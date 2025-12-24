Prisión preventiva para “Chiquimarco”: así avanza el proceso por violencia familiar
Jueza ordena prisión preventiva a ex árbitro por violencia familiar.
Una jueza de Control dictó prisión preventiva justificada contra el ex árbitro mexicano Marco Antonio “N”, conocido como “Chiquimarco”, luego de que se repusiera el proceso penal en su contra por el delito de violencia familiar. La medida cautelar deberá cumplirse al interior del Reclusorio Norte y se mantendrá mientras continúe el desarrollo del procedimiento judicial.
De acuerdo con fuentes ministeriales, el ex silbante tendrá un plazo de tres días para presentarse por su propia cuenta ante las autoridades del penal y cumplir con la determinación judicial. Aunque la juzgadora dejó sin efecto, por ahora, la orden de aprehensión que pesaba en su contra, advirtió que si no acude en el plazo establecido, el Ministerio Público podrá solicitar nuevamente el mandamiento judicial para asegurar su comparecencia.
La audiencia y el cambio de medidas cautelares
La audiencia se llevó a cabo a las 12:00 horas en las salas orales de Doctor Lavista, a donde acudió Marco Antonio “N” después de no presentarse a una comparecencia previa el 18 de noviembre. Fue precisamente esa incomparecencia la que motivó a los abogados de la víctima y al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia a solicitar la revisión de las medidas cautelares inicialmente impuestas.
Durante la diligencia, la autoridad judicial consideró que la ausencia injustificada del imputado representaba un riesgo de incumplimiento del proceso, por lo que determinó endurecer la medida y ordenar la prisión preventiva justificada como una forma de garantizar su presencia y el adecuado desarrollo del juicio.
La denuncia y el antecedente del caso
El ex árbitro fue denunciado en 2023 por su ex pareja, Alva Neri Hernández, por presuntos actos constitutivos de violencia familiar. Desde entonces, el caso ha seguido su curso legal entre comparecencias, revisiones procesales y ajustes a las medidas cautelares, hasta llegar a la determinación más reciente.
La reposición del procedimiento permitió a la jueza analizar nuevamente las condiciones del imputado frente al proceso, así como la necesidad de proteger a la víctima y asegurar que el acusado no evada la acción de la justicia. En ese contexto, la prisión preventiva fue considerada proporcional y necesaria, conforme a los criterios legales vigentes.
Qué sigue en el proceso
En los próximos días será clave que Marco Antonio “N” se presente voluntariamente en el Reclusorio Norte para cumplir con la medida ordenada. De hacerlo, continuará el proceso bajo custodia penitenciaria; de lo contrario, las autoridades podrán reactivar la orden de aprehensión.
El caso subraya la importancia de respetar las medidas cautelares y de la actuación judicial en delitos de violencia familiar, donde la prioridad es garantizar la seguridad de la víctima y la correcta impartición de justicia.