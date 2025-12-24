$!Ollamani vende 49% de ‘Grupo Águilas’ a General Atlantic; Club América y Estadio Banorte se valúan en 490 mdd

A pocos días de que concluya 2025 y a meses del arranque del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, Ollamani dio a conocer la conformación de una alianza estratégica con General Atlantic que incluye la venta de una parte del Club América, así como activos vinculados a la operación del equipo. La información fue difundida mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo con el documento corporativo, la alianza considera un valor empresa de 490 millones de dólares, sujeto a ajustes posteriores al cierre. Esta operación ocurre en paralelo al proceso de modernización del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, y en un contexto de obligaciones financieras asociadas a dicho proyecto. TE PUEDE INTERESAR: Otra de Cuauhtémoc Blanco... golpea a portero de Chivas en juego de leyendas (video)

NUEVA ESTRUCTURA: GENERAL ATLANTIC ADQUIERE 48% DE GRUPO ÁGUILAS La transacción incluye la creación de una nueva entidad que será propietaria del Club América, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes. En el comunicado se señala que: “La alianza se estructurará a través de una entidad de nueva creación que será propietaria del Club América, el principal equipo de futbol en México, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio (conjuntamente, ‘Grupo Águilas’), con el objetivo de acelerar la siguiente etapa de crecimiento e innovación del grupo.” Ollamani informó que mantendrá una participación accionaria de control. El documento precisa que: “De conformidad con los términos de la alianza estratégica, Ollamani conservará una participación de control del 51% y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49% en Grupo Águilas.” En el mismo texto se explica que los recursos recibidos serán destinados a generar valor para los accionistas conforme a la legislación aplicable.

EMILIO AZCÁRRAGA ENCABEZARÁ EL CONSEJO EJECUTIVO DE GRUPO ÁGUILAS Como parte de la reestructura directiva, Emilio Azcárraga Jean asumirá la presidencia ejecutiva de la nueva entidad. El comunicado refiere que: “Emilio Azcárraga Jean, accionista controlador de Ollamani, fungirá como Presidente Ejecutivo de Grupo Águilas, asegurando la continuidad del liderazgo y la visión estratégica de largo plazo.” El propio empresario declaró que la alianza busca fortalecer la proyección del club y su base de aficionados: “En Ollamani consistentemente buscamos dar forma al futuro del futbol en México. Nos entusiasma avanzar con nuestra visión de apoyar el crecimiento a largo plazo del Club América, el Estadio Banorte y los terrenos adyacentes.” HABRÁ COLABORACIÓN CON KRAFT ANALYTICS GROUP Como parte de la estrategia, General Atlantic y Ollamani anunciaron una colaboración con Kraft Analytics Group para impulsar modelos de análisis y gestión de datos. En el comunicado se señala que esta alianza “permite aprovechar su plataforma líder en el mercado junto con su conocimiento en fan experience y consultoría estratégica.” ESTADIO BANORTE SE ENCUENTRA MODERNIZÁNDOSE PARA EL MUNDIAL 2026 El Estadio Banorte se encuentra en proceso de modernización para fortalecer sus instalaciones y operación. En el documento se menciona que: “El Estadio Banorte se encuentra actualmente en un programa integral de modernización enfocado en la actualización de su infraestructura, la mejora de la experiencia de los aficionados, la expansión de las áreas de hospitalidad y ofertas premium.” Además, se recuerda su rol en la próxima Copa del Mundo: “El Estadio Banorte es el único estadio en el mundo que ha sido sede de partidos en dos Copas Mundiales de la FIFA y está programado para albergar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.”