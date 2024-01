¿Puede su dieta realmente afectar su riesgo de cáncer de piel?

No está claro por qué comer pescado podría afectar el riesgo de una persona de desarrollar melanoma, dijo Eunyoung Cho, profesor asociado de dermatología en la Universidad de Brown y autor principal del estudio. “Creemos que no es pescado per se, sino probablemente algún contaminante en el pescado”, dijo. Otros estudios han encontrado que las personas que comen más pescado tienen niveles más altos de metales pesados como mercurio y arsénico en el cuerpo. Estos mismos contaminantes también se asocian con un mayor riesgo de cáncer de piel , anotó. Sin embargo, su estudio no midió los niveles de contaminantes en los participantes y se necesita más investigación para explorar este vínculo, afirmó.

“No disuadiría a la gente de comer pescado sólo por nuestro hallazgo”, dijo el Dr. Cho. Comer pescado se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y tal vez incluso con otros tipos de cáncer, señaló. La Sociedad Estadounidense del Cáncer recomienda elegir pescado, aves y frijoles con más frecuencia que carnes rojas, y la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda comer dos porciones de pescado por semana para la salud del corazón. (Una porción equivale a tres onzas de pescado cocido, según la AHA, o aproximadamente tres cuartos de taza de pescado en hojuelas).

Otros expertos fueron igualmente cautelosos en su interpretación de los hallazgos del estudio. “Esto no cambia las recomendaciones dietéticas para el consumo de pescado como parte de una dieta saludable para el corazón, antiinflamatoria o de prevención amplia del cáncer”, escribió en Carrie Daniel-MacDougall, profesora asociada de epidemiología en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas. un correo electrónico.

El Dr. Daniel-MacDougall dirigió un análisis anterior, con un tiempo de seguimiento más corto y menos variables, de la misma cohorte NIH-AARP incluida en el estudio más reciente. Su artículo, publicado en 2011 , también encontró una correlación entre la ingesta de pescado y el riesgo de melanoma. Sin embargo, el estudio NIH-AARP se diseñó originalmente para rastrear muchos tipos de cánceres y no midió factores de riesgo de melanoma importantes y bien conocidos, como antecedentes de quemaduras solares o una mayor exposición a los rayos UV durante toda la vida, escribió el Dr. Daniel-MacDougall. Las personas con estos factores de riesgo podrían haber pasado más tiempo al sol (tal vez en la playa o pescando) y también podrían haber sido más propensas a disfrutar de los mariscos, señaló. Sin más información, es imposible determinar si es el pescado, el tiempo de exposición al sol o algún otro factor que impulsa el mayor riesgo de melanoma.