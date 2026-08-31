¿Por qué mi perro muerde todo? Es más normal de lo que piensas, según Purina

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    ¿Por qué mi perro muerde todo? Es más normal de lo que piensas, según Purina
    Alternar los juguetes puede ofrecer novedad al perro y mantener su interés en ellos. CANVA

Morder es una conducta natural en los perros y puede aparecer por distintas razones, desde la dentición hasta el estrés o la energía acumulada; aprende cómo orientarla correctamente

Si tu perro tiene la costumbre de morder prácticamente todo lo que encuentra, no es necesario que debas preocuparte. Esta conducta es normal y saludable, ya que los canes utilizan la boca para explorar, liberar energía y, en determinadas etapas, aliviar las molestias relacionadas con la dentición.

Los perros pueden morder por diferentes motivos. Entre ellos se encuentran la necesidad de liberar energía acumulada, el estrés y el proceso de dentición, que generalmente ocurre entre los tres y seis meses de edad. También pueden hacerlo simplemente porque disfrutan la sensación de masticar o debido a su propia naturaleza e intuición.

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LAS CURIOSIDADES DE MORDER OBJETOS

Algunas conductas que parecen ser masticar o morder en realidad corresponden a una forma de exploración. Los perros conocen las sensaciones y texturas de los objetos mediante la boca, de una manera similar a como las personas utilizan las manos para tocar y reconocer aquello que tienen delante.

Además, morder puede resultar satisfactorio durante el cambio de dientes y ayudar a calmar las molestias en las encías. Por ello, es importante comprender que esta conducta forma parte de su desarrollo, especialmente durante la etapa de dentición.

¿CÓMO CORREGIR LA CONDUCTA DE UN PERRO QUE MUERDE TODO?

De acuerdo con la empresa Purina, para orientar esta conducta, una de las principales recomendaciones es ofrecerle juguetes adecuados para morder. De esta manera, el perro tendrá objetos destinados específicamente a satisfacer su necesidad de masticar.

Si lo encuentras mordiendo algo que no debe, puedes decirle “no” o “eh” en voz baja. Este último sonido es parecido al gruñido de una madre y puede funcionar como una señal de desaprobación para el cachorro.

Si después de escuchar la indicación el perro deja de morder y te mira, felicítalo y entrégale su juguete favorito para masticar. No es recomendable darle zapatos viejos, medias o guantes que ya no utilices, pues podría aprender que esos objetos están permitidos, aunque sean viejos, y posteriormente morder otros similares.

También es importante felicitarlo cada vez que lo encuentres utilizando correctamente sus juguetes en lugar de otros objetos.

Durante la dentición, los cachorros deben tener juguetes disponibles para masticar y morder en todo momento. Puedes alternarlos para ofrecerles novedad e incluso utilizar hielos pequeños para ayudar a tranquilizar el dolor de las encías.

$!Los perros utilizan la boca para explorar objetos y reconocer sus diferentes texturas.
Los perros utilizan la boca para explorar objetos y reconocer sus diferentes texturas. CANVA

Otra medida consiste en mantener fuera de su alcance aquellos objetos que no quieras que muerda. Si esto no es posible, puedes impedirle el acceso al área cerrando las puertas. Cuando no estés en casa, procura mantenerlo en un espacio seguro.

Asimismo, aumentar el tiempo destinado al ejercicio y los entrenamientos puede ayudar a que el perro se canse y no acumule tanta energía mientras permanece ansioso durante más tiempo.

JUGUETES PARA QUE TU PERRO PUEDA MORDER

Entre las opciones mencionadas para mantener entretenido al perro se encuentran los juguetes que contienen snacks atrapados, pues las comidas y bocadillos favoritos pueden captar su atención.

También pueden utilizarse pelotas con sonidos, juguetes que tengan cuerdas o lazos, así como huesos y carnazas.

OTRAS RECOMENDACIONES

1. Dale numerosos juguetes especiales para perros.

2. Anticipa posibles problemas mediante una supervisión cercana y ejercicio frecuente.

3. Conserva la calma y ten paciencia. Si encuentras a tu perro mordiendo algo que no debe, aplica las recomendaciones anteriores.

4. No lo culpes por comportarse de esta manera. En su lugar, dale juguetes apropiados para masticar, prémialo cuando los utilice y evita que tenga acceso a otros objetos.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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