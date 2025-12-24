Prisión preventiva para “Chiquimarco”: así avanza el proceso por violencia familiar

Una jueza de Control dictó prisión preventiva justificada contra el ex árbitro mexicano Marco Antonio “N”, conocido como “Chiquimarco”, luego de que se repusiera el proceso penal en su contra por el delito de violencia familiar. La medida cautelar deberá cumplirse al interior del Reclusorio Norte y se mantendrá mientras continúe el desarrollo del procedimiento judicial.

De acuerdo con fuentes ministeriales, el ex silbante tendrá un plazo de tres días para presentarse por su propia cuenta ante las autoridades del penal y cumplir con la determinación judicial. Aunque la juzgadora dejó sin efecto, por ahora, la orden de aprehensión que pesaba en su contra, advirtió que si no acude en el plazo establecido, el Ministerio Público podrá solicitar nuevamente el mandamiento judicial para asegurar su comparecencia.

La audiencia y el cambio de medidas cautelares

La audiencia se llevó a cabo a las 12:00 horas en las salas orales de Doctor Lavista, a donde acudió Marco Antonio “N” después de no presentarse a una comparecencia previa el 18 de noviembre. Fue precisamente esa incomparecencia la que motivó a los abogados de la víctima y al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia a solicitar la revisión de las medidas cautelares inicialmente impuestas.

Durante la diligencia, la autoridad judicial consideró que la ausencia injustificada del imputado representaba un riesgo de incumplimiento del proceso, por lo que determinó endurecer la medida y ordenar la prisión preventiva justificada como una forma de garantizar su presencia y el adecuado desarrollo del juicio.