preocuparte. Esta conducta es normal y saludable, ya que los canes utilizan la boca para explorar, liberar energía y, en determinadas etapas, aliviar las molestias relacionadas con la dentición.

LAS CURIOSIDADES DE MORDER OBJETOS

Algunas conductas que parecen ser masticar o morder en realidad corresponden a una forma de exploración. Los perros conocen las sensaciones y texturas de los objetos mediante la boca, de una manera similar a como las personas utilizan las manos para tocar y reconocer aquello que tienen delante.

Además, morder puede resultar satisfactorio durante el cambio de dientes y ayudar a calmar las molestias en las encías. Por ello, es importante comprender que esta conducta forma parte de su desarrollo, especialmente durante la etapa de dentición.

¿CÓMO CORREGIR LA CONDUCTA DE UN PERRO QUE MUERDE TODO?

De acuerdo con la empresa Purina, para orientar esta conducta, una de las principales recomendaciones es ofrecerle juguetes adecuados para morder. De esta manera, el perro tendrá objetos destinados específicamente a satisfacer su necesidad de masticar.

Si lo encuentras mordiendo algo que no debe, puedes decirle “no” o “eh” en voz baja. Este último sonido es parecido al gruñido de una madre y puede funcionar como una señal de desaprobación para el cachorro.

Si después de escuchar la indicación el perro deja de morder y te mira, felicítalo y entrégale su juguete favorito para masticar. No es recomendable darle zapatos viejos, medias o guantes que ya no utilices, pues podría aprender que esos objetos están permitidos, aunque sean viejos, y posteriormente morder otros similares.

También es importante felicitarlo cada vez que lo encuentres utilizando correctamente sus juguetes en lugar de otros objetos.

Durante la dentición, los cachorros deben tener juguetes disponibles para masticar y morder en todo momento. Puedes alternarlos para ofrecerles novedad e incluso utilizar hielos pequeños para ayudar a tranquilizar el dolor de las encías.